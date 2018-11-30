«Лучше звоните Солу» на финишной прямой. Что показали в первой половине сезона?

Завершилась первая половина шестого и финального сезона «Лучше звоните Солу». Вторая половина стартует 11 июля. Мы уже вспоминали, что было в предыдущих пяти сезонах, а теперь подводим промежуточные итоги и разбираем новые серии.

Что произошло в первой половине финального сезона?

Начо Варга (Майкл Мэндо) попал в самый эпицентр криминальной войны. По приказу Гуса Фринга (Джанкарло Эспозито) он попытался убить Лало Саламанку (Тони Далтон). Почти все убеждены, что жестокий и непредсказуемый представитель картеля мертв, но Лало выжил и затаился. Преступник решает уничтожить Фринга и отправляется в Германию, где собирает данные о секретной лаборатории своего противника. Тем временем Начо оказывается в безвыходной ситуации: его наниматель не планирует защищать парня. Поэтому он жертвует собой, пуская себе пулю в голову на глазах у Саламанок и не выдавая Гуса. Взамен Майк Эрмантраут (Джонатан Бэнкс) обещает позаботиться об отце Начо.

Сол Гудман (Боб Оденкёрк) и Ким Векслер (Рэй Сихорн) в это время заняты сложносочиненной аферой, которая поможет им уничтожить репутацию их старого знакомого, чванливого адвоката Говарда Хэмлина (Патрик Фабиан). Параллельно Сол начинает пользоваться популярностью как «друг картеля» и пополняет клиентскую базу — активно представляет интересы жуликов и преступников. А Ким отстаивает интересы простых людей, работая за минимальный гонорар. В полуфинале сезона их схема срабатывает: на важном собрании по делу «Сэндпайпер Кроссинг» Говард ведет себя ровно так, как и запланировала парочка авантюристов. На глазах у коллег и клиентов он обливается потом и обвиняет Сола в том, что тот попытался сорвать сделку, но вместо доказательств может предъявить лишь расширенные зрачки и параноидально-сбивчивые предположения (это все следствие хитрого плана, Говард вовсе не является наркоманом).

В финале поверженный Говард заявляется в квартиру Сола и Ким и пытается выяснить, в чем была их цель (на самом деле, они делали это, скорее, для собственного удовольствия). А через несколько минут на их пороге появляется другой неожиданный гость, Лало. Он без лишних сантиментов убивает Говарда, который оказался не в том месте и не в то время. Шокированные Сол и Ким готовятся выслушать, чего от них хочет Лало.

Боб Оденкёрк

Почему все в восторге от последней серии и как выглядит первая половина сезона?

Средний балл седьмой серии на IMDb — 9.9. Это самый высокооцененный эпизод «Лучше звоните Солу». Во многом это результат шокового клиффхэнгера — внезапного убийства Говарда Хэмлина, которое было очень трудно спрогнозировать. До этого момента легальные проделки Сола и теневая сторона его бизнеса не пересекались, но именно эта серия показала, что за каждым преступлением следует расплата (название Plan and Execution можно перевести не только как «План и исполнение», но и как «План и наказание»). Говард Хэмлин никогда не был положительным героем, но такой участи точно не заслуживал. А ведь именно действия Ким и Сола повлекли за собой его смерть. Кажется, это событие навсегда изменит характеры героев.

Поклонники сериала делятся своими эмоциями в социальных сетях, их восторгам вторят и критики. У шестого сезона «Лучше звоните Солу» на Rotten Tomatoes внушительный балл 100% (ни одного отрицательного отзыва). Но назвать его идеальным все-таки трудно. Половину сезона Ким и Сол планируют низвержение Говарда, но делают это крайне неспешно (раньше главный герой проворачивал не менее впечатляющие аферы от начала до конца всего за один эпизод). Сюжетная линия про Майка уходит куда-то на второй план, а ведь его персонаж раньше был ничуть не менее важен, чем сам Сол. Разборки Гуса и Лало еще не успели начаться, оба персонажа все время готовились к будущей встрече (она состоится во второй половине сезона), так что, по сути, все увиденное можно назвать очень длинной экспозицией.

Рэй Сихорн

Какие интересные детали можно было пропустить?

Смерть Говарда Хэмлина, очевидно, перекликается с самоубийством Чака Макгилла в финале третьего сезона. Сол (тогда еще Джимми) провернул аферу, которая разрушила репутацию его брата. Чак прекрасно понимал план Джимми, но его ментальное состояние было нарушено, и он покончил с собой. Говард в шестом сезоне тоже понимает план Сола и приходит к нему с гневным монологом, который прерывает незапланированная встреча с Лало.

Мы узнали чуть больше о прошлом Ким. Ее мать была мошенницей, которая украла для дочери треугольные серьги (именно это украшение Ким носит большую часть сериала) и убедила ее, что многие проступки могут остаться безнаказанными.

Мы узнаем, что Ким повлияла на фирменный стиль Сола Гудмана, каким мы его видим в сериале «Во все тяжкие». Она посоветовала ему купить более броскую машину вместо невзрачного Ford Taurus, помогла определиться с выбором офиса и подарила один из запоминающихся слоганов («Я — Сол Гудман. Пау! Я сражаюсь за вас»).

В прошлом сезоне Лало назвал Сола «la cucaracha» («таракан»). Идея навестить адвоката в седьмой серии этого сезона приходит к нему после того, как он замечает таракана в канализации.

Тони Далтон

Что может случиться в финале?

В первой половине сезона не было ни одного флэшфорварда про Джина Таковича — фальшивую личность, которую примерил на себя Сол/Джимми после финала «Во все тяжкие». Очевидно, что мы увидим эти сцены во второй половине сезона, ведь без них история главного героя останется незавершенной. А еще фанаты наконец-то узнают, что случится с Лало. Он не участвует в полномасштабной войне картеля, которая развернется в «Во все тяжкие», но в будущем его мельком упоминает сам Сол. Неужели хитроумный садист все-таки проиграет Гусу Фрингу?

Неясной остается и судьба Ким, которую не показывают в последующем сериале. Поклонники уже давно предполагают, что она может погибнуть от рук Лало или других преступников. Некоторые считают, что в будущем Сол спрячет ее подальше от своего опасного бизнеса. Но в свете последней серии появилось предположение, что она может сесть в тюрьму, взяв на себя вину за смерть Говарда. В этом случае они смогут воссоединиться с Солом, который называет себя Джин Такович.

А еще в следующих сериях мы вновь увидим Уолтера Уайта (Брайан Крэнстон) и Джесси Пинкмана (Аарон Пол). В какой временной отрезок будут помещены эти камео героев «Во все тяжкие», еще неизвестно. Пока поклонникам остается лишь строить теории в ожидании финала сериала. А скрасить полуторамесячный перерыв может новый анимационный сериал Slippin' Jimmy про детство Джимми Макгилла (он стартует 31 мая на канале AMC). Да, теперь у приквела «Во все тяжкие» появится собственный приквел.