До конца первого сезона «Колец власти» осталось две серии! Мы рассказываем, чем удивляет шестой эпизод

30 сентября на Prime Video вышла шестая серия первого сезона «Колец власти» — «Удун». В ней долгая экспозиция наконец-то сменилась ураганным экшеном, и создатели стали на полную отрабатывать свой огромный бюджет. Кинопоиск традиционно посмотрел новый эпизод и осмысляет увиденное.
Что происходит в новой серии?
Адар произносит мотивационную речь перед войсками. Орки подходят к эльфийской крепости, но ее ворота открыты, а внутри никого нет. Арондир дожидается, пока головные силы противника зайдут внутрь, а затем запирает за ними ворота и обрушивает на головы оркам сторожевую башню. Бронвен, Тео и другие жители наблюдают за разрушениями издалека, им предстоит подготовить к обороне деревню.
Исильдуру не спится, и он поднимается наверх как раз вовремя, чтобы увидеть на горизонте Средиземье. Он обменивается парой слов с Галадриэль, а затем уходит готовиться к высадке. На вопрос «А что случилось с его матерью?» Элендиль отвечает просто: «Она утонула».
Арондир пытается уничтожить проклятый клинок, но у него ничего не выходит, и тогда он прячет его внутри таверны. Бронвен произносит мотивационную речь перед деревенскими, а затем эльф и целительница говорят о том, что они будут делать после битвы, и впервые проговаривают возможность совместного будущего.
Орки нападают ночью. Арондир показывает несколько приемчиков из эльфийского боевого кунг-фу, но противник не шибко впечатляется; особо крупного орка удается завалить только при помощи Бронвен. Ценой больших потерь деревенские расправляются с нападавшими, но штурм деревни оказывается отвлекающим маневром, а первая волна нападавших в основном состояла из перешедших на сторону Адара людей. Пока победители в шоке разглядывают тела своих недавних соседей, из леса начинают бить орочьи луки. Немногочисленные уцелевшие баррикадируются в таверне, Бронвен ранена. Арондиру и Тео удается вытащить стрелу и остановить кровь, но шансы целительницы пережить ночь все равно близки к нулю — орки прорываются внутрь.
Адар требует вернуть проклятый клинок. Чтобы подстегнуть Арондира, орки начинают убивать пленных. Когда один из орков подносит клинок к шее Бронвен, Тео не выдерживает. Оказывается, он подглядел за Арондиром, когда тот прятал сверток. Меч попадает в руки Адара. В этот момент в отдалении слышится топот конских копыт.
Нуменорская кавалерия прибыла! Конники сметают нестройные ряды орочьей пехоты, и, пока рядовые солдаты погибают, Адар пытается сбежать. Галадриэль преследует предводителя орков, но ловит его Халбранд.
Галадриэль допрашивает плененного Адара, но падший эльф явно тянет время. Он говорит, что пожертвовал достаточно своих детей во имя устремлений Саурона и теперь хочет лишь построить для орков собственный дом. Затем он шокирует эльфийку известием о том, что он убил Саурона, но Галадриэль не верит его словам.
Пока нуменорцы и деревенские празднуют победу, а Халбранд принимает свою роль истинного короля, который был обещан южанам, Тео разворачивает отобранный у Адара сверток и понимает, что хитрый эльф всех обманул. Пока Галадриэль и Халбранд гонялись за предводителем орков, Болдрик незаметно вынес клинок из деревни. Он вставляет его в специальное отверстие в полу эльфийской крепости и проворачивает клинок. Действие разрушает плотину на реке, и тонны воды обрушиваются вниз. Поток стекает в траншеи и окопы орков, которые ведут… до самого Ородруина.
Вода попадает в вулканический очаг и провоцирует извержение. Горящие камни разлетаются во все стороны, поджигая дома и убивая и недавних победителей, и побежденных. Пленные орки под шумок поднимают мятеж, а Адар убегает. Огненная волна погребает деревню, накрывая Галадриэль.
Наконец-то экшен!
Создатели «Колец власти» Джон Д. Пэйн и Патрик МакКей с самого начала обещали, что первый сезон будет одной большой экспозицией, но размеренная неторопливость первой половины сезона уже начала надоедать. В пятой серии шестеренки сюжета наконец-то задвигались, однако наученные горьким опытом зрители опасались, что шоураннеры максимально затянут напряжение, откладывая самое интересно до финала. К счастью, эти опасения не сбылись. В «Удуне» фокус создателей концентрируется всего на двух сюжетных линиях, которые наконец переплетаются друг с другом, а ситуация начинает разворачиваться с головокружительной быстротой — случившихся в серии событий хватило бы на всю вторую половину сезона.
На смену размеренному повествованию пришел экшен, и смотрится он очень здорово. К сцене разрушения эльфийской сторожевой башни в начале серии еще можно придираться, но атака нуменорской кавалерией полчищ орков выглядит здорово. Шоураннеры говорили, что экшен в сериале будет показан на более личном уровне, но в «Удуне» чувствуется размах, а от сцены с извержением Ородруина в финале эпизода и вовсе захватывает дух.
В «Удуне», к слову, очень хорошо проявляются проблемы всех приквелов. Несмотря на попытки героев изменить ситуацию к лучшему, ты заранее знаешь, что некоторые их усилия обречены на неудачу. Юг не получит короля, люди не победят, а Южные земли на долгую тысячу лет превратятся в Мордор — обитель зла. Наверное, по той же причине в повествование ввели несколько совершенно новых действующих лиц: как бы создатели ни пытались показать, что Галадриэль, Элендилю и Исильдуру грозит смертельная опасность, они ее переживут, а вот Арондиру, Бронвен и Тео, с другой стороны, долгой жизни никто не гарантировал. Особенно после того, как эльф и знахарка задумались о совместном будущем. Это добавляет интригу и заставляет переживать за новых героев.
Ключевые моменты
Эльфийские традиции
Где-то в середине серии Арондир говорит Бронвен, что эльфы по традиции перед битвой всегда сажают несколько семян альфирина — дарят новую жизнь в искупление всей причиняемой смерти. Любопытно, что в самом начале серии так же поступает Адар. Получается, павший эльф все равно продолжает чтить некоторые традиции своей расы?
Хитрый эльф
«Удун» — это вообще бенефис Адара. Эльф за одну серию минимум трижды обвел противников вокруг пальца. Сначала он отправил в бой свалившееся ему на голову пушечное мясо, ослабив противника и получив возможность ударить ему в спину. Затем он отвлек на себя внимание Галадриэль и Халбранда, позволив трактирщику улизнуть с клинком и выполнить его предназначение. И, наконец, несмотря на все попытки эльфов и нуменорцев, большой план Адара, который он осуществлял еще с первой серии, сложился: извержение Ородруина ознаменовало превращение цветущих Южных земель в выжженный и мертвый Мордор.
Саурон — труп?
Адар с самого начала позиционировался как главный антагонист первого сезона, но и герои, и зрители считали, что падший эльф исполняет волю Саурона, мечтавшего о создании царства тьмы в Южных землях. Однако во время разговора с Галадриэль падший эльф жалуется, что устал от бесконечных жертв во имя устремлений Саурона. Он говорит, что убил его. Что это — ложь, попытка потянуть время или в армии тьмы случилась размолвка? И если Адар действительно хотя бы попытался прирезать Саурона, можно ли предположить, что Темный властелин жив и скрывается в ином облике? И в чьем? В серии задается слишком много вопросов, на которые пока нет ответов.
Я — урук
Все в той же сцене допроса Галадриэль называет падших эльфов «Мориондор» — «сыновьями тьмы». Адар на это отвечает, что предпочитает название «урук». В переводе с черного наречия «урук» — это то же самое, что и обычный орк. При этом «урук» в отношении Адара не то же самое, что урук-хаи Сарумана. Уруками себя называли падшие эльфы, в то время как урук-хаи — это выведенная Саруманом улучшенная разновидность обычных орков.
Запоминающаяся цитата
«Похоже, Галадриэль, я не единственный из ныне живущих эльфов, кого преобразила тьма. Ты не пробовала поискать преемника Моргота в зеркале?»
Адар
Вердикт
Долгое ожидание того стоило. Ближе к финалу сезона повествование в «Кольцах власти» становится более сфокусированным, а долгая экспозиция сменяется бодрым и зрелищным экшеном.
Автор: Алексей Ионов