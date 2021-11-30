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«В Берлине все удивлялись, что мы привезли на фестиваль доброе кино»: актеры «Страны Саша» — о фильме

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18 августа в онлайн-кинотеатрах Start и Premier состоялся цифровой релиз российской мелодрамы о взрослении «Страна Саша» — картины, которая в феврале этого года была участником параллельной секции Берлинале Generation 14plus. 17-летний Саша (Марк Эйдельштейн) живет с мамой в приморском городке, любит рисовать граффити и кататься на скейте. Он никак не может определиться, куда поступать, и винит в своей нерешительности отца, бросившего его в детстве. Однажды Саша знакомится с Женей (героиня прошлогоднего проекта Кинопоиска «Новые русские» Мария Мацель), которая помогает ему измениться. Мы поговорили с актерами, сыгравшими главных героев, о съемках и о том, как кино приняли в Берлине.

Марк Эйдельштейн

играет Сашу

Мария Мацель

играет Женю

— О чем этот фильм для вас?

Марк: Думаю, что о всем самом хорошем, что есть в нашей жизни.

Мария: Для меня он однозначно о взрослении и про, как сейчас модно говорить, сепарацию детей от родителей. Еще о том, как важно обсуждать с близкими волнующие тебя вещи, слышать друг друга и уважать чужие границы, неважно взрослый человек это, подросток или ребенок.

— Почему у фильма такое название?

Марк: Что такое страна? В «Википедии» говорится, что это территория, имеющая границы. Но это еще и территория, где люди хотят быть счастливы. Получается, каждый отдельно взятый человек, если посмотреть внимательно, является маленькой страной — со своими законами, проблемами, границами. Поэтому Саша — целая страна. И он такой, конечно же, не один.

Мария: Если не брать во внимание название книжки, по которой снят фильм, то это очевидная метафора того, что каждый человек — это отдельный мир, а если вернуться к предыдущему ответу, то даже еще не сформировавшийся взрослый — уже личность, которую надо воспринимать только так, а не как маленького глупого ребенка, который ничего не понимает и его нужно немедленно воспитать.

Марк Эйдельштейн

— Что было самое сложное в съемках? А самое приятное?

Марк: Самое сложное для меня было вставать по утрам и не идти на море, а самое приятное, что каждый раз, когда я оказывался на съемочной площадке, попадал в пространство бесконечной любви.

Мария: Если честно, я не могу вспомнить каких-то трудностей. Мы просто получали удовольствие от компании друг друга, от процесса и от лета. Вместе со съемочной группой мы жили в гостевом доме и по вечерам заказывали еду, сидели на террасе и болтали. Разве что комары очень надоели.

— Как встретили фильм в Берлине?

Марк: На просмотре все смеялись, а после обнимались. Люди подходили, что-то говорили на немецком языке, но я не совсем понимал, что именно. Думаю, что раз они улыбались, то там было что-то хорошее.

Мария: Да, фильм приняли очень тепло, и меня приятно удивило, что юмор, который там есть, оказался всем понятен. Кстати, многие удивлялись, что мы привезли такое доброе и легкое кино, потому что все привыкли, что из России в основном привозят драмы. Случился вот такой диссонанс у публики.

Марк Эйдельштейн и Мария Мацель

— Удалось ли посмотреть другие картины с Берлинале? Какие вам понравились?

Мария: Да, мы с режиссером Юлей Трофимовой ходили на фильмы из разных секций. Это очень интересное ощущение — смотреть кино с его создателями, когда его еще никто не видел до тебя. В параллельной программе был фильм «Песня любви» Макса Уокера-Сильвермана, после которого мы вышли в диком восторге и удивились, что он не попал в основной конкурс. Это история любви, которая рифмуется с нашим фильмом. Она тоже очень добрая, нежная и невероятно красиво снята, только там не молодые ребята, а взрослые люди, которые начали встречаться после того, как их супруги умерли.

— Как думаете, в каком настроении лучше смотреть фильм «Страна Саша»? Кому он понравится?

Марк: Думаю, это не имеет значения. Главное, никуда не торопиться и попытаться расслабиться, тогда все будет классно. Если честно, я не представляю, почему это кино может кому-то не понравиться, оно непретенциозное, доброе, честное. Разве что злым людям оно не придется по душе.

Мария: Это кино лучше смотреть с родителями, или со своими детьми, или даже с одноклассниками. Главное, не ожидать ничего невероятного, а просто взять и посмотреть историю одного мальчика и постараться в нее поверить.

Евгения Громова и Марк Эйдельштейн

— Какие из последних российских фильмов и сериалов вам понравились?

Марк: Я влюбился в «ЮЗЗЗ»! Это захватывающая история с крутыми актерами. Еще «Нулевой пациент» тоже классный. Вся команда очень тонко и профессионально поработала с такой сложной темой, это сейчас редкость. Из полнометражного — «Ника», конечно. От Лизы Янковской невозможно отвести глаз, а Василиса Кузьмина, режиссер, сделала, как мне кажется, самое главное, что может сделать автор в кино, — рассказала историю так, что теперь ее хочется пересказывать.

Мария: Мне очень понравилось «Межсезонье» Александра Ханта. Я знаю, что про фильм есть много разных отзывов, но в нем есть какой-то особенный взгляд на нашу страну, на отношения родителей и детей и на то, что люди разучились друг друга слышать. Плюс у кино очень классная музыка, поэтому я очень советую всем его обязательно посмотреть.

Автор: Лиза Кузнецова

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Режиссер:Максим Пежемский
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