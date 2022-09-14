Обсуждаем шестой эпизод «Дома Дракона»

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В предыдущих сериях

ПодкастОбсуждаем шестой эпизод «Дома Дракона»

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Как зрителям передаются усталость и одиночество Рейниры (Эмма Д'Арси)? За что Алисента (Оливия Кук) злится на наследницу престола? Почему Деймон (Мэтт Смит) так изменился за прошедшие 10 лет? И как раскрывается характер Лариса Стронга (Мэттью Нихэм)?

Вышел шестой эпизод сериала HBO «Дом Дракона» — приквела «Игры престолов», посвященного жизни Таргариенов примерно за 200 лет до начала саги. А мы в подкасте «В предыдущих сериях» продолжаем двухмесячный марафон: каждую неделю Лиза Сурганова и Иван Филиппов подробно обсуждают (со всеми спойлерами) новую серию.

А еще у нашего подкаста появился Telegram-канал! Называется «В предыдущих сериях» — подписывайтесь на него по этой ссылке. В нем мы будем делиться интересными материалами по темам выпусков, советовать сериалы и выкладывать разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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Харизматичный коррумпированный таможенник попадает в ловушку шантажистов. Сериал от режиссера «Мажора»
В главных ролях:Роман Маякин, Вильма Кутавичюте, Наталья Швец
Режиссер:Нурбек Эген
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