Эльфы создают Кольца власти, а Саурон приходит в Мордор: подводим итоги первого сезона «Колец власти»

Финал заставляет по-новому взглянуть на события всего сезона. И получается, что в возвышении Саурона и всех будущих бедах, что постигнут Средиземье, виновата Галадриэль. Темный повелитель прямым текстом говорит эльфийке, что ничего бы не смог сделать без ее помощи. Когда воительница встретила его, он опустил руки, смирился с судьбой и был готов сдаться, а эльфийка буквально силой вернула его в Средиземье и заставила бороться за то, что положено ему по праву, пусть даже Галадриэль понятия не имела, что она делает и что виновный в смерти ее брата весь сезон был на расстоянии удара кинжала.