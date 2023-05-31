«Шрамы Парижа»: триллер с Жаном Дюжарденом, но без главных героев

На Кинопоиске появились «Шрамы Парижа» — история расследования терактов 2015 года. Рассказываем, чем хорош фильм из внеконкурсной программы прошлогоднего Каннского кинофестиваля и почему он вышел только спустя семь лет после трагедии.

13 ноября 2015 года спецслужбы Парижа получают сотни экстренных вызовов: в центре города произошло несколько чудовищных терактов. Одновременно прогремели взрывы возле стадиона «Стад де Франс», на нескольких улицах расстреляли прохожих и посетителей ресторанов, а в концертном зале «Батаклан» произошла бойня с захватом заложников. На эмоции нет времени: часть преступников скрылась и их нужно разыскать в кратчайшие сроки, чтобы предотвратить новые атаки. Специальные агенты оказываются в незавидном положении: следы подозреваемых путаются, следственные отделы не всегда работают слаженно, информации недостаточно, а время играет против них. Единственной зацепкой становится девушка по имени Самиа, которая утверждает, что видела нескольких террористов.

Теракты 2015 года стали самыми страшными в истории Франции. Трагедия унесла жизни сотен людей, а общий счет жертв шел на тысячи. Расследование и поимка причастных велась пять лет силами нескольких государств, и только к лету 2022 года судебные процессы над организаторами и участниками были завершены. Съемки фильма Седрика Жименеса начались в 2021 году, когда следствие уже близилось к завершению и стала ясна судьба одного из ключевых героев истории — свидетельницы Самиа.

«Шрамы Парижа» — стильный и внимательный к деталям триллер, сфокусированный на последовательности событий куда больше, чем на их участниках. О герое Жана Дюжардена, главной звезды фильма, мы не узнаем практически ничего: его зовут Фред, он важный человек в антитеррористическом подразделении, у него есть жена и дети, и на этом знакомство с персонажем заканчивается. Чуть больше раскрыта Инесс Моро (Анаис Демустье) — подчиненная Фреда, принимающая трагедию более лично и проявляющая больше инициативы, чем от нее ожидают. Все остальные спецагенты — винтики системы, которая работает не очень слаженно и вынуждена на ходу менять планы. Единственная причина, по которой у них есть имена, — нужно, чтобы другие герои как-то к ним обращались.

Важную роль в фильме играет звуковой ландшафт. В одной сцене без умолку звонящие телефоны сигнализируют о том, что случилось что-то действительно ужасное. В другой — выдохшиеся после нескольких бессонных ночей спецагенты в давящей на уши тишине едут проверять очередную зацепку. Громкость и интенсивность звуков отражает то, насколько в каждый из моментов сфокусированы на своих действиях герои, а в моменты тишины они дезориентированы, словно после взрыва.

Жан Дюжарден

Кстати, о взрывах: почти все они остаются за кадром. Одно из изящных решений Жименеса — не показывать теракты напрямую, а передавать весь ужас через реакцию людей, которые оказались вдали от опасности и узнали о случившемся из звонков и новостей. Даже опросы жертв в больнице сняты так, чтобы в кадре как можно чаще были видны следователи, а не получившие серьезные ранения пострадавшие.

В этой намеренной обезличенности фильма есть свое мрачное очарование: острее чувствуется напряженность ситуации, общность трагедии и сфокусированность множества людей на одной цели. А еще благодаря этому на первый план незаметно и органично выходят не отдающие приказы начальники, а две героини — агент Инесс и Самиа, без которых успех операции мог оказаться под большим вопросом.

Но есть и проблемы: из-за того, что никто из героев не задерживается в фокусе надолго, сложно решить, о ком же эта история. Ближе к концу фильма и вовсе появляется ощущение, что ее не успели рассказать целиком, а самое интересное оставили строчками эпилога в финальных титрах.

Смотрите «Шрамы Парижа» на Кинопоиске в Плюсе.

Автор: Ксения Прохоренко