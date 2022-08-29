«Кольца власти» все еще продолжают разгоняться и вводят новых героев. Что случилось в третьей серии?

9 сентября на Amazon Prime Video вышел третий эпизод телесериала «Властелин колец: Кольца власти». Кинопоиск продолжает делиться своими впечатлениями от масштабного и амбициозного сериала, на создание пяти сезонов которого, напомним, планируют потратить 1 млрд долларов. Первые две серии хвалили за впечатляющую графику разных уголков Средиземья и атмосферу киновселенной Питера Джексона, отметив, что сериал пока что не продвинулся дальше экспозиции и знакомства с героями (обзор первых эпизодов ищите тут). Мы уже успели ознакомиться с третьей серией и спешим поделиться своими впечатлениями.

Место действия на этой неделе — Средиземье и Нуменор

Арондир (Исмаэль Крус Кордова) приходит в себя в плену у орков. Оказывается, что он не единственный пленник. Здесь же находятся и пропавшие жители окрестных деревень, и его товарищи-эльфы по дозору. Орки заставляют узников копать траншеи, которые и позволяют слугам Саурона перемещаться относительно незаметно. Эльф слышит, как его тюремщики поминают имя какого-то Адара, но не может взять в толк, о ком идет речь.

Исмаэль Крус Кордова

Галадриэль (Морвет Кларк) приходит в себя на борту корабля, который направляется в столицу островного людского государства Нуменор. Некогда предки островитян единственными среди людей поддержали эльфов в борьбе против Моргота. В благодарность за их жертву Валар и подняли из вод океана Белегаэр остров, на котором возникло величайшее из людских королевств.

Однако с годами нуменорцы возгордились и отдалились от своих эльфийских союзников. Вот уже много лет на остров не ступала нога эльфа, и теперь королева Нуменора Мириэль (Синтия Аддай-Робинсон) и ее ближайший советник Фаразон (Тристан Гравелль) не рады присутствию Галадриэль. Эльфийка и сама не горит желанием оставаться на острове и просит поскорее отправить ее обратно в Средиземье, но Мириэль и здесь отказывает незваной гостье в помощи. Разговор перерастает в перепалку, однако ситуацию спасает Халбранд (Чарли Викерз). Он предлагает им с Галадриэль остаться на острове на пару дней, пока королева с советниками обсуждает просьбу эльфийки. Фаразон соглашается, но с одним условием: Галадриэль запрещено покидать пределы дворца.

Синтия Аддай-Робинсон

Тем временем Арондир и его соратники по дозору обсуждают Адара — загадочного лидера, которому, по всей видимости, поклоняются орки. Один из эльфов предполагает, что Адар может быть новым именем возвратившегося Саурона. Но возникает вопрос: почему тогда орки называют его эльфийским именем? Когда на пути траншеи оказывается дерево, эльфы отказываются рубить корни и предлагают пойти в обход. Один из орков впечатлился их дерзостью и предлагает пленникам флягу с водой, но, когда эльфы теряют бдительность и начинают пить, перерезает горло напарнику Арондира. После этого Арондир вызывается сам срубить дерево, это дает ему возможность подняться повыше из траншеи и оглядеться по сторонам.

Параллельно Галадриэль сбегает из дворца и пробирается в гавань, где намеревается позаимствовать лодку. В доках она встречает Элендиля (Ллойд Оуэн) — капитана того самого корабля, который и привез эльфийку в Нуменор. В переводе с квеньи имя «Элендиль» обозначает «друг эльфов». Бравый капитан и в самом деле не позабыл о прежних связях его народа с эльфами. Элендиль приглашает Галадриэль посетить нуменорский Зал законов — место, где хранится множество книг и свитков об истории острова и об истории эльфов, хотя местные их явно недолюбливают. Оказывается, что отец Мириэль хранил верность эльфам, за что нуменорцы свергли его с престола и заточили в дворцовой башне.

Ллойд Оуэн и Морвет Кларк

Оказавшись в Зале законов, Галадриэль понимает, что символ Саурона, который она продолжает встречать тут и там, — это, на самом деле, карта, указывающая на конкретную местность на юге Средиземья. Позже она станет известна как Мордор. Галадриэль также узнает план Саурона: в случае падения Моргота основать в Средиземье целое государство, где зло не просто выживет, но и будет процветать. Новые данные лишь укрепляют решимость эльфийки как можно быстрее вернуться на материк, но в своем желании она остается одинока.

Халбранд пытается остаться в Нуменоре как можно дольше. Он предлагает свои услуги местному кузнецу, но узнает, что на острове ковать сталь разрешено только членам гильдии. Не придумав ничего лучше, чем украсть цеховой знак, Халбранд наживает себе нескольких врагов в лице местных мастеров, но быстро (и предельно брутально) разбирается с ними. К сожалению, вовремя подоспевшие стражники хватают Халбранда и бросают его в замковую темницу.

Тем временем мохноноги готовятся к сезонной миграции. Пытаясь помочь упавшему с небес незнакомцу, Нори (Маркелла Кавена) крадет карты созвездий из книги Садока. Пришедший на праздник к мохноногам незнакомец случайно поджигает карты и попадается на глаза всем собравшимся. По законам мохноногов Нори подлежит изгнанию. Садок же решает оставить Нори в племени, но отправляет тележку ее семьи Брендифут в конец каравана, чем фактически обрекает их на гибель. Нога отца Нори еще не зажила, и Брендифуты не поспевают за остальными мохноногами. Помочь семейству вызывается незнакомец, который называет Нори другом.

Дэниэл Вейман

И снова переносимся в Нуменор. Галадриэль навещает Халбранда в темнице и говорит, что знак, который ее спутник носит на груди, некогда принадлежал королям Южных земель. Халбранд отвечает, что носители этого знака присягнули на верность Морготу и опозорили семью. Галадриэль приглашает Халбранда отправиться с ней на юг, чтобы восстановить честь семейного имени и оказать отпор оркам. Но Халбранд отказывается: он не тот герой, что нужен эльфийке. Мириэль тем временем поднимается в башню, где, по всей видимости, заточен ее отец. «Случилось то, чего мы опасались, — говорит она невидимому собеседнику. — На остров явилась эльфийка».

Арондир и его товарищи пытаются сбежать. Орки спускают на пленников варга, но дозорный убивает гигантского зверя. Одному из эльфов удается сбежать, однако далеко он не уходит. На глазах Арондира его соратник падает, пронзенный стрелами. Орки решают показать непокорного эльфа Адару, и, когда лидер орков приближается к камере, изображение расплывается и сменяется титрами. Но мы успеваем разглядеть эльфийские черты лица.

Как это выглядит?

Создатели все еще продолжают знакомить зрителей с миром Второй эпохи. В третьем эпизоде повествование наконец-то переносится в Нуменор. И вот здесь сериал отрабатывает свой внушительный ценник до последнего цента. Нуменор — величайшее из людских королевств Арды, и город, который мы видим на экране, по размаху, масштабу и величию в разы превосходит тот же Гондор из трилогии Питера Джексона.

Несмотря на то, что третий эпизод называется «Адар», линия Галадриэль и Нуменора занимает большую часть хронометража. Арондиру и мохноногам достается всего несколько сцен, а Элронд (Роберт Арамайо) и гномы эту неделю и вовсе пропускают. Мы в принципе подозревали, что гномьи попойки длятся долго, но к следующей неделе персонажи уже должны вернуться в строй.

Хотя серия смотрится на одном дыхании и вываливает на зрителя море новой информации, это по-прежнему одна сплошная экспозиция, и сюжетные линии двигаются вперед на считаные миллиметры. Арондир попадает в плен и узнает имя нового врага, мохноноги знакомятся со Странником и пускаются в миграцию. А Галадриэль узнает весь план Саурона, просто открыв нужную книгу в библиотеке!

Меган Ричардс

К сценарию «Адара» возникает ряд вопросов. Во-первых, от сцены в библиотеке за километр попахивает роялем в кустах. Конечно, никто и не ожидал, что Галадриэль весь сезон будет носиться по Средиземью, пытаясь выйти на след Саурона, но узнать весь план из погребенного в архивах отчета шпиона — так себе поворот.

Вторая претензия вызвана сценой по дворце. Мириэль и Фаразон явно не рады появлению Галадриэль, но, когда эльфийка дает понять, что она и сама не горит желанием оставаться в Нуменоре и хочет побыстрее вернуться в Средиземье, правители острова внезапно отказывают ей. Из вредности? Из нежелания соглашаться? Мириэль и Фаразон готовы терпеть Галадриэль и дальше, лишь бы ни у кого не появилось мыслей, будто правители Нуменора пляшут под эльфийскую дудку. Но зачем?

Другие ключевые моменты

Знакомые незнакомцы

Макс Болдри

В «Адаре» на экране дебютирует Нуменор, а вместе с ним в сериале появляются сразу несколько новых лиц. И если Мириэль и Фаразон знакомы только тем, кто осилил «Сильмариллион», то Элендиль и его сын Исильдур (Макс Болдри) мелькнули в прологе «Властелина колец» Питера Джексона — именно они возглавляли человеческие армии в решающей битве с Сауроном. Правда, пока что они очень далеки от такой судьбы: Элендиль служит капитаном нуменорского корабля и явно не в фаворе у правителей острова. А Исильдур и вовсе простой кадет, который только ищет свое место в мире.

Новые интриги

Чарли Викерз и Морвет Кларк

Несмотря на то, что сюжет в «Кольцах власти» развивается очень неспешно (собственно, шоураннеры Патрик Маккей и Джон Д. Пэйн в интервью Vanity Fair прямым текстом сказали, что весь первый сезон будет посвящен введению в мир и знакомству с персонажами), «Адар» добавляет повествованию интриги. Мы до сих пор не знаем, кто именно свалился со звезд на головы мохноногам, а теперь нам еще придется гадать, кто такой Халбранд. Галадриэль в открытую намекает, что он происходит из рода южных королей. С одним таким наследником королей мы уже знакомы, но вряд ли Халбранду уготована судьба Арагорна. Фанаты предполагают, что со временем он переметнется на сторону тьмы.

И, наконец, само название эпизода — прямая отсылка к фигуре главного антагониста первого сезона. Вышеуказанный персонаж появляется в кадре лишь в самом финале серии, но зритель успевает разглядеть эльфийские черты лица. Похоже, что орками руководит падший эльф.

Разгадка клейма Саурона

Продюсер «Колец власти» Шарон Тал Игуадо раскрыла, что, объясняя ей свое видение проекта, будущие шоураннеры сериала Маккей и Пэйн первым делом показали грубую версию карты времен Второй эпохи. Карты играют в повествовании важную роль. Во-первых, они напоминают зрителям, в каком именно краю разворачивается действие той или иной сюжетной линии. А во-вторых, в «Адаре» выясняется, что клеймо Саурона, на самом деле, тоже карта, указывающая на знакомую всем фанатам «Властелина колец» локацию — будущий Мордор.

Загадка прошлого Халбранда

Чарли Викерз

В третьей серии мы узнаем про план Саурона захватить Южные земли — родину Халбранда — и превратить их в обитель зла, Мордор. Халбранд говорит, что у Юга нет короля, и Галадриэль намекает, что виной тому изгнание самого Халбранда, хотя было ли оно вынужденным или добровольным, мы пока не знаем.

Впрочем, учитывая, что Саурону со временем удастся превратить Южные земли в Мордор, можно предположить, что из затеи с восстановлением южной монархии ничего не выйдет.

Запоминающиеся цитаты

Благодаря эльфам вам подарили этот остров. Уж наверняка вы сможете выделить эльфу пару досок и руль с парусом. Нашим предкам никто ничего не дарил. Они заплатили за этот остров кровью своих соплеменников Галадриэль и Мириэль расходятся в своем видении истории

Морвет Кларк

Вердикт

«Адар», как и первые эпизоды «Колец власти», продолжает введение в мир сериала и знакомство с персонажами. Развития сюжета по-прежнему не хватает, хотя кое-какие наброски будущих конфликтов уже виднеются. Действие наконец-то переходит в Нуменор и радует зрителей захватывающей дух масштабной картинкой. Да и в остальном серия выглядит достаточно бодро, хотя кое-какие вопросы к сценарию после просмотра и остаются.

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