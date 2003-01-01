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Видео дня: Аарон Пол пересказал «Во все тяжкие» за две с половиной минуты

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Перед выходом полнометражного продолжения «Во все тяжкие» на Netflix Аарон Пол посетил запись передачи Джимми Киммела и за две с половиной минуты пересказал сюжет сериала. Пол не забыл про Уолта-младшего, который любит завтрак, про пиццу на крышу, смерть Кристен Риттер и многочисленные убийства, раскиданные по пяти сезонам проекта Винса Гиллигана.

Сюжет фильма «El Camino: Во все тяжкие» начинается практически сразу после финала сериала, когда Джесси сбежал от неонацистов, которые держали его в качестве раба, готовящего наркотики. Не зная, куда ему податься, Джесси скрывается от полиции, похитителей, прошлого и должен понять, как ему жить дальше.

Netflix опубликовал ролик о съемках картины, где все участники проекта обсуждают возвращение в знакомый мир «Во все тяжкие».

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