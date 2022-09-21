Юные наследники идут во все тяжкие: вышла седьмая серия «Дома Дракона»

Мрачный фэнтези-сериал дает немного перевести дух, но все равно удивляет сюжетными поворотами. Кинопоиск рассказывает, какие лишения претерпевают Таргариены и их окружение.
Что происходит в новой серии?
Практически вся королевская семья и ближайший придворный круг собираются на Дрифтмарке, чтобы похоронить Лейну Веларион (Нанна Блондел). С Драконьего Камня приехали опальная Рейнира Таргариен (Эмма Д’Арси) и ее муж Лейнор Веларион (Джон Макмиллан), брат покойной. Но удивительнее всего увидеть тут Отто Хайтауэра (Рис Иванс): он отсутствовал в прошлой серии, то есть при дворе его не было аж 10 лет. Но теперь он вернулся в качестве десницы, заменив предыдущего советника короля — Лионеля Стронга (Гэвин Спокс), который сгорел в пожаре в Харренхолле.
Герои переживают горе по-своему. Эйгон (Ти Теннант), сын Алисенты Хайтауэр (Оливия Кук) и Визериса Таргариена (Пэдди Консидайн), пользуется случаем, чтобы вдоволь напиться вина. А Лейнор погружается по колено в воду — вид у него такой, будто он собирается утопиться. Корлис Веларион (Стив Туссэн) приказывает рыцарю Кварлу Корри (Арти Фрушан), любовнику своего сына, вытащить принца из воды.
Ночью на пляже Рейнира встречает Деймона (Мэтт Смит), и дядя с племянницей занимаются любовью под мерный морской гул. А Эймонд (Лео Эштон), младший брат Эйгона, тоже решает исполнить давнюю мечту при свете луны — разжиться собственным драконом. Он пробирается к неровно сопящей Вхагар, на которой летала покойная Лейна. Эймонд успокаивает дракониху на валирийском, седлает ее и пусть не без труда, но все же пролетает на древнем ящере над Дрифтмарком.
По возвращении на землю его поджидают Бейла (Шэйни Сметерст) и Рейна (Ева Оссей-Гернинг), которые недовольны тем, что королевский сын забрал то, что принадлежало их матери. Компанию девочкам составляют дети Рейниры — Джекейрис (Лео Харт) и Люцерис (Харви Сэдлер). Слово за слово, и между ними разворачивается драка, в разгар которой Эймонд прямо называет парней бастардами, в ответ Люцерис достает кинжал и ударяет надменного сына Алисенты прямо в лицо.
Посреди ночи Визерис и приближенные собираются в зале, где Эймонду зашили рану — теперь у мальчика нет глаза. Придворные выслушивают жалобы детей. Рейнира заявляет, что инцидент произошел потому, что Эймонд назвал ее детей бастардами. Визерис требует рассказать, кто распускает эти гнусные слухи. Эймонд говорит, что услышал об этом от Эйгона, а тот отвечает, что это и так знают буквально все. Алисента же требует мести: сперва приказывает Кристону Колю (Фабьен Франкель) лишить глаза Люцериса, а затем и сама выхватывает кинжал, чтобы броситься на внуков короля. Но Рейнира перехватывает удар, и теперь все видят, как королева в порыве ярости ранила принцессу. Вскоре после скандала в покои Алисенты приходит Отто, который, может быть, и осуждает ее как десница, но как отец даже восхищен. И даже соглашается с Эймондом, который считает, что лучше потерять глаз, но приобрести грозную дракониху. С утра Лейнор приходит в покои Рейниры — дети напуганы и избиты, жена порезана валирийским кинжалом. Он решает стать настоящей опорой Рейнире, остаться рядом с ней и помочь возвыситься, а не отправиться вслед за своим любовником, который собирается воевать на Ступенях.
Король отправляется домой и привычно страдает от морской болезни. Ларис Стронг (Мэттью Нихэм) вновь изъявляет свою преданность королеве, а она уверяет, что однажды ей понадобятся услуги коварного интригана. Но пока хитроумную аферу проворачивает Рейнира, которая предлагает дяде стать ее мужем, а для этого им нужно избавиться от ее нынешнего супруга Лейнора. Деймон встречает Кварла Корри в порту, намекая, что тот может отплыть за Узкое море богачом. Вскоре рыцарь на глазах свидетелей сражается со своим любовником, и когда в покои врывается стража, то обнаруживает лишь обугленное тело Лейнора в камине. Рейнира и Деймон становятся мужем и женой, на бракосочетании присутствуют сыновья принцессы и дочери Лейны. А Кварл сбегает за море — как оказалось, в компании Лейнора. Бывший муж принцессы сбрил свои пепельные волосы и подбросил в камин подставное тело, чтобы наконец-то избавиться от тяжкой ноши.
Ключевые моменты
Возвращение Отто Хайтауэра
Экс-десница вновь вернулся в большую политику и теперь даже не пытается делать вид, что думает о благе королевства. Все, что его заботит, — наращивание силы перед грядущим противостоянием с лагерем Рейниры. На его фоне другой коварный интриган, Ларис Стронг, ушел в тень и пока довольствуется званием лорда Харренхолла.
Деймон не хочется мириться с братом
Визерис предлагает ему вернуться ко двору, но, кажется, Деймона это не очень интересует. Их размолвка длится уже десятилетия.
Лучший драконий момент
Сцена приручения Вхагар нетерпеливым Эймондом выглядит эффектно, хотя и разворачивается ночью (приготовьтесь выкрутить яркость экрана на максимум). Заодно королевский сын показал характер: раньше он выглядел обиженным мальчиком, а теперь стойко перенес потерю глаза. К тому же он заполучил не абы кого, а дракониху, на которой в свое время летала сама Висенья Таргариен, жена и сестра самого Эйгона Завоевателя.
Королевская несправедливость
Джекейрис недоумевает, почему никто не оплакивал его настоящего отца Харвина Стронга (Райан Корр). Рейнире с трудом удается объяснить сыну, что он был рядовым рыцарем. Пышные похороны и траур предназначены лишь высокопоставленным лордам, а Стронг официально не имеет никакого отношения к Таргариенам.
Проверка по летописям
Смерть Лейнора Велариона в книге «Пламя и кровь» Джорджа Мартина окутана мраком, летописцы не могут сойтись даже в личности убийцы. Шоураннеры Райан Кондал и Мигель Сапочник явно отдают предпочтение версии шута Грибка, который предполагает, что Лейнора убил Кварл, нанятый Деймоном. Но в «Доме Дракона» любовникам дарован хеппи-энд: они начнут новую жизнь вдали от родины и тяжких придворных правил.
Цитата
«История не помнит крови — она помнит имена».
Корлис Веларион
«Не грусти, матушка, это был честный обмен. Я обменял глаз на дракона».
Эймонд Таргариен
«Мы играем в мерзкую игру. А теперь я впервые увидел, что в тебе есть решимость, чтобы победить».
Отто Хайтауэр
Вердикт
В первые двадцать минут создается ощущение, что это первая серия-филлер «Дома Дракона», которую можно без зазрения совести пропустить. Но вскоре становится понятно, что это не так: событий тут много — от стычки Эймонда с племянниками до постановочного убийства Лейнора. Хотя стоит признать, что эти сюжетные повороты все равно лишь уточняют детали характеров героев. Зато в следующей серии нас снова ждет временной скачок (в этот раз его не было): сыновья Рейниры и наследники Алисенты станут старше, поэтому юные актеры поменяются, а сам король, по всей видимости, из-за прогрессирующей болезни уступит место на престоле своему деснице Отто. Вот тогда-то Рейнире придется действительно несладко.