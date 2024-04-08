«Эрик»: пушистый Камбербэтч в мире Уильяма Фридкина и Сидни Люмета

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На Netflix вышел мини-сериал с Бенедиктом Камбербэтчем в роли кукольника, который ищет пропавшего сына с помощью своего воображаемого друга. Социально-криминальная драма про Нью-Йорк 1980-х не очень удачно стыкуется с кукольным психоанализом, считает Станислав Зельвенский.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Нью-Йорк, середина 1980-х. Винсент Андерсон (Камбербэтч) — кукольник, основатель и главная звезда популярного детского телешоу. Как положено в такой профессии, в быту он желчный пьющий мизантроп в крайне натянутых отношениях с коллегами и женой (Габи Хоффманн). Однажды утром 9-летний сын Винсента пропадает по дороге в школу, и, пока все его ищут, у кукольника появляется воображаемый друг — двухметровый лохматый монстр по имени Эрик.

Несмотря на место действия, этот шестичасовой нетфликсовский мини-сериал — британский: плод воображения заслуженной валлийской сценаристки и драматурга Эби Морган, которая специализируется на исторических сюжетах (ее самая известная работа в кино — «Железная леди» с Мэрил Стрип). В молодости она провела какое-то время в рейгановском Нью-Йорке, и тот, судя по всему, произвел на девушку гнетущее впечатление. Пушистые куклы и популярный артист не должны обманывать, это чрезвычайно угрюмый, депрессивный сериал, который может понравиться, но едва ли пройдет по разряду развлечений.

Камбербэтч носит рыжеватую бородку, вельветовые пиджаки и по возможности фляжку за пазухой. Его персонаж, очевидно, срисован с создателя «Маппетов» Джима Хенсона, но с пристегнутым вагоном неврозов и аддикций. Папа, крупный девелопер, и ледяная мама о нем не заботились и пичкали таблетками, поэтому Винсент вырос неприятным человеком и не самым образцовым семьянином. Для актера роль грубияна, накрытого психозом, — разумеется, подарок, и Камбербэтч предсказуемо хорош. Другой вопрос, что мохнатый воображаемый друг в качестве фрейдистской манифестации — решение тривиальное и никуда особенно не ведущее; авторы и сами вспоминают о нем от случая к случаю. Если чутье подсказывает вам, что ворчливый монстр закончит на исключительно приторной ноте, оно вас не обманывает.

Габи Хоффманн и Бенедикт Камбербэтч

Поначалу кажется, что «Эрик» останется в границах триллера или даже детектива. Появляется следователь, неулыбчивый полицейский Ледройт (МакКинли Белчер III) из отдела пропавших без вести. Как быстро станет понятно, у него много причин хмуриться. Он отличается от большинства коллег не только цветом кожи («Кого-то ты мне напоминаешь… А, Эдди Мерфи!» — с ходу хамит свидетель-румын), но и сексуальными предпочтениями. Пока противный босс (Дэвид Денман из «Офиса») пытается сосватать его секретарше, дома его любовник умирает от СПИДа. Вдобавок Ледройту названивает безутешная мать пропавшего чернокожего подростка, справедливо указывая, что белого мальчика ищут с куда большим рвением.

Появляются и подозреваемые. Одинокий пожилой уборщик, живущий этажом ниже и дружелюбный к детям. Работающий по соседству молодой иммигрант, с интересом — который вскоре объяснится — поглядывающий на Андерсонов. Коллега и друг Винсента (Дэн Фоглер) с внешностью безобидного добряка, но и с собственными тайнами. Целый клубок загадок связан с ночным клубом Lux, мимо которого мальчик ходил в школу; там процветает мужская проституция, и некоторые герои, включая детектива Ледройта, любят туда заглядывать. Наконец, почему у самого Винсента в день исчезновения сына был разбит висок?

Ровно в середине рассказа, в финале третьей серии, Морган почему-то решает выложить козыри на стол, словно опасаясь застрять в пределах одного жанра. Судьба мальчика более или менее проясняется, и в оставшееся время нам уже более спокойно рассказывают про все на свете: про расизм и гомофобию, про муниципальную коррупцию и заговор мусорщиков, про психологические и психиатрические проблемы и про то, как с ними справляться. Настолько спокойно, что уже не вполне понятно зачем.

МакКинли Белчер III

Прикоснуться к нью-йоркскому дну и послушать The Cure с Ником Кейвом всегда приятно, и идея в 2024 году вдруг сделать сериал на фактуре условного Сидни Люмета насколько странная, настолько и симпатичная. Но «Серпико» и «Разыскивающий», как мы без особого, наверное, удивления выясняем, плохо соединяются с сентиментальной историей про токсичных папаш и прокуренных мамаш. Разрозненные, вялые сюжетные линии соединяются не драматической логикой, а чередой странных совпадений, и вместо заслуженного катарсиса в последние полчаса мы наблюдаем целый парад финалов, один другого глупее. В благих намерениях авторов сомневаться не приходится, но «Эрику» не удается убедительно доказать, что среди злых улиц нужна «улица Сезам».