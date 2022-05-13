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Кинопоиск

У сериала «Триггер» будет фильм-продолжение

После финала второго сезона — последняя серия выйдет на Кинопоиске 14 мая — у франшизы «Триггер» появится фильм-продолжение. Режиссером выступит автор идеи и продюсер сериала Александра Ремизова, над сценарием работает Андрей Цибульский. Максим Матвеев вернется к роли психолога Артема Стрелецкого, к нему также присоединится Ирина Старшенбаум, а Виктория Маслова вновь сыграет Леру.

Фильм «Триггер» — совместный проект Кинопоиска и Первого канала. Одноименное шоу стало первым российским проектом, которое смогло удержать первую строчку в топ-10 фильмов и сериалов Кинопоиска на протяжении последних девяти недель. Его зрительский рейтинг — 8,5 (при более чем 350 тысячах оценок).

Действие фильма разворачивается после финала второго сезона сериала. Бывший психолог Артем Стрелецкий живет у моря — там, где провел детство с мамой и был счастлив. Он находит работу, не связанную с психологией, и заводит новые отношения. Но прошлое догоняет его даже на новом месте. Чтобы стать счастливым в новой жизни, герою нужно перестать бежать от старой.

«Высокая оценка нового сезона „Триггера“ — большая радость и большой подарок для нас всех, кто создает этот сериал. Главный герой и история, через которую он проходит, продолжают держать зрителя в напряжении, а проблемы, с которыми сталкиваются клиенты Стрелецкого, как и в первом сезоне, знакомы и актуальны для многих. В фильме мы хотим еще больше погрузить поклонников сериала во внутренний мир нашего героя — рассказать о том, какой он, как живет и что чувствует, а также как он справляется с теми трудностями, которые ему пришлось пережить», — рассказывает режиссер и продюсер фильма Александра Ремизова.

Съемки начнутся в июне, а премьера планируется эксклюзивно на Кинопоиске в зимнем сезоне 2022–2023.

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