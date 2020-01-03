«Властелин колец: Кольца власти». Обсуждаем две первые серии

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Почему вышло сразу две серии «Колец власти»? Чем объясняется долгая экспозиция в сериале? Кто такой Странник (Дэниэл Вейман), оказавшийся на дне метеоритного кратера? И почему «Властелин колец: Кольца власти» не стоит сравнивать с «Домом Дракона»?
На Amazon Prime Video стартовал сериал «Властелин колец: Кольца власти» — приквел трилогии Питера Джексона. События происходят во Вторую эпоху Средиземья, когда были созданы Кольца власти, а люди и эльфы объединились против Саурона. Мы в подкасте «В предыдущих сериях» начинаем двухмесячный марафон: каждую неделю Лиза Сурганова и Иван Филиппов будут подробно обсуждать (со всеми спойлерами) каждую новую серию!
Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы! Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов