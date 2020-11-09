Новый сезон «Американской истории ужасов»: Райан Мёрфи играет в настоящего детектива

На канале FX и стриминговом сервисе Hulu стартовал уже одиннадцатый сезон главной хоррор-антологии современности. В новых сериях шоураннеры Райан Мёрфи и Брэд Фалчук погружаются в мрачный Нью-Йорк 1980-х, чтобы исследовать взаимосвязь эпидемии ВИЧ и отношения к гомосексуальному сообществу.

О чем это?

Рассел Тови

Нью-Йорк, 1981 год. Полиция обнаруживает в порту труп мужчины с отрезанной головой. Предположительно погибший был гомосексуалом —и уже не первой подобной жертвой за последние несколько месяцев. Детектив Патрик Рид (Рассел Тови) пытается понять, кто охотится на жертв. Тем временем журналист Джино Барелли (Джо Мантелло), который пишет статьи о бесправном положении мужчин-гомосексуалов, проводит собственное расследование; он живет вместе с Патриком, но свои отношения они скрывают — в первую очередь от его коллег из полицейского участка. Отправной точкой для их поиска становится рассказ очевидца Адама Карпентера (Чарли Карвер): его сосед и партнер пропадает в Центральном парке, а перед этим парень сталкивается с пугающим здоровяком, который носит БДСМ-маску и обтягивающие кожаные ремни.

С этим делом как-то связан фотограф Тео Грейвз (Айзек Пауэлл), который делал снимки Большого Папочки (так прозвали убийцу) у себя в студии. Подозрения вызывает его развращенный партнер и покровитель Сэм (Закари Куинто). А параллельно с этим ученая Ханна Уэллс (Билли Лурд) обнаруживает, что на уединенном нью-йоркском острове Файер-Айленд неизвестный вирус поразил популяцию оленей. Животных быстро уничтожают, чтобы не допустить распространение болезни, но вскоре Рид принимает у себя мужчин и женщин, которые жалуются на странную сыпь.

На что это похоже?

Новый сезон «Американской истории ужасов» немного сменил свою тональность: на смену кэмповому хоррору пришел насупленный неонуар. Нью-Йорк в начале 1980-х — место малоприятное и пугающее: на улицах лежат горы мусора, герои живут в тусклых квартирах, а газеты полнятся известиями об очередных преступлениях. Атмосфера нового сезона отчетливо напоминает о «Настоящем детективе», правда, есть ощущение, что на HBO это выглядело бы лучше и дороже, а на FX ощущается нехватка бюджета. А еще в этот раз создатели сериала явно передают привет скандально известному триллеру «Разыскивающий» Уильяма Фридкина, в котором детектив (Аль Пачино) внедрялся в гомосексуальное сообщество, чтобы расследовать серию жестоких убийств. Этот фильм был негативно встречен представителями ЛГБТ+-сообщества, которые критиковали его за стигматизацию и поверхностную репрезентацию комьюнити.

Как выглядят первые две серии и что ждать дальше?

Айзек Пауэлл и Закари Куинто

Старт сезона получился атмосферным, но не очень динамичным. Герои довольно много разговаривают, но никакого экшена и фирменного гротеска в духе «Американской истории ужасов» пока нет. Хотя Мёрфи, Фалчук и сценаристы (среди постоянных авторов последних сезонов — Мэнни Кото, которого фанаты не очень любят) закинули уже немало любопытных тем-зацепок. Например, действие не случайно разворачивается в 1981-м — именно в этом году Центр по контролю и профилактике болезней впервые описал симптомы СПИДа, после чего началось изучение заболевания. Убийца по прозвищу Большой Папочка может быть метафорой инфекции. А эпидемия, выкашивающая оленей на изолированном нью-йоркском острове, тоже как-то с этим связана, но как — пока неизвестно. Возможно, в ход пойдут конспирологические теории: некоторые герои уверены, что «истребление» гомосексуалов инициировало правительство США. Разумеется, сверхъестественные мотивы тоже наверняка дадут о себе знать, все-таки это «Американская история ужасов».

От следующих серий стоит ждать развития темы паранойи и ощущения грядущего апокалипсиса. Серьезно этой темы Мёрфи касался уже в других своих проектах (телефильм «Обыкновенное сердце» и сериал «Поза»), так что пора зайти на эту территорию с сюжетом бульварного пошиба, чем всегда славилась его хоррор-антология. Увы, кое-чего ждать точно не стоит: любимчики зрителей из постоянного актерского состава сериала не появятся. Сара Полсон, Эван Питерс, Лили Рэйб и Фрэнсис Конрой в новых сериях не снимались, что может стать тяжелым ударом для фанатов. Из долгожителей сериала тут есть только Денис О’Хэр, а еще после долгого отсутствия вернулся Закари Куинто (он снимался в первом и втором сезонах). Остальные знакомые лица (Билли Лурд, Лесли Гроссман, Айзек Пауэлл и другие) — преимущественно из поздних сезонов.

Вердикт

Джо Мантелло

«Американская история ужасов» удивляет неожиданным разворотом в жанр неонуара, но может отпугнуть старых фанатов отсутствием любимых актеров и неспешным темпом повествования. Выносить оценку всему сезону пока рано — сериал уже неоднократно начинался довольно бодро, но скатывался в малосмотрибельное зрелище («Апокалипсис») или проделывал обратный трюк («Культ»). И даже если в этот раз все снова окажется посредственно, то зрителей точно ждут еще два года «Американской истории ужасов», которая уже продлена на двенадцатый и тринадцатый сезоны.