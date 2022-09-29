«Сказка для старых» Романа Михайлова и Федора Лаврова: странно, страшно, смешно, олдскульно

В прокат выходит дебютный фильм актера Федора Лаврова и культового писателя-математика Михайлова. Рассказываем, чем цепляет это странное, похожее на кино нулевых, путешествие в прошлое.

Спортивный молодой человек с темными кругами вокруг глаз (сам Роман Михайлов) сидит в баре и, ловко тасуя колоду карт, рассказывает молчаливому спутнику историю своей поездки в Петербург. Если вкратце, криминальный авторитет Батя (Анатолий Тишин, один из лидеров НБП) вызвал его и еще двух своих «сыновей» (Кирилл Полухин и Федор Лавров) и сообщил: пропавший с воровским общаком и считавшийся мертвым Муля (Евгений Ткачук) был замечен в один день аж в трех городах России-матушки. Мулю надо найти и вернуть.

Ехать решили как карта ляжет, и так уж вышло, что Новосибирск и Ростов достались старшим товарищам, а младший, рассказчик-картежник, направился в Питер. Да чего уж там, колода-то была его, а сам он давно хотел на культурную столицу посмотреть. Дальше начинаются три истории похождений трех богатырей, каждого из которых дорога приведет в одну и ту же комнату — то ли в раю, то ли в чистилище, а может быть, и просто в русском Зазеркалье снаружи всех измерений.

Стартуя как вполне стандартное криминальное кино с общаком, базаром и терками (такое до сих пор в изобилии появляется на отечественном телевидении), кинодебют писателя, театрального режиссера и доктора физико-математических наук Михайлова и актера Лаврова превращается в абсурдную криминальную комедию в духе сюжетов Константина Мурзенко и «Бумера», уплывающую куда-то в сторону берез и лошадей Тарковского и мокрого сумрака Лопушанского. В общем, и правда, фильм-оммаж для олдфагов, тем более что фильм переполнен камео, которые всколыхнут воспоминания у переживших не только нулевые, но и девяностые. Тут и упомянутый нацбол Тишин, и Сергей «Пахом» Пахомов, и Гаркуша из «АукцЫона», и Бледный из околоправой хип-хоп-группы «25/17» (их музыка звучит в саундтреке), а двое из актеров фильма — Ткачук и Полухин — играли в экранизации «Чужой» Владимира «Адольфыча» Нестеренко.

Сергей Пахомов

Однако назвать все это тусовочным междусобойчиком все же нельзя. Из дверей убогих квартир и лесных избушек веет хтонью и абсурдом с отчетливым привкусом южинского кружка. Сюжет сказки вообще здорово напоминает рассказ Мамлеева «О чудесном» — там пропавший в лесу человек Николай Гуляев вдруг по-свойски заходит к своим друзьям и заявляет, что все эти четыре года был… нигде! А затем заходит в туалет и снова исчезает, совсем как Муля. Что это вообще было? Непонятно!

Понимание «Сказки для старых» придет после изучения творчества Романа Михайлова, который, кстати, с момента дебюта уже снял вторую картину («Снег, сестра и росомаха») и готовится к съемкам третьей; в этом смысле «Сказка» действительно фильм-фан-сервис. Мы рекомендуем сборник сказок «Ягоды», а еще лучше отчасти автобиографический роман «Дождись лета и посмотри, что будет»: «В метро мне и жутко, и смешно одновременно. Жутко и смешно из-за нелепости нашего общего положения, как мы стоим или сидим, не смотрим друг на друга и проносимся под домами и кладбищами».

Роман Михайлов, Кирилл Полухин и Фёдор Лавров

Написанный в мерцающей, чуть шизофренической манере, он позволяет заглянуть глазами автора в удивительный мир, где в психоневрологической больнице ставят спектакли по восточным сказкам, а винтовые хаты и галоперидоловые приходы соседствуют с удивительными картинками-ключами в детских книжках. В этом сочетании эзотерического и низменного, волшебного и уголовного кроется ключ к некой двери за нарисованным на холсте очагом, который может оказаться настоящим. Такое же ощущение вызывает и фильм, снятый дешево и кустарно, но все равно цепляющий звенящей нотой надежды на наступление весны. Лучший, самый пронзительный момент сказки — это ее финальная точка. Окончательно заплутавшие в снежных просторах России, ведомые трикстерами и карликами, бандиты встречаются за одним столом и, забыв про все напряги и обиды, ведут разговоры буквально о том, что у природы нет плохой погоды. А потом, сами удивившись своим речам, смеются с облегчением. Кажется, снятый до 2022 года фильм — единственное место, где такое еще возможно.

Автор: Дмитрий Карпюк