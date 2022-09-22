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В предыдущих сериях

Подкаст«Властелин колец: Кольца власти». Обсуждаем шестую серию

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Почему ключевое сражение в шестом эпизоде «Колец власти» напоминает битву за Хельмову Падь из «Властелин колец: Две крепости»? Чем опасна риторика Галадриэль (Морвет Кларк)? В чем конфликт Адара (Джозеф Моул) с Сауроном? И насколько достоверно показано извержение Ородруина с точки зрения геологии?

На Amazon Prime Video выходит сериал «Властелин колец: Кольца власти» — приквел трилогии Питера Джексона. События происходят во Вторую эпоху Средиземья, когда были созданы Кольца власти, а люди и эльфы объединились против Саурона. Мы в подкасте «В предыдущих сериях» продолжаем двухмесячный марафон: каждую неделю Лиза Сурганова и Иван Филиппов подробно обсуждают (со всеми спойлерами) каждую новую серию.

А еще у нашего подкаста появился Telegram-канал! Называется «В предыдущих сериях» — подписывайтесь на него по этой ссылке. В нем мы будем делиться интересными материалами по темам выпусков, советовать сериалы и выкладывать разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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Расследуя гибель сестры, Рита узнает жуткие тайны своей семьи. Атмосферный детектив с Петром Фёдоровым
В главных ролях:Пётр Фёдоров, Дарья Мороз, Иева Андреевайте
Режиссер:Александр Кириенко
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