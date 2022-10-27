Странный Эл Янкович: история пародиста-аккордеониста, перепевшего Кобейна, Мадонну и Эминема

Учеба и отношения с коллективом Эла волновали не так сильно, как прослушивание передачи Доктора Дементо (The Dr. Demento Radio Show) — эксцентричного радиоведущего, который включал в эфире артефакты из своей обширной коллекции комедии, от классики до новинок (в фильме его сыграл Рэйн Уилсон). Особенно вдохновляли Янковича юмористы-певцы Спайк Джонс, Аллан Шерман и Том Лерер. Дементо также любил включать странные и необычные записи, которые присылали зрители. В число таких попала и кассета Эла, отправленная ведущему в 1976 году. Впоследствии Дементо, со слов Янковича, признавался ему, что пустил кассету в эфир из-за самого прецедента, а не выдающихся музыкальных достоинств. Подросток с аккордеоном, считающий себя достаточно крутым, чтобы попасть на радио, показался Дементо забавным.