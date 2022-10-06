«Каждая война ведется как снаружи, так и внутри нас»: разбираем седьмую серию «Колец власти»

Складывается впечатление, что «Удун» и был главной кульминацией сезона, и теперь шоураннеры уже подводят итоги и закидывают мостики на продолжение. Мохноноги отправляются в путешествие на поиски Незнакомца. И кто знает, куда это их заведет. Мириэль возвращается в Нуменор, и едва ли островитяне будут рады тому, что она скажет. Галадриэль несет в Линдон весть о возвращении орков, и эльфам придется что-то предпринять по этому поводу. А под Кхазад-Думом просыпается балрог, и едва ли он собирается снова заваливаться на боковую: живущих над ним гномов ждут большие потрясения. Но вы же не думаете, что все эти события можно будет упаковать в оставшийся до финала сезона час?