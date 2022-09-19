До конца первого сезона «Колец власти» осталось две серии! Мы рассказываем, чем удивляет шестой эпизод

30 сентября на Prime Video вышла шестая серия первого сезона «Колец власти» — «Удун». В ней долгая экспозиция наконец-то сменилась ураганным экшеном, и создатели стали на полную отрабатывать свой огромный бюджет. Кинопоиск традиционно посмотрел новый эпизод и осмысляет увиденное.

Что происходит в новой серии?

Адар произносит мотивационную речь перед войсками. Орки подходят к эльфийской крепости, но ее ворота открыты, а внутри никого нет. Арондир дожидается, пока головные силы противника зайдут внутрь, а затем запирает за ними ворота и обрушивает на головы оркам сторожевую башню. Бронвен, Тео и другие жители наблюдают за разрушениями издалека, им предстоит подготовить к обороне деревню.

Исильдуру не спится, и он поднимается наверх как раз вовремя, чтобы увидеть на горизонте Средиземье. Он обменивается парой слов с Галадриэль, а затем уходит готовиться к высадке. На вопрос «А что случилось с его матерью?» Элендиль отвечает просто: «Она утонула».

Макс Болдри и Морвет Кларк

Арондир пытается уничтожить проклятый клинок, но у него ничего не выходит, и тогда он прячет его внутри таверны. Бронвен произносит мотивационную речь перед деревенскими, а затем эльф и целительница говорят о том, что они будут делать после битвы, и впервые проговаривают возможность совместного будущего.

Орки нападают ночью. Арондир показывает несколько приемчиков из эльфийского боевого кунг-фу, но противник не шибко впечатляется; особо крупного орка удается завалить только при помощи Бронвен. Ценой больших потерь деревенские расправляются с нападавшими, но штурм деревни оказывается отвлекающим маневром, а первая волна нападавших в основном состояла из перешедших на сторону Адара людей. Пока победители в шоке разглядывают тела своих недавних соседей, из леса начинают бить орочьи луки. Немногочисленные уцелевшие баррикадируются в таверне, Бронвен ранена. Арондиру и Тео удается вытащить стрелу и остановить кровь, но шансы целительницы пережить ночь все равно близки к нулю — орки прорываются внутрь.