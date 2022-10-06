«Каждая война ведется как снаружи, так и внутри нас»: разбираем седьмую серию «Колец власти»

7 октября на сервисе Amazon Prime вышла седьмая серия «Колец власти», предпоследняя в первом сезоне. И в ней шоураннеры уже вовсю подводят итоги и закладывают фундамент следующих сезонов.
Что происходит в новой серии?
Нуменорские войска и уцелевшие жители деревни пытаются прийти в себя после извержения Ородруина. Исильдуру удается вытащить из-под завалов Валандиля, но второй его друг, Онтамо, погиб. Мириэль и солдаты пытаются вывести из пылающего дома нескольких южан, но крыша обрушивается, прежде чем Исильдур успевает выйти.
Нори с семьей догоняют племя, но счастье мохноногов длится недолго. Большая часть рощи, куда они направлялись, сгорела, горящие камни от взрыва Ородруина долетели даже сюда. Садок и остальные мохноноги просят Незнакомца помочь, но у него ничего не получается. Более того, в процессе он снова подвергает опасности жизни Нори и ее сестры.
Элронд предлагает отцу Дурина 500 лет снабжать Кхазад-Дум дичью, зерном и древесиной из эльфийских лесов в обмен на доступ к месторождениям мифрила. Гномий правитель отказывается. Дурин пытается уговорить отца, но король непреклонен: судьба эльфов предрешена, и он не готов рисковать жизнями гномов, безопасностью королевства, а то и всего Средиземья, ради того чтобы эльфы обманули смерть. Расстроенный Элронд уходит и оставляет подаренный ему кусочек мифрила рядом с пораженным скверной листочком из эльфийских лесов. И листочек тотчас исцеляется.
Элендиль и Валандиль сопровождают ослепшую Мириэль обратно к базовому лагерю нуменорцев. Галадриэль и Тео отбились от остальных и пытаются добраться до лагеря самостоятельно. Галадриэль винит в случившемся себя, а Тео — себя. Эльфийка рассказывает, что орки отняли у нее не только брата, Финрода, но и мужа, Келеборна. Тот отправился на войну с Морготом и не вернулся.
Мохноноги делятся с Незнакомцем провизией и отправляют в сторону ближайших поселений большеногов. Нори сожалеет, что сошла с тропы и решила помочь незнакомцу, чем навлекла на племя кучу бед. Никто не замечает, что на дереве, которое пытался исцелить Незнакомец, распускается цветок.
Дурин пытается самостоятельно пробиться к мифрилу. Вдвоем с Элрондом они находят огромные жилы, уходящие далеко вглубь горы. За этим занятием их застает отец Дурина. Король в ярости. Он приказывает выставить Элронда за двери Кхазад-Дума, а затем ссорится с сыном и лишает его статуса наследника престола.
Нори просыпается и выясняет, что яблоневая роща ожила и дала богатый урожай. Однако счастье мохноногов снова оказывается коротким: на следующую ночь в рощу приходят три странные жрицы, идущие по следу Незнакомца. Нори направляет их в другую сторону. Другие мохноноги пытаются прогнать незваных гостей и защитить девушку, и главная жрица в отместку сжигает все их повозки.
Элендиль переживает, что ему не стоило помогать Галадриэль и вообще поднимать эльфийку на борт. Вышеуказанная эльфийка как раз доходит до лагеря. Тео воссоединяется с матерью и Арондиром. Галадриэль приходит к Мириэль. Королева настроена решительно: враги еще не знают, что они начали, и Нуменор обязательно вернется. «Эльфы будут готовы», — обещает Галадриэль.
На следующее утро Нори предается унынию — ее действия опять повредили племени. Однако отец напоминает, что мохноноги никогда не унывают. Нори решает предупредить Незнакомца о тех, кто его преследует. Поппи и мать Нори тут же вызываются пойти с ней, а затем старейшины племени уговаривают Садока сопровождать их в пути. «Какая разница, все равно мы все умрем», — философски замечает Садок, и четыре мохнонога отправляются в путешествие.
Нуменорские войска возвращаются домой, оставив небольшой отряд присматривать за южанами. Бронвен хочет отвести людей к устью Андуина, где находится старая нуменорская колония Пеларгир. Галадриэль собирается вернуться в Линдон и предстать перед Гил-Галадом. С собой она забирает Халбранда, он сильно пострадал и без эльфийской медицины рискует умереть. Но Халбранд твердо намерен вернуться и продолжить борьбу за родные земли своего народа.
Дурин придается унынию, и жена пытается его успокоить. Диса говорит, что во всем произошедшем виноват его отец. Но когда-нибудь он умрет, и королевство перейдет к ее мужу. И тогда они выкопают весь мифрил. Тем временем гномий король приказывает заделать проделанное Дурином отверстие. Прежде чем гномы закладывают последний камень, правитель выбрасывает в отверстие эльфийский листок. Листик падает все ниже и ниже... А затем сгорает в пламени балрога.
Адар выступает перед орками и советует им выбросить на помойку плащи, потому что им больше не придется страдать от солнечного света. На экране надпись «Южные земли» сменяется на «Мордор».
Ah, shit. Here we go again…
В рецензии на «Удун» мы отмечали, что показанных в ней событий хватило бы на всю вторую половину сезона. И что бы вы думали? Мы оказались правы. В седьмом эпизоде повествование возвращается к привычной черепашьей скорости. Нуменорцы и южане залечивают раны, орки празднуют, а Галадриэль, Тео и другие персонажи рефлексируют по поводу последствий своих поступков. Какое-то движение наблюдается только в сюжетных линиях мохноногов и гномов с Элрондом, да и то потому, что обе ветки пропустили прошлую серию.
Складывается впечатление, что «Удун» и был главной кульминацией сезона, и теперь шоураннеры уже подводят итоги и закидывают мостики на продолжение. Мохноноги отправляются в путешествие на поиски Незнакомца. И кто знает, куда это их заведет. Мириэль возвращается в Нуменор, и едва ли островитяне будут рады тому, что она скажет. Галадриэль несет в Линдон весть о возвращении орков, и эльфам придется что-то предпринять по этому поводу. А под Кхазад-Думом просыпается балрог, и едва ли он собирается снова заваливаться на боковую: живущих над ним гномов ждут большие потрясения. Но вы же не думаете, что все эти события можно будет упаковать в оставшийся до финала сезона час?
Четверка мохноногов
Создатели «Колец власти» в интервью говорили, что не ставят себе целью полностью повторить визуальные образы трилогии Питера Джексона, но определенные отсылки и к фильмам, и к первоисточнику в сериале все равно встречаются — вселенная-то одна. Атака нуменорской кавалерии на орков пробуждала в памяти сцены с Роханом, а в финале «Глаза» четверка мохноногов отправляется в странствие — точь-в-точь как четверка хоббитов много лет спустя.
У истоков Гондора
Бронвен и Арондир намерены повести уцелевших южан к устью Андуина, где расположена нуменорская колония Пеларгир. Это место хорошо знакомо всем поклонникам «Властелина колец», в дальнейшем порт станет столицей гондорской провинции Лебеннин, а также родной гаванью могучего гондорского флота. Так что, возможно, уже в следующей серии нас ждет еще больше нуменорской архитектуры.
Балрог пробудился
Во времена Первой эпохи на стороне Моргота сражались целые армии балрогов, но к концу войны все они были уничтожены. Лишь одному балрогу удалось спастись, он спрятался глубоко под Мглистыми горами и впал в тысячелетнюю спячку. По «Властелину колец», балрога разбудят гномы, которые в поисках мифрила опустятся слишком глубоко. Проснувшийся балрог уничтожит разбудивших его гномов и вынудит уцелевших навеки покинуть Кхазад-Дум. Именно с этим балрогом в «Хранителях кольца» сразится Гэндальф.
Добро пожаловать в Мордор
Ородруин пробудился, и вся долина Удуна покрыта облаками пепла. Оркам больше не надо опасаться дневного света, и теперь эта земля принадлежит им. Халбранд и Галадриэль еще могут тешить надежды вернуть Южные земли людям, но мы-то знаем, что долина Удуна и другие земли вокруг Ородруина останутся под властью тьмы до самого конца Третьей эпохи.
«Не стоит радоваться тому, что я убила много орков. Когда ты называешь плохие поступки хорошими, это очерняет твое сердце и позволяет злу процветать внутри нас. Каждая война ведется как снаружи, так и внутри нас».
Галадриэль
Вердикт
«Удун», похоже, стал если и не финалом, то кульминацией всего сезона. В седьмом эпизоде повествование вновь замедлилось, персонажи зализывают раны и предаются рефлексии, а шоураннеры уже вовсю прокладывают мостки ко второму сезону.
Автор: Алексей Ионов