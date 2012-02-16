Шоковая терапия продолжается! 10 лучших моментов второго сезона сериала «Триггер»

3. Драка Артема с Николаем

Одна из главных сюжетных линий всего сериала — вражда Артема с бизнесменом Николаем Полтораниным (Даниил Воробьев). Тот винит психолога сперва в гибели брата Леонида (Леонид Бичевин), а после и матери (Хельга Филиппова): оба они с разницей в несколько лет шагнули с крыши одного и того же здания сразу после сеансов у Стрелецкого. Словами конфликт уже не разрешить, и Стрелецкий предлагает своему оппоненту кулачный бой один на один. Выпустив накопившуюся злость, Полторанин наконец-то может признать то, о чем и так догадывался: его мама столкнула приемного сына с крыши и через несколько лет под гнетом вины покончила с собой. Эмоциональная и важная сцена, которую Воробьев играет блестяще.