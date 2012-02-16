Шоковая терапия продолжается! 10 лучших моментов второго сезона сериала «Триггер»

Второй сезон «Триггера» подошел к концу. Это первый российский проект, который девять недель держался на первой строчке в топ-10 фильмов и сериалов Кинопоиска и получил зрительский рейтинг 8,5 (при более чем 350 тысячах оценок). Психолог-провокатор Артем Стрелецкий помог еще дюжине колоритных пациентов, победил собственных демонов и пережил немало потрясений. Мы отобрали самые яркие, шокирующие и запоминающиеся моменты.
1. Знакомство с Сашей
После событий первого сезона Артем (Максим Матвеев) оказался в элитной психиатрической лечебнице, где не столько прорабатывал свои травмы, сколько боролся со скукой, издеваясь над персоналом и давая экспертные советы главврачу (Андрей Мерзликин). Но тоска закончилась, стоило в клинике появиться Саше (Лена Тронина), молодой девушке с суицидальными наклонностями. Новая пациентка так заинтересовала Стрелецкого, что ради знакомства с ней он пробрался в закрытое отделение (пришлось соблазнить ресепшионистку и выпустить буйного больного). Наградой за труды стала история про высокую цену юношеского безрассудства: когда-то Саша села за руль нетрезвой и из-за этого погибли трое ее друзей. Но, как показали дальнейшие события сезона, это лишь одна из причин нестабильного состояния девушки, а до остальных Стрелецкому еще предстояло докопаться.
2. Мотя атакует
В финале первого сезона Матвей (Владислав Тирон), он же Мотя, помощник Артема, начал встречаться с Катей Стрелецкой (Ангелина Стречина), младшей сестрой своего шефа. Но во втором сезоне Катя внезапно ушла от него к пожилому профессору. Молодой человек решил вызвать соперника на дуэль (страйкбольную), даже обмундирование с собой принес. А получив отказ, ударил профессора шлемом прямо посреди университета! Такой акт стихийной агрессии от некогда робкого Моти по-настоящему шокирует.
3. Драка Артема с Николаем
Одна из главных сюжетных линий всего сериала — вражда Артема с бизнесменом Николаем Полтораниным (Даниил Воробьев). Тот винит психолога сперва в гибели брата Леонида (Леонид Бичевин), а после и матери (Хельга Филиппова): оба они с разницей в несколько лет шагнули с крыши одного и того же здания сразу после сеансов у Стрелецкого. Словами конфликт уже не разрешить, и Стрелецкий предлагает своему оппоненту кулачный бой один на один. Выпустив накопившуюся злость, Полторанин наконец-то может признать то, о чем и так догадывался: его мама столкнула приемного сына с крыши и через несколько лет под гнетом вины покончила с собой. Эмоциональная и важная сцена, которую Воробьев играет блестяще.
4. Отношение Даши к сыну
Первый сезон закончился шокирующим откровением: ребенок бывшей жены Артема, Даши (Светлана Иванова), которого тот считал своим сыном, на самом деле его брат, сын Стрелецкого-старшего (Игорь Костолевский). Узнав это, психолог больше не хочет иметь с бывшей ничего общего. Но в шестой серии второго сезона Даша признается Артему, что она ненавидит сына. Стрелецкий лучше, чем кто бы то ни было, знает, сколь разрушительной бывает родительская нелюбовь. Так что для него слова Даши становятся триггером — оставаться в стороне больше нельзя.
5. Дело набожной пары
Во втором сезоне Стрелецкий помог многим колоритным пациентам, но набожная пара из четырнадцатой серии выделяется даже на общем пестром фоне. Поначалу ситуация кажется типичной: скромную девушку Наталию (Зоя Бербер) регулярно избивает муж строгих религиозных взглядов (Макар Запорожский). Мужа Наталия хоть и любит, но всерьез опасается за свою жизнь и ищет помощи сперва у священника (Артем Быстров), а после у психолога. Стрелецкий берется за дело и выясняет, что все не так однозначно. Да, Григорий и впрямь абьюзер, но и его жена — ловкая манипуляторша и садистка. После каждого избиения она заставляет мужа «расплачиваться за грехи» — резать себя ножом.
6. Злоключения Дениса
Лучший друг Стрелецкого, предприниматель Денис (Роман Маякин), еще в первом сезоне пытался найти девушку. Но если тогда его проблемы выглядели серьезно, то в продолжении он будто переехал в комедийный спин-офф. Самой яркой сюжетной линией этого «сериала в сериале» стал роман Дениса с брутальной бодибилдершей, совершенно непохожей на девушек модельной внешности, которых бизнесмен выбирал раньше. Правда, продлились отношения недолго: Стрелецкий заявил другу, что к ней того влечет из-за недостатка отцовской любви в детстве. Дескать, все по Фрейду. Всего один комментарий убил весь романтический настрой Дениса и привел к очень неловкой ночи с девушкой.
7. Треш-лук Стрелецкого
В пятой серии, чтобы добыть компромат на назойливого следователя (Сергей Гилев), Стрелецкий отправился за ним на закрытую БДСМ-вечеринку. Вот только в клуб психолога не пустили из-за дресс-кода. Тогда Артем проявил смекалку и соорудил себе подходящий костюм из пакетов для мусора из ближайшей помойки.
8. Первый «провал» Стрелецкого-старшего
Ближе к финалу выяснилось, что у отца Артема стремительно развивается болезнь Альцгеймера. Стрелецкий-старший переносит недуг стоически и старается сохранить образ невозмутимого патриарха, но из-за проявлений болезни он в одночасье рушится. Прямо во время очередного спора с сыном Александр Стрелецкий будто бы проваливается лет на тридцать назад и отчитывает Артема за какую-то подростковую шалость. Несмотря на все его проступки, видеть, как волевой и умный человек превращается в беспомощного старика, попросту больно.
9. День рождения Артема
По традиции итоги сезона эффектно смонтированы под пронзительную музыку Райана Оттера. Артем по-прежнему бежит от себя, от нерешенных и нерешаемых проблем и от всего мира. Но в этот раз в его день рождения дома героя ждет маленький Кирюша — сын Даши, которого Стрелецкий взял к себе. Артема он называет папой, тем самым давая ему новую цель в жизни и надежду на лучшее будущее.
10. Воскрешение Валерии
Центральная интрига сезона — кто и почему убил Валерию (Виктория Маслова), вдову Леонида Полторанина, которая влюбилась в Стрелецкого и в первом сезоне сделала все, чтобы разрушить его отношения с бывшей женой. Именно весть о смерти Леры заставила Артема покинуть клинику и взяться за расследование. В списке подозреваемых побывали и одержимый местью Николай, и Стрелецкий-старший, но в последней серии вину признала Даша. Вместе с Артемом она пришла к следователю, написала чистосердечное и отправилась на зону за убийство... которого не было. В финале выясняется, что Валерия жива, а свою смерть сымитировала. Но каков следующий этап ее плана? Это мы, по всей видимости, узнаем из анонсированного на днях полнометражного продолжения «Триггера», которое выйдет зимой 2022–2023.
Автор: Дмитрий Шепелёв