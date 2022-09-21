Юные наследники идут во все тяжкие: вышла седьмая серия «Дома Дракона»

Посреди ночи Визерис и приближенные собираются в зале, где Эймонду зашили рану — теперь у мальчика нет глаза. Придворные выслушивают жалобы детей. Рейнира заявляет, что инцидент произошел потому, что Эймонд назвал ее детей бастардами. Визерис требует рассказать, кто распускает эти гнусные слухи. Эймонд говорит, что услышал об этом от Эйгона, а тот отвечает, что это и так знают буквально все. Алисента же требует мести: сперва приказывает Кристону Колю (Фабьен Франкель) лишить глаза Люцериса, а затем и сама выхватывает кинжал, чтобы броситься на внуков короля. Но Рейнира перехватывает удар, и теперь все видят, как королева в порыве ярости ранила принцессу. Вскоре после скандала в покои Алисенты приходит Отто, который, может быть, и осуждает ее как десница, но как отец даже восхищен. И даже соглашается с Эймондом, который считает, что лучше потерять глаз, но приобрести грозную дракониху. С утра Лейнор приходит в покои Рейниры — дети напуганы и избиты, жена порезана валирийским кинжалом. Он решает стать настоящей опорой Рейнире, остаться рядом с ней и помочь возвыситься, а не отправиться вслед за своим любовником, который собирается воевать на Ступенях.