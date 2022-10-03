Эльфы создают Кольца власти, а Саурон приходит в Мордор: подводим итоги первого сезона «Колец власти»

14 октября вышла финальная серия первого сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». Все маски наконец-то сброшены, а тайны раскрыты. Саурон являет миру истинную личность, эльфийские Кольца власти рождаются на свет, а с кем-то пришлось проститься. Рассказываем.
Что происходит в новой серии?
Мистики находят странствующего по Гринвуду Незнакомца. «Мы пришли, чтобы служить вам, лорд Саурон», — заявляет одна из них.
Галадриэль привозит в Линдон раненого Халбранда. Она признается Элронду, что не уплыла в Валинор, потому что не считала себя достойной, ее работа в Средиземье еще не завершена.
Халбранд приходит в себя в мастерских Келебримбора. Он узнает о трудностях с мифрилом и предлагает сделать сплав, чтобы усилить возможности металла и компенсировать его нехватку.
Гил-Галад недоволен отсутствием прогресса: после извержения Огненной горы листья Древа жизни почти опали. Келебримбор предлагает выковать артефакт круглой формы, который бы изгнал скверну из эльфийских лесов, мастер-ювелир подумывает о короне. Гил-Галад не впечатлен отсутствием прогресса и приказывает сворачивать все работы и готовиться к отплытию на запад.
Келебримбор недоволен. Он излагает странные идеи о власти не силы, но духа, о власти не плоти, но над плотью, о силе Незримого мира. Галадриэль смущают слова ювелира, и она спрашивает, откуда он взял эти идеи, но Келебримбор путается в показаниях. Элронд выторговывает у Гил-Галада еще три месяца.
Халбранд благодарит Галадриэль за помощь. Южанин говорит, что никогда ее не забудет и позаботится, чтобы и все остальные тоже не забыли. Поведение Халбранда вызывает у воительницы все больше подозрений, и она решает порыться в эльфийских архивах и изучить родословную королей Южных земель.
Король Нуменора при смерти. Он путает Эариен с дочкой и предупреждает девушку, что, если островитяне не вернутся на истинный путь, Нуменор погибнет. Старик показывает дочери Элендиля палантир. Вернувшийся в Нуменор экспедиционный корпус встречают черные флаги, извещающие о смерти Тар-Палантира.
Мистики пытаются пробудить сознание Незнакомца. Они говорят, что нужное ему созвездие можно увидеть только далеко на востоке, к северу от Пепельных гор, в земле под названием Рун. Мохноноги предпринимают попытку освободить Незнакомца, но мистики смертельно ранят Садока и загоняют остальных в ловушку.
Нори умоляет Незнакомца помочь, но он сопротивляется. Он говорит, что мистики показали его истинную суть, и своими действиями он только причинит вред. Однако Элинор возражает, что только он может выбирать, кто он на самом деле. Она уверена, что он прибыл, чтобы помочь.
Незнакомец берет посох, который своевременно умыкнула Нори, и мистики понимают свою ошибку: перед ними не Саурон, а один из истари. Но, прежде чем мистики успевают назвать его по имени, волшебник изгоняет мистиков обратно в мир теней. Садок умирает, в последний раз полюбовавшись восходом солнца.
Келебримбор с каждым днем попадает под все большее влияние Халбранда. Галадриэль изучает родословную королей Южных земель и выясняет, что последний монарх умер тысячу лет назад, не оставив наследника. Пришедший Халбранд говорит, что вместо корон они будут ковать кольца, причем не одно, а сразу два. Галадриэль напрямую спрашивает, кто он такой.
«Ты знаешь, кто я», — отвечает Саурон. Он играется с сознанием эльфийки: пробуждает образы прошлого, заверяет, что пытается спасти Средиземье, а не уничтожить его. Темный повелитель предлагает Галадриэль стать его королевой и говорит, что рядом с ней он удержится на стороне света. «Ты предлагаешь спасти Средиземье или поработить его?» — уточняет эльфийка. «Не вижу разницы», — пожимает плечами Саурон. Галадриэль отвечает, что никогда не перейдет на сторону тьмы. Темный повелитель бросает Галадриэль тонуть, но ее вовремя спасает Элронд.
Элронд и Галадриэль возвращаются в мастерскую, но Саурона уже и след простыл. Галадриэль решает продолжать работу, но выковать три кольца. Ради такого дела она жертвует оставшийся от брата кинжал.
Незнакомец должен отправиться в Рун. Он чувствует, что там он обретет свою истинную сущность. Он говорит Нори, что на языке народов Средиземья «истари» означает «мудрец» или «волшебник». Нори думает остаться с племенем, но семья убеждает ее, что ее судьба не ограничивается странствиями с племенем.
- Незнакомец и Нори вместе идут на восток.
- Эльфы создают Кольца власти.
- Саурон приходит в Мордор и направляется к Роковой горе.
Весь сезон в новом свете
Как мы и писали на прошлой неделе, шестая серия оказалась кульминацией всего сезона, а в седьмом и восьмом эпизодах шоураннеры подвели итоги первого сезона и заложили основу для следующих. При этом в «Сплаве» все внимание сценаристов уделено линиям эльфов и мохноногов; гномы, Арондир, Бронвен и Тео в финале даже не появляются.
И если в седьмой серии авторы просто дразнили нас тизерами того, что будет дальше, то восьмая серия под завязку набита элементами лора. Саурон являет свою истинную личину, мы узнаем, что Незнакомец — один из истари (которые по канону не появляются в Средиземье раньше Третьей эпохи); наконец, в самой концовке эльфы создают три эльфийских Кольца власти.
Финал заставляет по-новому взглянуть на события всего сезона. И получается, что в возвышении Саурона и всех будущих бедах, что постигнут Средиземье, виновата Галадриэль. Темный повелитель прямым текстом говорит эльфийке, что ничего бы не смог сделать без ее помощи. Когда воительница встретила его, он опустил руки, смирился с судьбой и был готов сдаться, а эльфийка буквально силой вернула его в Средиземье и заставила бороться за то, что положено ему по праву, пусть даже Галадриэль понятия не имела, что она делает и что виновный в смерти ее брата весь сезон был на расстоянии удара кинжала.
Таки Саурон!
В финале шоураннеры решили не растягивать резину на второй сезон и раскрыли обе интриги сезона — кто такие Халбранд и Незнакомец на самом деле. Но даже здесь не обошлось без маленького обмана: всю первую половину «Сплава» авторы пытались убедить нас, что Саурон, на самом деле, Незнакомец. Зато итоговое откровение выставляет в новом свете все предыдущие события: нежелание Халбранда возвращаться в Мордор, его стремление поймать Адара и его диалог с падшим эльфом («Помнишь меня?» — «Да кто ты такой?»).
Незнакомец — волшебник
Финал подтвердил одну из фанатских теорий: Незнакомец — один из истари, духов из народа майяр, прибывших в Средиземье в середине Третьей эпохи для помощи в борьбе с Сауроном. Народы Средиземья начали называть истари магами или волшебниками. Всего магов было пятеро: Саруман, Гэндальф, Радагаст, Алатар и Палландро. Однако кем из вышеупомянутой пятерки оказался Незнакомец — это тайна, оставшаяся на второй сезон.
Три кольца
«Три кольца — для царственных эльфов в небесных шатрах…» В финале первого сезона нам показывают эльфийские Кольца власти, в честь которых и назван сериал. Три кольца (Нарья, Ненья и Вилья) символизируют три стихии — огонь, воду и воздух. Во времена «Властелина колец» владельцами эльфийских артефактов были Галадриэль, Элронд и Гэндальф.
«В лучших традициях всех плохих идей эта вполне может оказаться наихудшей».
Садок
«Одно всегда совратит. Два разделят».
«Но три всегда принесут баланс».
Галадриэль и Келебримбор обосновывают необходимость создания трех Колец власти
«Странствия в одиночку — это всегда путешествия. Для приключений нужна компания».
Незнакомец
«Когда не знаешь, куда пойти, Элинор Брэндифут, всегда доверяйся носу».
Незнакомец
Вердикт
Финал первого сезона «Властелина колец» не затрагивает все сюжетные линии, зато богат на откровения и каноничные элементы. Мы узнаем, кто такие Незнакомец и Халбранд, эльфийские Кольца власти рождаются на свет, а настоящий повелитель тьмы возвращается в Мордор. В целом финал получился достойным и справляется со своей главной функцией — подводит итоги сезона и закладывает основы для будущих событий.
Автор: Алексей Ионов