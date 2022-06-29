Тому Крузу — 60! Как работает главный исполнитель трюков в Голливуде?

3 июля Тому Крузу исполняется 60 лет. Сорок из них он снимается в кино. За это время он работал со Стэнли Кубриком, Фрэнсисом Фордом Копполой, Ридли Скоттом, Полом Томасом Андерсоном, Стивеном Спилбергом и Майклом Манном. Но еще прославился как звезда первоклассных экшенов, продюсер-трудоголик и прирожденный сорвиголова, который придумывает для каждого нового фильма все более опасные трюки. А затем исполняет их без помощи дублеров! Вспоминаем самые сложные сцены из его фильмов.
«Коктейль» (1988)
Что делает Круз: занимается флейрингом
Одну из первых ролей, требующих серьезной подготовки, актер сыграл в хитовой мелодраме про дембеля, которого не берут работать на Уолл-стрит, зато нанимают в бар. Там у него открывается талант к флейрингу — зрелищному приготовлению коктейлей с использованием элементов жонглирования.
Перед съемками Круз взял интервью у 35 барменов и тренировался у знаменитого миксолога-виртуоза Джона Бэнди. На площадке актер разбил пять бутылок, проиграв пари своему партнеру Брайану Брауну, который расколотил всего четыре. Говорят, во время съемок «опасных» сцен больше всего переживали статисты, игравшие посетителей бара: боялись, что осколки полетят им в лицо.
«Коктейль» стал хитом в прокате, но заработал «Золотую малину» как худший фильм года. Сам Круз признает, что картина не была «венцом его карьеры». Но сцена все равно выглядит впечатляюще!
«Миссия: невыполнима 2» (2000)
Что делает Круз: останавливает нож в миллиметрах от глаза
Среди трюков ранних «Миссий» хочется выделить драку Круза с Дюгреем Скоттом в финале сиквела. Гонконгский мастер экшена Джон Ву хотел, чтобы сражение выглядело реалистичным и опасным. В какой-то момент злодею практически удается загнать нож в глаз Итана Ханта, но тот останавливает лезвие в нескольких миллиметрах от цели. Нож был прикреплен к специальному кабелю, который, по расчетам, должен был закончиться в шести миллиметрах от роговицы Круза. Одно неверное движение могло стоить актеру зрения, но все было тщательно отрепетировано.
Что делает Круз: занимается скалолазанием
В открывающей сцене второй «Миссии» Круз лезет по 600-метровой отвесной скале в Юте под песню «Iko Iko» группы Zap Mama. В те времена актер еще пользовался услугами дублеров и, разумеется, был привязан к страховочному тросу. Трюк, когда наслаждающийся отпуском Итан Хант делает неудачный пятиметровый прыжок с одного выступа на другой, соскальзывает вниз и в последний момент хватается за щель в скале, выполнили профессионалы. Однако в остальном восхождение Ханта и его знаменитая поза Христа — мастерство самого Круза.
«Миссия невыполнима: Протокол „Фантом“» (2011)
Что делает Круз: забирается на «Бурдж-Халифа»
Для съемок «Протокола „Фантом“», четвертого фильма шпионского цикла, Круз покорил 828-метровый дубайский небоскреб «Бурдж-Халифа» — самое высокое здание в мире! В течение восьми дней подвязанный на тросах актер лазил, скользил и бегал по стеклянным стенам высотки. Правда, ему не пришлось забираться на самый верх — действие сцены разворачивалось на высоте 500 метров. Возможно, именно эта сцена помогла вернуть зрительский интерес к шпионской франшизе, который приугас после выхода неудачного триквела Джей Джей Абрамса.
«Рок на века» (2012)
Что делает Круз: поет
Неожиданный (и единственный!) мюзикл в фильмографии Круза, в котором он сыграл Стейси Джексса — вымышленную звезду хеви-метала 1980-х. Съемки не представляли угрозы для жизни актера, но тот все равно скрупулезно готовился к роли, потому что не был уверен в своем певческом таланте. Круз репетировал по пять часов в день, чтобы, по словам режиссера Адама Шенкмана, соединить в своем герое музыкантов Эксла Роуза, Кита Ричардса и Джима Моррисона. В фильме Круз-Джексс поет песни Bon Jovi, Guns N' Roses, Def Leppard, Whitesnake, Poison, Scorpions и Journey. Это вам не по небоскребам бегать! Увы, резкую смену образа оценили критики, но не зрители: в прокате мюзикл провалился, заставив Тома Круза прекратить жанровые эксперименты.
«Миссия невыполнима: Племя изгоев» (2015)
Что делает Круз: снимается под водой
Для сцены под водой в пятой «Миссии» актер натренировался задерживать дыхание на шесть с половиной минут. Он даже нанял известного фридайвера Кирка Крэка, который научил его замедлять сердцебиение, чтобы организму требовалось меньше кислорода. Сцену сняли одним планом в специальном резервуаре, глубина которого составляла шесть метров.
Что делает Круз: летит на двери самолета
Для этой же части франшизы Крузу нужно было зацепиться за дверь военно-транспортного самолета Airbus A400M, который поднялся в воздух на высоту 300 метров. Актер висел там на тросах и в специальных защитных линзах, пока судно поднималось в воздух на скорости 185 километров в час. Эпизод сняли за 48 часов и 8 дублей.
«Мумия» (2017)
Что делает Круз: падает с самолета
«Мумия» с треском провалилась в прокате, поставив крест на «Темной вселенной», которая должна была объединить истории о классических монстрах студии Universal. Перезапуск с Томом Крузом был похож не столько на приключенческие фильмы с Бренданом Фрейзером или допотопный хоррор с Борисом Карлоффом, сколько на очередную часть «Миссия: невыполнима».
Взять хотя бы сложнейшую сцену, в которой герои ленты терпят крушение на военном транспортнике. Ее сняли не в павильоне, а на высоте семи километров, где актеры находились в условиях нулевой гравитации. Для этого продюсеры арендовали во Франции специальный самолет Airbus A310 Zero-G, который под руководством астронавта Европейского космического агентства Жан-Франсуа Клервоя поднимал съемочную команду высоко в небо. За два дня судно совершило четыре полета и 64 параболических нырка. Самолет на 22 секунды выходил на орбиту, из-за чего на борту возникал эффект свободного падения и невесомости. В этих условиях и сняли 20-секундную сцену, в которой Том Круз кувыркается в воздухе, пытаясь ухватиться за парашют и передать его Аннабелль Уоллис.
«Миссия невыполнима: Последствия» (2018)
Что делает Круз: участвует в погоне на вертолетах
И снова в небо! В шестом фильме Круз гоняется на вертолете с Генри Кавиллом. Разумеется, актер, будучи лицензированным пилотом, сам сел за штурвал, чтобы полетать над Южными Альпами в Новой Зеландии. Для этого он больше месяца тренировался по 16 часов в день, а всего налетал 2000 часов. Самым сложным и опасным на съемках было снижение по спирали с вращением, так называемый штопор. Съемочная группа установила камеры в вертолете таким образом, чтобы зрители не сомневались в том, что маневры делает сам Том.
Что делает Круз: высотный затяжной прыжок
Еще более опасным трюком из «Последствий» стал прыжок с парашютом под названием HALO (high altitude low open). Такие, как правило, выполняют только военные во время спецопераций. Суть прыжка в том, чтобы раскрыть парашют как можно ближе к земле, на высоте менее 600 метров. Пройдя подготовку в вертикальной аэродинамической трубе, Круз 106 раз прыгнул с высоты в 7600 метров. При этом во время съемок Круз все еще восстанавливался после перелома лодыжки.
Что делает Круз: прыгает со здания
А лодыжку Том Круз сломал чуть раньше на съемках, перепрыгивая с крыши на крышу в Лондоне. Актер врезался в здание на полной скорости, неудачно выставив ногу (благо его держали два троса). Несмотря на боль, он подтянулся, забрался на крышу и доиграл дубль, не выходя из образа. Из-за травмы съемки приостановили на несколько месяцев, и Paramount пришлось заплатить 80 млн долларов за простой съемочной группы (впоследствии студия вернула деньги по страховке). Актер был на площадке уже через шесть недель.
«Топ Ган: Мэверик» (2022)
Что делает Круз: пилотирует бомбардировщик
В первом «Топ Гане» 23-летний Круз эффектно смотрелся в кабине летчика, но сам истребители не пилотировал и в небо не поднимался. Однако 36 лет между оригиналом и сиквелом не прошли впустую: на съемках продолжения актер действительно находился в небе в бомбардировщиках F/A-18. Поэтому все перегрузки, которые видны на лицах героев, — это не игра, а реальное положение вещей. Круз отправил всех своих партнеров по фильму в летную школу. Кто ему разрешил? Дело в том, что съемки проходили при содействии Военно-морских сил США и школы истребительного вооружения TOPGUN.
Автор: Михаил Моркин
Фото: Archive Photos / Getty Images