«Без обид»: феноменальная секс-комедия — нежная, с Дженнифер Лоуренс и рейтингом R

Кое-что невероятное: кассовое кино для повзрослевших фанатов Джона Хьюза с артисткой Лоуренс, в фильмографии которой в общем комедий нет. Станислав Зельвенский — о том, как Джин Ступицки (вы могли видеть его «Хороших мальчиков»), не заступая за красные линии, реанимирует почти умерший жанр взрослой комедии.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Мэдди (Дженнифер Лоуренс), разбитная 32-летняя блондинка, живет в курортном Монтоке, штат Нью-Йорк, и из-за неуплаты налогов рискует лишиться отличного дома, который достался ей по наследству. Половина ее доходов как бармена/водителя Uber пропадает вместе с машиной, которую забирает налоговая. В отчаянии Мэдди откликается на объявление: богатая пара (Мэттью Бродерик и Лора Бенанти) ищет девушку, которая поможет раскрепоститься, в первую очередь сексуально, их зажатому и асоциальному 19-летнему сыну Перси (Эндрю Барт Фельдман) перед его осенним отъездом в Принстон. В награду обещают «бьюик».

Самый летний фильм этого лета — пустяковая и очаровательная, рискованная и в то же время невинная секс-комедия, где секса, собственно говоря, и нет. Хотя у героев разные мнения на этот счет, так что остановимся на «почти нет». Автор «Без обид», сценарист и продюсер родом из Киева Джин Ступницки начинал в «Офисе», написал пару телешоу и голливудских комедий (в том числе «Очень плохую училку») и, наконец, дебютировал в 2019 году в режиссуре феноменально успешным фильмом «Хорошие мальчики» в духе Джадда Апатоу, но про шестиклассников.

«Без обид» напоминает не столько самого Апатоу, сколько его духовных учителей из 1980-х — школу Джона Хьюза. Туда прямо отсылает и главная музыкальная тема фильма — «Maneater», суперхит 1982 года, гимн испуганных мужчин. И, например, кастинг Мэттью Бродерика — Ферриса Бьюллера, который уже не берет выходной, а готовится отправить позднего сына в колледж. Слегка сентиментальную хай-концепт-комедию а-ля «Рискованный бизнес» с зачином «родители платят женщине, чтобы она лишила их ребенка девственности» в рейгановском Голливуде представить легче легкого. В нынешние пуританские времена это уже почти что скандал, и отдельные рецензенты не поленились попенять Ступницки на легкомысленное отношение к секс-работе (которой героиня здесь вроде как занята, хотя никоим образом не является профессионалом) и чуть ли не на одобрение совращения малолетних.

Мэттью Бродерик и Лаура Бенанти

На самом деле, «Без обид», конечно же, и пальцем не заступает за общепринятые этические рамки, пропагандирует исключительно хорошее, а если чем и смущает, то как раз своей робостью. Которую вполне по-подростковому время от времени компенсирует смелыми странными выходками. Самая нашумевшая из них — сцена, в которой Лоуренс голышом принимает участие в пляжной потасовке, эпизод не эротический, а абсурдно комический, не то чтобы необходимый по драматургии, но обреченный на своего рода бессмертие.

Родители главного героя явно погорячились: он оказывается юношей слегка застенчивым, но и только. Не став делать Перси клиническим случаем, Ступницки благородно избегает дешевых шуток за его счет, но неизбежно смягчает панчлайн фильма: Лоуренс и Фельдман, особенно если его переодеть из комплекта «шорты и галстук», а ее из розового платья в облипку, не такая уж и странная парочка. Автору в итоге приходится преувеличенно акцентировать разницу в возрасте, подталкивая историю куда-то в сторону «Гарольда и Мод», но до Мод героине, прямо скажем, еще 47 лет.

Дженнифер Лоуренс и Эндрю Барт Фельдман

Дженнифер Лоуренс практически не снималась в комедиях, не считая «Не смотрите наверх» и фильмов Дэвида О. Расселла (которые при всех достоинствах с натяжкой пройдут по разряду «ха-ха-ха»). И это, конечно, чудовищный недосмотр: как известно из роликов в социальных медиа, в жизни Лоуренс не только веселая и классная, но и очень смешная. По ее фильмографии, где царят «Зимняя кость», «Голодные игры» и Даррен Аронофски, этого не заподозришь. Может быть, теперь что-то изменится? В «Без обид» талант актрисы к прямолинейной комедии, в том числе физической, использован на полную катушку, но, несомненно, не исчерпан.

На фильме лежит и более серьезная ответственность. Хорошо стартовав, он находится на пути к тому, чтобы стать самой кассовой американской комедией с рейтингом R за несколько лет (со времен упомянутых «Хороших мальчиков»). А это значит, что Ступницки сейчас стоит с дефибриллятором у постели почти безжизненного жанра. Что если в кинопрокате снова появятся смешные, наглые взрослые фильмы, желательно со звездами и хорошо бы длиной в полтора часа? «Без обид» кажется слишком милым и нежным, чтобы вернуть времена хотя бы «Мальчишников в Вегасе» и «Девичников» (там же), но если у жанра нормально заработает сердце, то со временем кровь поступит и в остальные органы.