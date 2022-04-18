Обсуждаем финал «Лучше звоните Солу»: почему Сол Гудман интереснее Уолтера Уайта

На прошлой неделе завершился один из главных драматических сериалов последнего десятилетия, приквел и одновременно сиквел (об этом ниже!) «Во все тяжкие». Шесть сезонов мы наблюдали за превращением обаятельного адвоката Джимми Макгилла в беспринципного мошенника Сола Гудмана. Рассказываем, что произошло в финале и почему главный герой «Лучше звоните Солу» в итоге оказался куда интереснее и сложнее, чем Уолтер Уайт.

Марат Шабаев Обозреватель Кинопоиска

Безжизненная пустыня, машина в каньоне, кусок фольги и стодолларовая банкнота, прилипшая к кактусу, — первые кадры финального эпизода кратко освежают в памяти предыдущие злоключения Джимми Макгилла (Боб Оденкёрк). Он ссорился со своим братом Чаком (Майкл МакКин), помогал решале Майку Эрмантрауту (Джонатан Бэнкс), попал в жернова нарковойны между Лало Саламанкой (Тони Далтон) и Гусом Фрингом (Джанкарло Эспозито) и выбрался из нее живым. А еще нашел любовь всей своей жизни, Ким Уэкслер (Рэй Сихорн), и по пути к богатству и славе потерял ее. Именно разрыв с Ким (подробнее о нем мы рассказывали в предыдущем тексте про сериал) окончательно превратил Джимми в Сола Гудмана — расчетливого криминального адвоката, за плоскими панчлайнами и яркими костюмами которого уже не было видно никакой души.

Финальный эпизод привычно балуется с таймлайнами и наполнен флешбэками и флешфорвардами. Например, Джимми расспрашивает двух собеседников, Майка и Уолтера Уайта (Брайан Крэнстон), что они сделали, если бы получили в свое распоряжение машину времени, какую ошибку в прошлом захотели бы исправить? Сам он отвечает на собственный вопрос по-разному: сделал бы успешную инвестицию или предотвратил травму колена. Это сценарии, достойные эгоистичного Сола Гудмана. Но сам Джимми всерьез сожалеет о двух вещах — ссоре с братом Чаком (он уже мертв, поэтому ничего исправить не получится) и разрыве с Ким, которая отказалась от адвокатской лицензии и стала рядовой американкой со скучной работой и таким же невыразительным партнером. И как раз второе он еще в силах переиграть.

Боб Оденкёрк

Во второй половине последнего сезона зрителю по большей части показывают черно-белые флешфорварды, где Джимми/Сол отпустил грустные усы и под псевдонимом Джин Такович работает в Cinnabon в Омахе. Преступная натура все равно рвется наружу: в последних сериях Джин проворачивает криминальную схему и с помощью сообщников грабит обеспеченных выпивох в баре. А еще герой становится куда более небрежным и самонадеянным — так его и поймали полицейские.

В последней серии Сол решает по максимуму избежать правосудия: он дурит следствие, кормит его инсайдами о наркоимперии Уолтера Уайта, идет на сделку и даже умудряется скостить свой срок до смешных семи лет (а его обвиняют в рэкете, отмывании денег и участии в смерти двух федеральных агентов!). Но в последний момент печально известный адвокат отказывается от фамилии «Гудман», просит снова называть себя Джимми Макгиллом, берет на себя вину и намеренно получает 86-летний срок. Что же случилось с тем наглым и бессовестным великим комбинатором?

Прелесть финала в том, что однозначно ответить на этот вопрос нельзя.

Версия первая — скучная и каноничная. Джимми действительно раскаялся и понял, что это его единственный шанс воссоединиться с Ким, которая сидит в зале суда и наблюдает за процессом. Старый преступник нащупал свою совесть, почему бы и нет? А заодно устроил последнее красочное шоу.

Боб Оденкёрк и Рэй Сихорн

Версия вторая — интересная и авантюрная (наша). Никакой души у героя нет. Вся его жизнь — череда лихих трюков. Именно он обострил нестабильное психическое состояние своего брата и не проронил ни слезинки, когда тот покончил с собой. Джимми не почувствовал угрызений совести (в отличие от Ким), даже когда по его вине застрелили Говарда Хэмлина (Патрик Фабиан). Из любой ситуации он старается извлечь максимальную прибыль. И в финале его победой становятся не минимальный срок и сделка (чем вообще заняться Солу на свободе под пристальным взглядом правоохранительных органов?), а прощение Ким. И он добивается его, согласившись на 86 лет в тюрьме. Зато все эти годы она будет его навещать, а ведь у Джимми нет ни одной родственной души.

Финальный сезон «Лучше звоните Солу» есть за что поругать. Первая его половина развивалась крайне медленно (подробнее мы писали об этом здесь), камео старых знакомых из «Во все тяжкие» тоже оказалось скорее неудачным: Аарон Пол очень натужно пытался повторить старые интонации Джесси Пинкмана, хотя было видно, что 42-летний актер мало чем похож на юношу, злоупотребляющего веществами, из первых сезонов ВВТ. Но все недостатки искупает амбивалентность финальной серии.

Боб Оденкёрк

Современные сериалы приучили нас к тому, что душа главного героя — открытая книга. Уолтер Уайт был персонажем понятным: обидчивый и мстительный эгоцентрик, который долгие годы носил маску семьянина и обывателя, а затем принялся с чудовищной силой реализовывать свои комплексы. А в «Лучше звоните Солу» шоураннеры Питер Гулд и Винс Гиллиган удивляют драматургическим парадоксом: мы прожили с главным героем несколько лет, но так и не изучили его до конца. Трикстер с множеством масок (Скользкий Джимми, Джимми Макгилл, Сол Гудман, Джин Такович) в итоге провернул самую грандиозную аферу и скрылся за кулисами, оставив нас в сомнениях. Хотя кое-что про него мы все-таки поняли: он действительно любит Ким, иначе зачем ему добровольно отправляться за решетку на долгие десятилетия? Это даже трогательно — грандиозная телевселенная Гулда-Гиллигана (ВВТ, ЛЗС и фильм El Camino) про американскую мечту, непомерные амбиции и жестокие убийства в итоге завершается не перестрелкой и смертью, а пальцами-пистолетами (излюбленный жест Сола) и своеобразным хеппи-эндом. В конце концов, именно любовь, а не закон, смогла покорить бывалого мошенника.

«Во все тяжкие» и пять сезонов «Лучше звоните Солу» доступны в Магазине Кинопоиска.