Странный Эл Янкович: история пародиста-аккордеониста, перепевшего Кобейна, Мадонну и Эминема

Два года спустя аккордеонист впервые появляется на телевидении с «Another One Rides the Bus», пародией на хит Queen «Another One Bites the Dust». Версия Янковича стала так популярна в передаче Дементо, что в The Tomorrow Show с Томом Снайдером, которое выходило на NBC, решили рискнуть. На фоне экспрессивного Эла отбивал ритм на футляре Джон «Бермуда» Шварц (он до сих пор ударник группы Янковича). После этого Эл начинает набирать широкую популярность: отправляется в первое турне, подписывает контракт с лейблом, появляется на новом перспективном канале MTV с песней «Ricky» (пародия на «Mickey» Тони Бэзил). MTV показал и первый международный хит Странного Эла — клип «Eat It» по следам «Beat It» Майкла Джексона. Гимн против уличного насилия превратился в стремление раздраженного родителя накормить своего ребенка. За клип Янкович получил свою первую «Грэмми».