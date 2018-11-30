«El Camino: Во все тяжкие»: Каким получился спин-офф сериала

Сериал «Во все тяжкие» закончился шесть лет назад. Уолтер Уайт остался умирать на полу вражеской нарколаборатории, а Джесси Пинкман, грязный и бородатый, вырвался на свободу из подвала, где его силой заставляли варить метамфетамин. Эпическая история об американской мечте и нелегальном бизнесе была закончена: половина персонажей убита, выжившие были не слишком интересны. Конечно, кроме Джесси — за пять сезонов он эволюционировал из легкомысленного подростка-торчка в совестливого антигероя, достойного встать в один ряд с персонажами Достоевского.

«Во все тяжкие» завершились на высокой ноте, не превратившись в мыльную оперу, но вскоре получили спин-офф про превращение адвоката Джимми Макгилла во всем известного Сола Гудмана. Однако фанатам был более интересен Пинкман. Что с ним случилось после финала? Смог ли он доехать до Аляски, о которой так мечтал? И вот прозорливый Винс Гиллиган, шоураннер сериала, осенью 2018 года втайне от массмедиа снял полнометражный фильм, посвященный дальнейшей судьбе Джесси.

Все подробности проекта долгое время держались в строжайшем секрете (до первых тизеров в августе), но синопсис и появившиеся в сети фрагменты обещали историю о том, как Джесси Пинкман пытается начать новую жизнь, после того как вырвался из плена. Ходили слухи, что трейлеры пытаются запутать зрителей, но это оказалось не так (несмотря на наличие в них некоторых сцен, не вошедших в финальную версию «El Camino»).

Фильм действительно стартует сразу после финала «Во все тяжкие». Пока полицейские и медики увозят труп Гейзенберга из нарколаборатории (это остается за кадром), ошалевший Джесси появляется на пороге у старых приятелей. Тощий Пит и Барсук снаряжают его в путь-дорогу, вручив немного кэша, но Джесси нужно намного больше. Он травмирован, постоянно вспоминает вонючий подвал и более отдаленное прошлое. Флешбэк с Майком Эрмантраутом раскрывает, что идею с бегством на Аляску Пинкман подхватил именно у него. Для начала новой жизни понадобится помощь старого знакомого Эда, который днем продает пылесосы, а на досуге помогает легализоваться беглым преступникам (именно он увез Сола Гудмана в Небраску, где тот сейчас работает менеджером в «Синнабоне»).

Этот синопсис даже нельзя считать спойлером. Примерно такую траекторию Джесси представлял себе каждый фанат, воображавший, что случится с героем после финала сериала. «El Camino» очень предсказуем, и речь не только о сюжетных перипетиях. Фирменный визуальный стиль «Во все тяжкие» тоже на месте. Оператор Маршалл Адамс, ранее работавший над шоу, снова выдает столь приятные конфетки для глаз: необычные ракурсы (например, камера прилеплена к крану на свалке), таймлапсы и прочие фокусы. Изменилась разве что цветокоррекция — ярко-лазурное небо и оранжево-песчаный Альбукерке стали безжизненно бежевыми.

Но предсказуемость не главный, хотя и досадный недостаток «El Camino». Гиллиган написал и снял историю, понятную исключительно поклонникам шоу. Количество фансервиса тут зашкаливает: от необходимых встреч с Барсуком, Тощим Питом и Эдом до совершенно необязательных флешбэков (их лучше увидеть самим). Внимательные зрители разглядят тарантула, которого Тодд когда-то забрал у убитого им ребенка, и письмо, которое Джесси напишет Броку.

Гиллиган слишком любит своего героя, чтоб устраивать ему новые гадости, поэтому переживать за Джесси не стоит: все проблемы тут решаются за несколько минут, подрывая общий саспенс на корню. Зато фильм переполнен сценами, в которых не происходит вообще ничего. Для сериала это нормально: эта форма предполагает, что экшен периодически разбавляется комическими или бытовыми эпизодами-филлерами, снимающими напряжение. Но кинофильм стандартного хронометража такой балласт поднять не может. Тем не менее «El Camino» полон откровенно проходных моментов вроде необязательного камео сотрудника свалки, который вспоминает аферу с магнитами, или бесконечных флешбэков, живописующих страдания пленного Джесси в подвале.

Полнометражные приключения Пинкмана не просто эпилог или пара-тройка новых эпизодов культового шоу. Это что-то вроде вечера памяти любимого сериала, но торжество выглядит несколько фальшивым. Да, роскошный стиль на месте, но пленку, на которую снимали «Во все тяжкие», заменили цифровыми камерами Alexa. Вестерн, который раньше был источником вдохновения для режиссеров сериала (от шляпы Гейзенберга до ракурсов, позаимствованных у Серджио Леоне), теперь становится буквальной шуткой. Тут есть перестрелка, стилизованная под фильмы о Диком Западе (и, судя по диалогам, даже ее участники понимают, что участвуют в инсценировке).

Кажется, что Гиллиган стал заложником собственного успеха (сам он называет его «интересными золотыми наручниками»), поэтому вынужден постоянно возвращаться на место преступления, совершенного Уайтом и Пинкманом. Хотя для Netflix это, конечно, совершенно оправданный шаг. С одной стороны, «El Camino», по сути, неофициальный 63-й эпизод суперпопулярного «Во все тяжкие». С другой — это не новый виток саги, а разовое хайповое событие. Именно с таким контентом аналитики и связывают будущее Netflix и других стримингов: вероятнее всего, они перестанут делать ставку на долгоиграющие шоу, а будут нагнетать ощущение бесконечного праздника, выпуская смелые (вроде «Эйфории»), но разовые, односезонные или малосерийные проекты (типа «Чернобыля»).

Примерно так же, видимо, рассуждали продюсеры полнометражного сиквела «Аббатства Даунтон», который в этом году показал свой коммерческий потенциал: продолжение британской мыльной оперы собрало в прокате почти 140 млн долларов. Что касается Гиллигана, то пока он уверяет, что это последний эпизод «Во все тяжкие». Правда, то же самое он говорил шесть лет назад.