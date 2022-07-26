Светлана Ходченкова убивает мужа, а Данила Козловский становится врачом: объявлена программа фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

Первый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который пройдет с 18 по 24 сентября на сочинском курорте «Роза Хутор», объявил программу. На нем крупнейшие российские платформы покажут главные сериалы и фильмы сезона 2022–2023, а их представители обсудят будущее стримингов. В числе платформ — Start, Kion, Okko, Кинопоиск, Premier, ivi, more.tv. Продюсером и директором фестиваля выступает Полина Зуева («Кинотавр», фестиваль «Движение», работала над фильмами «Хардкор», «Лето»), а председателем — продюсер и сценарист Эдуард Илоян («Два холма», «Холоп»). Вот программа «Нового сезона».

Программа полнометражного кино

Вымышленный поселок Каратас давно находится под властью криминального авторитета. Он дает местным кров и работу, но беспощаден к тем, кто идет против него. Так происходит с женой бедняка Арзу, которая трагически погибает, а сам Арзу оказывается под опекой преступника. Фильм также вошел в конкурсную программу Orizzonti Extra («Новые горизонты») Венецианского кинофестиваля.

В ролях: Берик Айтжанов, Данияр Алшинов, Дмитрий Чеботарев, Александра Ревенко.

Борис работает учителем географии в хабаровской школе. Помимо школы и огорода, у Бориса есть сын Миша, с которым они в последнее время все реже общаются и стали друг для друга далекими людьми. Все меняется, когда отец знакомится в интернете с Надеждой и вместе с сыном отправляется к ней на машине в Подмосковье. На фестивале «Окно в Европу» Иван Соснин получил приз за лучший сценарий.

В ролях: Евгений Сытый, Филипп Авдеев, Екатерина Агеева, Елена Яковлева, Ирина Пегова, Кирилл Кяро, Дмитрий Лысенков, Андрей Ургант.

При строительстве столичного метро рабочие обнаруживают драгоценный клад, который доказывает, что легендарная Либерея, библиотека Ивана Грозного, существует.

В ролях: Тихон Жизневский, Алексей Серебряков, Диана Пожарская, Артем Ткаченко, Сергей Газаров.

Мажор и Ваня едут в Сочи открывать экоотель, где они надеются спокойно жить на природе и растить дочь Соню, тяжело пережившую гибель матери. Но по дороге они вступают в конфликт с местным мажором Никитой Строговым, сыном богатого винодела с темным бандитским прошлым.

В ролях: Павел Прилучный, Павел Чинарев, Вита Корниенко, Роман Евдокимов, Павел Майков, Елена Полякова, Елизавета Шакира, Владимир Афанасьев.

Военный журналист Марк и его жена Кира хотят усыновить ребенка. В приюте они находят Вика, но неожиданно объявляется настоящая мать мальчика и предлагает для начала пожить всем вместе в ее роскошном доме в горах.

В ролях: Марьяна Спивак, Дарья Жовнер, Евгений Ткачук, Марк Румянцев.

Блогер-миллионник в погоне за контентом отправляется на съемки тест-драйва автомобиля в Кавказские горы. Все выходит из-под контроля, когда сотрудник автокомпании Александр, помогающий Егору, случайно наступает на боевую мину, а Егор решает заработать на этом просмотры.

В ролях: Кирилл Кяро, Павел Чернышев, Ангелина Стречина, Ирина Воронова, Сослан Фидаров, Ульяна Пилипенко, Анастасия Тодореску.

Карачаево-Черкесия. Находчивый, но доверчивый студент Саша Сосланов по кличке Сос делает ставку, состоящую из пяти событий. Когда «экспресс» начинает выигрывать, выясняется, что Сос потерял карточку букмекерской конторы. Так начинается его непредсказуемая одиссея по родному городку. Фильм взял три награды на фестивале «Окно в Европу». Главный приз конкурса игрового кино, специальный приз жюри за операторскую работу и за актерский ансамбль.

В ролях: Лев Зулькарнаев, Павел Ворожцов, Артур Хатагов, Сергей Гайтеров, Александр Сланов, Ольга Смирнова, Милина Хакирова.

Секция сериалов

ivi

Действие происходит в больнице, где врачам, помимо спасения пациентов, приходится бороться со сверхъестественными силами, в том числе ведьмами и демонами. Данила Козловский играет врача Кирилла, который неизлечимо болен. В сериале также снимаются Паулина Андреева, Виктория Исакова и Дмитрий Лысенков.

1905 год. На отдаленном острове в Балтийском море располагается загадочный женский пансион, куда отправляют на перевоспитание своенравных девушек из хороших семей. В главных ролях — Стася Милославская, Виктория Толстоганова, Дмитрий Чеботарев.

Kion

Основанная на реальных событиях история о главных действующих лицах восстания декабристов. В ролях: Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Софья Эрнст, Павел Прилучный, Антон Шагин, Иван Янковский, Сергей Безруков, Тихон Жизневский.

В Москве пропала дочь известного пианиста (Шамиль Хаматов). Поиски полиции результатов не дают. А позднее еще одну девочку находят мертвой. В это же время на прием к психиатру (Кирилл Кяро) приходит любопытный пациент (Даниил Страхов). Он просит избавить его от одержимости — желания причинить боль ребенку.

more.tv и Wink

Бывший ребенок-кинозвезда Саша Зорина, в 9 лет прославившаяся на всю страну главной ролью в народном блокбастере «Аврора», спустя 15 лет работает телефонным психологом в центре профилактики самоубийств, много пьет и без особого успеха пробует продолжить актерскую карьеру.

Драма о лучших друзьях (Александр Петров и Данила Козловский), чьи жизни полностью меняются после командировки в Петербург. В сериале также снялись Ирина Старшенбаум, Елизавета Базыкина и Анна Синякина.

Okko

Детективный сериал про небольшой рыбацкий поселок и его жителя Егора, которому открывает страшную тайну, но цена за это слишком высока. В ролях: Евгений Морозов, Евгений Харитонов, Виктория Романенко, Александр Голубев, Борис Невзоров и Виктор Сухоруков.

В сети регулярно появляется скандальное ток-шоу Late Night School, созданное группой старшеклассников. Проект существует нелегально и снимается в школьном спортивном зале. В каждом выпуске подростки обсуждают отношения с учителями и родителями, буллинг, секс и гендерные стереотипы. С популярностью программы растут и проблемы ― теперь ученикам грозят реальное отчисление и даже уголовное дело. В главных ролях — Алексей Лукин, Иванка Осина-Фридман, Павел Табаков, Мария Миронова, Артем Ткаченко.

Premier

Драма о поколении нулевых, которая строится вокруг судеб двоюродных сестер Лены и Наташи. В 2008 году они вместе открывали для себя мир тусовок, денег и безграничных возможностей, мечтая покорить Москву. Прошло больше десяти лет. Лена и Наташа живут непохожими жизнями на разных континентах. И сводит их снова вместе смерть отца Лены. В главных ролях — Надежда Калеганова, Маруся Фомина, Павел Табаков, Максим Виторган.

История домохозяйки Ксении (Светлана Ходченкова). Узнав об измене мужа, она случайно убивает его во время секса. Опасаясь, что детей заберут в детдом, а ее посадят в тюрьму, Ксения решает спрятать тело и начать новую жизнь со следователем, который разыскивает ее мужа.

Start

В центре сюжета — 15-летняя девочка Алиса (Елизавета Ищенко), которая узнает, что скоро ослепнет. Пока Алиса еще видит, она решает бросить школу, заработать легкие деньги и уехать в красивый большой город. Также в ролях — Анна Михалкова, Таисия Вилкова, Степан Девонин, Михаил Трухин.

17-летний Мел и его друзья живут в небольшом приморском городке. Обычная жизнь резко меняется, когда к ним попадает пара дуэльных пистолетов. С их помощью Мел решает отстоять честь своей лучшей подруги Анжелы, в которую с детства влюблен. Возродив старую и опасную традицию, подростки создают закрытый клуб «Черная весна», существующий по законам чести. В сериале снялись Глеб Калюжный, Артем Кошман, Валентин Анциферов, Анастасия Красовская, Николай Фоменко и Сергей Гилев.

Кинопоиск

Мистическая комедия шоураннера «Я не шучу» Александра Незлобина и продюсера Дмитрия Нелидова. В районе Чертаново, известном периодическими вторжениями и притяжениями, внезапно объявляется сам Князь тьмы. У него грандиозные планы, но для их реализации ему нужна помощь сына — 30-летнего кассира супермаркета, который даже к отцу из преисподней имеет массу вопросов. Всевластному Князю тьмы придется строить отношения с земными родственниками. В главных ролях — Семен Трескунов, Ксения Раппопорт, Даниил Воробьев, Аглая Тарасова.

История о крутом повороте в жизни девушки Марии, которая в силу непреодолимых обстоятельств вынуждена заменить свою яркую жизнь в Дубае на келью в женском монастыре в средней полосе России. Шоураннером выступила Александра Ремизова, а оператором — Сергей Трофимов. В главных ролях — Филипп Янковский, Наталья Кудряшова, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова.