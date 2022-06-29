Тому Крузу — 60! Как работает главный исполнитель трюков в Голливуде?

Одну из первых ролей, требующих серьезной подготовки, актер сыграл в хитовой мелодраме про дембеля, которого не берут работать на Уолл-стрит, зато нанимают в бар. Там у него открывается талант к флейрингу — зрелищному приготовлению коктейлей с использованием элементов жонглирования.

Перед съемками Круз взял интервью у 35 барменов и тренировался у знаменитого миксолога-виртуоза Джона Бэнди. На площадке актер разбил пять бутылок, проиграв пари своему партнеру Брайану Брауну, который расколотил всего четыре. Говорят, во время съемок «опасных» сцен больше всего переживали статисты, игравшие посетителей бара: боялись, что осколки полетят им в лицо.

«Коктейль» стал хитом в прокате, но заработал «Золотую малину» как худший фильм года. Сам Круз признает, что картина не была «венцом его карьеры». Но сцена все равно выглядит впечатляюще!