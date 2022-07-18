«Черный телефон»: простой ретротриллер в духе Стивена Кинга

На цифровых платформах вышел летний хоррор студии Blumhouse, в котором Итан Хоук играет маньяка. Наш критик увидел в этом хите каникулярного проката явное сходство с «Оно» и «Очень странными делами».

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

В 1978 году улицы в пригороде Денвера завешаны листовками с фотографиями пропавших детей: уже пятеро местных подростков, исключительно мальчики, сгинули без следа. Молва винит инфернального маньяка по прозвищу Граббер.

Среди жертв Граббера и лучший друг главного героя, робкого Финни (Мэйсон Темз). Лишившись своего защитника, мальчик становится любимой мишенью школьных хулиганов. Что тут могут сделать пьющий папаша (Джереми Дэвис) и самоуверенная сестрица (Мадлен Макгроу), унаследовавшая от покойной матери дар вещих снов? Однажды на пути и самого Финни возникает фургон с надписью «Абракадабра», из которого появляется мужчина в цилиндре и со связкой черных шариков (Итан Хоук).

Пока главный (на днях, впрочем, выходит «Нет» Джордана Пила) коммерческий хоррор-хит этого лета — простой, складный и страшненький триллер с фабрики Джейсона Блума. Режиссер и сценарист Скотт Дерриксон («Шесть демонов Эмили Роуз», «Синистер», «Доктор Стрэндж») — автор не слишком талантливый, но опытный, и «Черный телефон», вероятно, лучшая его работа. Как минимум это не бледная копия «Изгоняющего дьявола», как половина его фильмографии.

В этот раз от истории отчетливо веет Стивеном Кингом вообще и «Оно» в особенности, но это как раз не криминально: фильм поставлен по рассказу Джо Хилла, одного из сыновей Кинга, который поменял фамилию, однако не смог избавиться от врожденного интереса к маленьким городкам, похитителям детей, воздушным шарикам, сверхъестественным способностям и доходчивым метафорам.

При чем здесь, собственно, черный телефон, рассказывать не станем: в конструкции фильма так мало несущих элементов, что лишнее слово — и сюрпризов не будет вовсе. Но можно безопасно сообщить, что это фантастическая деталь, без которой фильм остался бы просто минималистичным триллером про скрипящие половицы в духе, например, прошлогоднего «Прячься». Телефон же дает символическую надстройку а-ля «Сумеречная зона», не то чтобы сенсационную, но уместную и по-своему даже изящную. Вероятно, все то же самое можно было бы рассказать за «зоновские» 25 минут; задним числом сложно вспомнить, что же происходило в этом фильме целых полтора часа. Но, поскольку саспенс распределен грамотно, длинноты, если они и есть, не чувствуются.

Мэйсон Темз

Ужасов на экране тоже почти нет, за исключением пары традиционных «бу»: «Телефон» скорее намекает на ужасное и готовит к нему, чем показывает. Что, как известно, даже более эффективно. В частности, Итан Хоук, едва ли не впервые в карьере сыгравший злодея, редко выглядывает из-под сложно составленной страшной маски и работает в основном голосом. Это безотказный маленький эксперимент: артист с настолько естественной, дружелюбной харизмой в роли адского садиста-педофила. Тинейджер Темз, напротив, в кадре почти все время, должен изображать острые переживания и делает это весьма изобретательно — он бы не затерялся и в «Очень странных делах», как, впрочем, и актриса, играющая его деятельную сестру и слегка разгоняющая тяжелое настроение фильма.

Но «Черный телефон», конечно, не «Странные дела», несмотря на похожий антураж: Дерриксон увлекается не утешительными 1980-ми, а безнадежными 1970-ми. Оттуда и сдержанная палитра фильма, и культурные отсылки («Техасская резня бензопилой», восточные единоборства, группа Sweet). И принципиальный отказ давать юному зрителю какие-либо жизненные уроки, кроме одного: бей первым.