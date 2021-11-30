«В Берлине все удивлялись, что мы привезли на фестиваль доброе кино»: актеры «Страны Саша» — о фильме

Мария: Да, мы с режиссером Юлей Трофимовой ходили на фильмы из разных секций. Это очень интересное ощущение — смотреть кино с его создателями, когда его еще никто не видел до тебя. В параллельной программе был фильм «Песня любви» Макса Уокера-Сильвермана, после которого мы вышли в диком восторге и удивились, что он не попал в основной конкурс. Это история любви, которая рифмуется с нашим фильмом. Она тоже очень добрая, нежная и невероятно красиво снята, только там не молодые ребята, а взрослые люди, которые начали встречаться после того, как их супруги умерли.