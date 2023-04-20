Гений Гвардиолы, традиции Мадрида и антидот от Холанда: тотальный гид по противостоянию «Реала» и «Манчестер Сити»

В Лиге чемпионов — ответные матчи 1/2 финала, которые можно увидеть на Кинопоиске в эфире «Матч ТВ». Совсем скоро мы узнаем, кто сыграет в решающем матче главного клубного турнира в мире, а пока сосредоточимся на противостоянии суперклубов — мадридского «Реала» и «Манчестер Сити». Маэстро Вадим Лукомский разобрал первую игру грандов, состоявшуюся 9 мая, на молекулы — от роли Крооса и Модрича до длины газона в Манчестере, а также попытался предположить, как может сложиться ответный матч.

Вадим Лукомский Автор Sports.ru, эксперт по спортивному анализу, ведущий подкаста «Порошин, Лукомский. Cappuccino & Catenaccio»

В чем феномен выступлений «Реала» в Лиге чемпионов? Почему он берет этот трофей, даже если неудачно выступает в других турнирах?

Сразу предупреждаю: на эту тему в тренерских школах пишут диссертации и часто все равно не находят полного ответа. Поделюсь парой самых популярных трактовок.

Точно важен тренерский стиль. В современном футболе выделяют два течения – структурное и реляционное. Структурное направление основано на заранее сформулированных принципах, которым тренер обучает команду (и на подборе исполнителей, которые способны их воплотить). Реляционный стиль основан на качествах футболистов, а его задача — максимизировать естественную химию между ними.

Тренеры-триумфаторы Анчелотти и Зидан — топовые представители реляционного течения. Их стиль лучше всего подходит ключевым футболистам — например, Модричу, Кроосу, Бензема. Они интеллектуалы и любят импровизировать. Такой подход хорош в рамках плей-офф ЛЧ, так как команду невозможно удивить. За 15 минут она прочитает любой замысел и адаптируется.

«Реал Мадрид» празднует победу в Лиге чемпионов УЕФА 2021/2022

Есть много структурных команд, которые на дистанции сезона стабильнее, но лишены такой способности, так как тренеры загоняют их в рамки. Импровизация помогает в сценарии ЛЧ, но есть обратная сторона. Она же порой ведет к нестабильности в других турнирах и банальной зависимости от лидеров. Когда кто-то выбывает, надо проводить ротацию или просто нет настроя на рядовой матч, достоинство превращается в недостаток.

Пожалуй, именно в сочетании импровизации с уникальными талантами ключевое отличие «Мадрида» от остальных топ-клубов. Но есть и другие особенности. Например, долговечность костяка этой команды. С возрастом он становится только лучше.

Еще один секрет — в правиле «победы порождают победы». У «Мадрида» особая психологическая связь с этим турниром. Он никогда не чувствует себя побежденным. Ветераны и болельщики передают эту уверенность даже тем, кто первых побед не застал.

И финальное — элемент везения. Некоторые триумфы были бы невозможны без доли фарта в нужный момент. В футболе без этого элемента никак. Конечно, величие неоспоримо, но именно количество побед в ЛЧ могло быть чуть меньшим без этого кусочка пазла.

Пеп Гвардиола — гений. Как Анчелотти смог его сдержать и заставить обороняться?

Такое описание справедливо только по отношению к началу второго тайма. В первой половине «Реал Мадрид» качественно оборонялся, но играл явно вторым номером.

После перерыва мадридцы забрали мяч так, как умеют только они. Действительно, одной из причин было крутое решение Карло Анчелотти: он отправил крайних защитников играть в центральную зону при атаках своей команды. Левый защитник Эдуардо Камавинга уходил в опорную, а правый, Дани Карвахаль, вообще открывался на одной линии с нападающими. «Сити» был шокирован и какое-то время не представлял, как на это реагировать.

Кроме хода Анчи, надо отметить и интеллект Тони Крооса с Лукой Модричем — без них перехват инициативы был бы невозможен. Они мастерски читали игру, адаптировались под необычные позиции партнеров и непосредственно удерживали мяч в труднейших эпизодах.

Карло Анчелотти

Чей индивидуальный перформанс в первом матче «Реал» — «Сити» 9 мая удивил вас больше всего?

Однозначно Эдуардо Камавинга. За последние месяцы он сильно вырос и уже без потери качества закрывает три позиции. Но настолько уверенная игра в роли левого защитника все равно поразила. 44% атак «Манчестер Сити» шло именно через его край (против 27% через противоположный). Соперник на него давил, партнеры не всегда помогали в нужном объеме, а он все равно тушил пожары.

Француз был так хорош в обороне, что голевая передача и качественная игра с мячом стали лишь фоном (к этому мы давно привыкли). В выходные Эдуардо получил небольшую травму в матче против «Хетафе». Его потенциальное неучастие мигом стало главной темой фанатских дискуссий. Анчелотти уверяет, что Камавинга будет готов к «Сити».

Эдуардо Камавинга

Холанд не забил. Как его остановили?

Два центральных защитника, Антонио Рюдигер и Давид Алаба, особенно пристально следили за Эрлингом. Это отличалось от их привычной работы. Обычно защитники «Реала» покрывают большую зону, помогая партнерам. Когда нужно, выдвигаются в опорную, а когда нужно, подстрахуют фланг. В этом матче Анчелотти сузил их задачи и нагрузил Холанда двойной опекой.

Как правило, с ним играл Рюдигер, а Алаба страховал, но иногда они менялись. В некоторых эпизодах немец играл даже слишком плотно. Нейтрализовать Холанда получилось, но это сделало другие зоны более открытыми. Особенно повысилась нагрузка на опорную и фланги обороны. Единственный гол «Сити» — пушечный выстрел Кевина де Брюйне из опорной. Это не совпадение.

Давид Алаба и Эрлинг Холанд

Карвахаль бил и провоцировал Грилиша. Получит ли эта история продолжение и насколько легко Грилиша задеть такими действиями?

Ни на одном футболисте в Европе не нарушали правила чаще, чем на Джеке Грилише с начала сезона 2020/2021.

«Мадрид» сфолил на нем лишь три раза. Даже в контексте этого сезона это далеко не самый дикий показатель (не в топ-20). Например, «Тоттенхэм» еще при Антонио Конте фолил на Грилише семь раз. Отношение к фолам Грилиш озвучивал пару лет назад: «Я воспринимаю их как комплимент». То есть сами по себе фолы не волнуют Джека. Наоборот, из-за частоты у него давно выработался иммунитет.

Можно ли задеть его провокацией другого толка? Да, конечно. Но обычно такие истории быстро забываются. Из-за позиций Карвахаль и Грилиш снова будут часто встречаться, но не стоит ждать тут чего-то, кроме дичайшего желания победить.

Джек Грилиш и Дани Карвахаль

Гвардиолу обвиняют, что он мудрит со схемой в решающих матчах. Правда ли это и есть ли шанс, что он опять придумает что-то слишком сложное?

Правда, но эта особенность вытекает из перфекционизма Пепа. Работавший с ним в «Баварии» Томас Мюллер подробно описывал этот процесс:

«Большое достоинство стиля Гвардиолы — умение доминировать над слабыми соперниками просто в невероятной степени. Против таких оппонентов команды Гвардиолы показывают себя значительно лучше, чем другие топ-клубы, потому что его футбол дает тотальный контроль, который практически исключает случайные голы соперников.



Поэтому в долгосрочной перспективе Гвардиола лучший, как и его команды. Но в матчах плей-офф Пеп уделяет слишком много внимания соперникам и их сильным сторонам. Он разрывается между максимальным вниманием к сопернику и верой в свои принципы. По этой причине иногда мы не на 100% понимали, что нужно делать».

В когнитивной психологии даже есть системная ошибка мышления, которая описывает такую особенность — предпочтение нулевого риска. Это склонность выбирать стратегию, при которой один из нескольких рисков исчезает полностью, вместо плана, который частично снижает несколько рисков, даже если в этом случае общий риск окажется ниже.

Порой Гвардиола так сильно хочет подготовиться к сопернику и вообще не оставить ему шансов, что путает своих игроков. Разумеется, не всегда это работает против его команды. Часто это успешные ходы. Но, когда они проваливаются в важные момент, ему сразу же задают вопрос: «А нельзя было сыграть как обычно?»

Полуфинал против «Мадрида» вполне подходит под определение такого важного момента. Вероятность внезапного хода выше, чем обычно. Гениальный или провальный — публика решит постфактум. По природе мышления его провалы и успехи крайне похожи.

Пеп Гвардиола

Как «Сити» играет дома? Есть ли какие-то фишки с газоном или размерами поля?

Нет. Особых отличий от первого матча ждать не стоит. Размер поля на «Этихаде» и «Сантьяго Бернабеу» одинаковый. Приемы с длиной или влажностью газона — удел маленьких клубов, которые играют на сдерживание. «Реал» и «Сити» в этом не заинтересованы, это ударит по их сильным сторонам. Все организационные условия будут идентичными.

Как почти любая команда, «Сити» лучше играет дома, чем на выезде. Но, пожалуй, правильнее звучит обратная формулировка: «Реал Мадрид» играет ответный матч не дома. Чудеса команды Анчелотти в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов творились в условиях домашних ответок. Это большое преимущество для «Мадрида». Он черпает мощь стадиона лучше, чем кто-либо еще. То есть скорее не «Сити» получает какую-то большую фору, а «Реал» лишен фирменного преимущества. Но в сухом остатке это аргумент в пользу команды Пепа.

А фишкой может стать свист во время исполнения гимна Лиги чемпионов. Это традиция болельщиков «Сити» — у них давняя лав-стори с УЕФА из-за штрафов за нарушения финансовых правил.

Стадион «Этихад»

Как, скорее всего, пройдет ответный матч между «Сити» и «Реалом»? Могут ли команды дойти до овертайма и серии пенальти?

Конечно, могут. Первый матч показал, что команды равные. Более того, отрезки перевеса и игры первым номером были у обеих. Из-за стиля и домашнего характера встречи, вероятно, больше мячом будет владеть «Манчестер Сити». Но это лишь стартовый расклад. Все может много раз поменяться на фоне смены счета, задач и приоритетов.

Что касается шансов, модель FiveThirtyEight оценивает вероятность выхода «Сити» в финал в 70%, а «Мадрида» — в 30%. Этот прогноз делается на основании десятков основанных на статистике факторов. Фаворит очевиден, но здесь не учитывается способность «Реала» творить чудеса в ЛЧ.

Какая конфигурация финала будет самой интересной и интригующей?

Пожалуй, «Манчестер Сити» против «Интера». Во-первых, перед матчем будет какая-никакая неопределенность. В финале с участием «Мадрида» всегда царит предопределенность. Исход даже не зависит от того, насколько хорошо сыграют мадридцы. Они всегда находят способ победить, если добираются до последнего матча.

Интер празднует победу в матче против Милана

«Сити» силен и тоже начнет финал в статусе фаворита, но такими суперсилами не обладает. Наоборот, турнир им еще ни разу не покорялся, хотя в роли одной из лучших команд мира они обитают уже почти 10 лет.

Во-вторых, в тактическом плане будет интересно. Наследие Конте против машины Гвардиолы. Тренер «Интера» Симоне Индзаги отлично корректирует детали и держит раздевалку, но в плане схемы и принципов команда все еще опирается на фундамент Конте. В АПЛ у Антонио регулярно получались качественные матчи против Гвардиолы.

Пеп подчеркивал, что никто из его оппонентов не организует команду без мяча лучше, чем Конте. Прямых встреч у Индзаги против Гвардиолы не было, поэтому приходится вот так проецировать. Выглядит весьма интригующе.

В футболе сенсации более вероятны, чем в других видах спорта. Это спорт низкой результативности: забить ключевой гол можно, играя хуже соперника. Ценность этого гола и влияние на дальнейшие события всегда очень велики. Детальнее не скажешь, но, конечно, в финале фаворитом будет победитель встречи «Сити» — «Реал».

Смотрите полуфиналы «Интер» — «Милан» 16 мая в 21:40 и «Манчестер Сити» — «Реал» 17 мая в 21:40 на Кинопоиске в эфире «Матч ТВ».

Фото: Alex Livesey — Danehouse / Getty Images, Angel Martinez / Getty Images, Diego Souto / Quality Sport Images / Getty Images, Rob Newell - CameraSport via Getty Images, Tom Flathers / Manchester City FC via Getty Images, Alex Livesey - Danehouse / Getty Images, Gary Oakley / Sportimage / Cal Sport Media / Legion-Media, Gruppo LiveMedia / Legion-Media