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В предыдущих сериях

Подкаст«Властелин колец: Кольца власти». Обсуждаем две первые серии

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Почему вышло сразу две серии «Колец власти»? Чем объясняется долгая экспозиция в сериале? Кто такой Странник (Дэниэл Вейман), оказавшийся на дне метеоритного кратера? И почему «Властелин колец: Кольца власти» не стоит сравнивать с «Домом Дракона»?

На Amazon Prime Video стартовал сериал «Властелин колец: Кольца власти» — приквел трилогии Питера Джексона. События происходят во Вторую эпоху Средиземья, когда были созданы Кольца власти, а люди и эльфы объединились против Саурона. Мы в подкасте «В предыдущих сериях» начинаем двухмесячный марафон: каждую неделю Лиза Сурганова и Иван Филиппов будут подробно обсуждать (со всеми спойлерами) каждую новую серию!

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы! Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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Он вернулся, все пропало. Продолжение 2-го сезона сериала о пришельце, который учится быть человеком — только на Кинопоиске
В главных ролях:Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс
Режиссер:Роберт Данкан МакНил, Джей Чандрашекхар, Шеннон Коли
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