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В предыдущих сериях

Подкаст«Властелин колец: Кольца власти». Обсуждаем седьмую серию

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Почему Галадриэль (Морвет Кларк) винит себя в произошедшей катастрофе? К чему приведет конфликт гномьего принца Дурина IV (Овайн Артур) с отцом (Питер Муллан)? Чье око упоминается в названии эпизода? И когда мы наконец увидим Кольца власти?

На Amazon Prime Video выходит сериал «Властелин колец: Кольца власти» — приквел трилогии Питера Джексона. События происходят во Вторую эпоху Средиземья, когда были созданы Кольца власти, а люди и эльфы объединились против Саурона. Мы в подкасте «В предыдущих сериях» продолжаем двухмесячный марафон: каждую неделю Лиза Сурганова и Иван Филиппов подробно обсуждают (со всеми спойлерами) каждую новую серию.

А еще у нашего подкаста появился Telegram-канал! Называется «В предыдущих сериях» — подписывайтесь на него по этой ссылке. В нем мы будем делиться интересными материалами по темам выпусков, советовать сериалы и выкладывать разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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Смелый пёс мечтает стать самураем, но в городе кошек его никто не воспринимает всерьёз. Яркий вестерн от режиссера «Короля Льва»
В главных ролях:Майкл Сера, Сэмюэл Л. Джексон и др.
Режиссер:Крис Бэйли, Марк Куцир, Роб Минкофф
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