Зачем смотреть «Авеню 5» — ядовитую сатиру Армандо Ианнуччи про богачей в космосе

10 октября на HBO Max, а 11-го в Амедиатеке стартовал второй сезон «Авеню 5» — научно-фантастического сериала про группу туристов, застрявших на космическом корабле. Это комедия Армандо Ианнуччи («Вице-президент», «Смерть Сталина») с необычным Хью Лори, жестким юмором и интересным миром. Рассказываем, почему на сериал стоит обратить внимание.

О чем это?

2060-е. Google закрыт, Тихий океан отравлен. Космический туристический корабль «Авеню 5» отправляется в первый круиз вокруг Сатурна. Шесть тысяч пассажиров занимаются йогой, ходят в спа и готовятся наконец увидеть Сатурн. Тем временем с Земли за полетом наблюдает Рав (Никки Амука-Бёрд), оставшаяся за главную в корпорации Judd. Она организует прямой эфир с «Авеню 5», когда корабль подлетает к планете. Но в этот момент на борту происходит смещение гравитации. Всех (людей, собак, мебель) прибивает к левому борту. Из-за такого удара корабль отклоняется от курса, и теперь туристы вместо восьми недель проведут на борту как минимум три года. А запасы рассчитаны на пару месяцев. Но это еще не все новости: пропал единственный инженер, способный все уладить.

Кто главные герои?

Капитан корабля — Райан Кларк (Хью Лори), которому постоянно приходится успокаивать пассажиров и делать вид, что он держит происходящее под контролем. Кларк — герой, спасший пассажиров во время пожара на «Авеню 3» (на самом деле, это заслуга противопожарной системы). «Я могу лишь стоять в красивой форме на фоне катастрофы», — объясняет капитан. Его обязанности на «Авеню 5» те же. Формально он глава корабля, но в действительности заправляет всем магнат-олух Герман Джадд (Джош Гад), глава корпорации Judd, организовавшей круиз, и его безэмоциональная помощница Айрис (Сьюзи Накамура).

Недовольными пассажирами занимается Мэтт Спенсер (Зак Вудс), решающий мелкие неполадки и рекламирующий в виде голограммы шведский стол. Среди пассажиров самые примечательные — пара на грани развода, Миа (Джессика Сент-Клер) и Даг (Кайл Борнхеймер). Они отправились в круиз, чтобы наладить отношения, но в итоге ссорятся при любом удобном случае и с нетерпением ждут возвращения на Землю. Есть и другая парочка — настырная Карен (Ребекка Фронт), решившая стать кандидаткой от народа в управлении корабля, и ее муж Фрэнк (Энди Бакли), путающийся под ногами. Они попали на борт по случайности: сестра Карен купила билеты, но не смогла полететь.

Еще на борту есть бывший астронавт (Итэн Филлипс), проводящий детям экскурсии, улыбчивый экипаж, инженер Билли (Ленора Кричлоу), заурядный комик (Химеш Патель) и масса ничего не подозревающих пассажиров.

На кого направлена сатира Армандо Ианнуччи?

Создатель сериала — мастер политической сатиры Армандо Ианнуччи, а также номинант на «Оскар» за сценарий комедии «В петле». Его сериал «Вице-президент» многократно становился лауреатом «Эмми», а скандальную «Смерть Сталина» номинировали на BAFTA и запретили выпускать в российской прокат. Ианнуччи также снял сатирический мокьюментари-сериал «Гуща событий» о работе британских чиновников («В петле» — его спин-офф).

Джош Гад

«Авеню 5» тоже высмеивает людей, обладающих властью и деньгами. На борту лайнера выстраивается своя политическая система, которой руководит Герман Джадд, напоминающий, скорее, большого ребенка. Для него «Авеню 5» — игрушка. У Джадда есть странные бизнес-идеи (включить красную подсветку, чтобы продать больше мяса), но совершенно нет понимания, что делать. Например, он предлагает отключить гравитацию и «долбануть всех о другой борт», чтобы исправить ситуацию. Достается и пассажирам, которые просят объяснить им простыми словами, что происходит, и не использовать при этом сочетание «ракетное топливо». Они сами пытаются исправить положение, но делают только хуже. Персонал тоже выглядит карикатурным. Мэтт Спенсер способен говорить исключительно с сарказмом (например, предлагает пассажирам спасаться, сделав веревку из простыни и вылезти через шлюз). Айрис, почти роботизированная помощница Джадда, в первую очередь думает об имидже компании. «Мы убиваем проблемы как младенцев», — радуется она хорошим новостям.

«Я создал своего рода скороварку, где шесть с половиной тысяч человек должны примириться друг с другом и решить, как им не просто выжить, но и просто жить на этом корабле. Как работает их новое общество? Какие люди должны быть у власти? Какие пассажиры должны быть в первом классе?» — рассказывает про шоу сам Ианнуччи. На второй сезон, по словам автора, во многом повлиял опыт изоляции во время пандемии. Здесь герои тоже заперты друг с другом, пусть и на роскошном лайнере. Если в первом сезоне многие комедийные моменты были снаружи корабля (позволим себе небольшой спойлер: на борту ломается канализация, и все содержимое начинает огибает судно, как кольца Сатурна), то во втором сезоне комедийное действие развернется прямо на борту. Есть, например, сюжетные линии с каннибализмом, ведь запасы еды ограничены.

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