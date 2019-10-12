В новом эпизоде «Лучше звоните Солу» появляются герои из «Во все тяжкие». Что еще происходит в финальном сезоне?

Один из главных драматических сериалов современности приближается к финалу — до конца «Лучше звоните Солу» осталось два эпизода. Последняя на сегодня, одиннадцатая, серия называется «Во все тяжкие», и не случайно! Кинопоиск рассказывает о самом ожидаемом сериальном кроссовере года и о том, что происходит в финальном сезоне истории Сола Гудмана.

Последний сезон разделен пополам — мы уже подробно рассказывали, что происходило в первой половине. Напомним кратко о главных событиях: Начо Варга (Майкл Мэндо) застрелился на глазах у семейства Саламанка, а Джимми Макгилл/Сол Гудман (Боб Оденкёрк) и Ким Векслер (Рэй Сихорн) несколько серий готовили хитрый план, который должен разрушить репутацию их противника Говарда Хэмлина (Патрик Фабиан). План сработал, но случилось нечто ужасное: Говард заявился в квартиру Сола и Ким и неожиданно пересекся с улыбчивым садистом Лало Саламанкой (Тони Далтон). Итог: самовлюбленный адвокат получил пулю в лоб как случайный свидетель.

А что было дальше?

Лало использует Сола и Ким как пешек, чтобы выманить из убежища своего злейшего врага Гуса Фринга (Джанкарло Эспозито). Они встречаются лицом к лицу в строящейся нарколаборатории (одна из главных локаций «Во все тяжкие»), и Саламанка проигрывает в дуэли. Майк Эрмантраут (Джонатан Бэнкс) помогает избавиться от тела Говарда. Его вместе с Лало хоронят в фундаменте лаборатории. А еще команда Фринга инсценирует самоубийство адвоката, который якобы бросился в океан из-за «наркозависимости» и разрушенной репутации.

Рэй Сихорн, Боб Оденкёрк и Джонатан Бэнкс

Вскоре Ким решает приостановить свою адвокатскую лицензию и расстаться с Солом. Ким уверена, что они раскрывают друг в друге худшие стороны. Она уезжает, а в сериальном нарративе происходит временный скачок. Теперь события «Лучше звоните Солу» идут параллельно второму сезону «Во все тяжкие»: Джимми окончательно стал Солом, живет в роскошном особняке, его дела идут в гору.

Возвращение Джина Таковича

В предыдущих сезонах «Лучше звоните Солу» показывали короткие черно-белые эпизоды, которые рассказывали, что стало с Джимми/Солом после финала «Во все тяжкие», когда он сменил личность и покинул Альбукерке. Эти флэшфорварды описывали безрадостные будни изрядно полысевшего и отрастившего усы героя, который взял имя Джина Таковича и устроился на работу менеджером в Cinnabon в Омахе. Из черно-белого фрагмента в пятом сезоне мы выяснили, что Джина узнал таксист Джефф (Дон Харви), который начал шантажировать бывшего адвоката. Тот подумывал снова сменить личность и переехать, но в последний момент решил остаться в Омахе.

В шестом сезоне зрителям не показывали такие флэшфорварды про Джина, зато посвятили ему одну черно-белую серию полностью («Ниппи», десятый эпизод). В ней бывший адвокат заставляет Джеффа (его исполнил Пэт Хили; игравший его в предыдущих сезонах Дон Харви не смог сняться в новых сериях) и его приятеля Рики (Макс Бикельхауп) принять участие в криминальной схеме, которая заткнет им рты как соучастникам и не позволит выдать его властям. Также Джин надевает на палец перстень своего погибшего приятеля Марко (Мэл Родригес) — верный знак того, что он снова себя чувствует как великий комбинатор Сол Гудман. Но что-то мешает ему окончательно вернуться в образ. В финале десятой серии он примечает в магазине фирменную цветастую рубашку а-ля Сол, но не покупает ее.

«Во все тяжкие»

Аарон Пол и Брайан Крэнстон

Действие одиннадцатой серии происходит сразу в двух временных линиях. Первая посвящена Солу Гудману и разворачивается параллельно событиям «Во все тяжкие». Напомним, что знакомство пронырливого адвоката и парочки героев состоялось в восьмой серии второго сезона ВВТ под названием «Лучше звоните Солу». В ней Уолтер Уайт (Брайан Крэнстон) и Джесси Пинкман (Аарон Пол) похищали Сола, чтобы принудить к сотрудничеству. Тот в панике поминал Лало и Начо. Именно из этой реплики выросли два самобытных героя сериала-приквела.

В одиннадцатом эпизоде зрители узнают, как эти события выглядели с точки зрения Сола: тут нет никаких откровений, зато вновь можно увидеть Уайта и Пинкмана (участие Крэнстона и Пола не было особым секретом, шоураннеры анонсировали его заранее). Однако это не просто фан-сервис, а тревожное напоминание о том, что именно криминальный адвокат помог возвыситься наркобарону Хайзенбергу, которого Гус и Майк в то время даже не воспринимали всерьез. А ведь Майк даже предупреждал Сола: не стоит связываться с этим непредсказуемым человеком. Так что ответственность за кровавую резню и многочисленные убийства, которые в дальнейшем совершил Хайзенберг, отчасти лежит на алчном адвокате. Это напоминание можно считать как знак, что никакого искупления Гудман, в отличие от Джесси Пинкмана, не заслуживает.

Вторая и более насыщенная сюжетная линия из времени Джина Таковича раскрывает то, как сложилась судьба многих героев «Во все тяжкие» после финала. Такович связывается по телефону со своей бывшей секретаршей Франческой Лидди (Тина Паркер), которая делится с ним новостями. Скайлер (Анна Ганн) пошла на сделку со следствием. Машину Джесси нашли на границе (как мы помним из фильма El Camino, он обосновался на Аляске). Хьюэлл Бабино (Лавелл Кроуфорд) вернулся домой в Новый Орлеан. Заместитель окружного прокурора Билл Оукли (Питер Дисет) стал адвокатом защиты. А еще Франческе звонила сама Ким (то есть она жива и здорова!), чтобы поинтересоваться судьбой Джимми/Сола. И тогда Сол решает позвонить Ким сам — мы не слышим разговор, но после него герой в ярости колошматит телефонную будку.

Боб Оденкёрк

После этого Джин возвращается на работу в Cinnabon, задумав новый хитрый план с участием Джеффа и его приятеля Рикки. По ночам Джин напаивает в местном баре случайных незнакомцев, после чего Джефф подвозит их до дома на такси и попутно предлагает бутылку воды, куда заботливо подмешаны барбитураты. Пока ничего не подозревающие жертвы крепко спят, Рикки вламывается в их квартиры, собирает паспортные данные, логины-пароли и реквизиты банковских карт. Банда обогащается, но это ли истинная цель главного героя? Зачем он затеял эту схему? Вероятно, мы узнаем об этом в двух последних сериях. А пока история Джина заканчивается клиффхэнгером: Рикки отказывается грабить незнакомца (Кевин Сасмэн), который болен раком. Поэтому Джин сам вламывается к нему домой.

Заслуживает ли главный герой прощения? И чем закончится сериал?

В темах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» есть нечто общее: оба сериала рассказывают о темной стороне американской мечты. Тихий семьянин Уолтер Уайт после смертельного диагноза начинает новую жизнь, перестает бояться смелых поступков, зарабатывает миллионы на продаже наркотиков и постепенно превращается в чудовище. А озорной адвокат-трикстер Джимми Макгилл пытается вести честную жизнь, но понимает, что короткий путь зачастую веселее и азартнее, и трансформируется в беспрерывно хохмящего Сола Гудмана, который на пути к своим целям потерял всех близких людей. Оба сериала посвящены преступлению и последующему за ним неизбежному наказанию. Правда, из этой порочной системы есть выход — например, бесконечные страдания Джесси Пинкмана все же помогли ему покончить с прошлым и начать новую жизнь.

Пока кажется, что никакого (даже формального) хеппи-энда в истории Джимми Макгилла не будет. Даже в своей новой жизни в качестве Джина Таковича он продолжает оставаться Солом Гудманом. Да, без прежнего китчевого стиля в одежде, но с той же зудящей червоточиной вместо сердца и души. Все светлое и благоразумное из его жизни ушло вместе с Ким, которая, вполне вероятно, вернется в финале, но как и зачем — пока сложно предположить. Во второй половине шестого сезона шоураннеры будто совершили неожиданный разворот, и последние серии «Лучше звоните Солу» стали напоминать отдельный мини-сериал об ошибках прошлого, которые ничему не учат. Какое именно наказание авторы приготовили главному герою, узнаем совсем скоро.

«Во все тяжкие» и пять сезонов «Лучше звоните Солу» доступны в Магазине Кинопоиска.