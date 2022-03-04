Почему сериал «Триггер» так популярен?

На Кинопоиске продолжается второй сезон «Триггера» — сериал уходил на небольшой перерыв, а теперь возвращается. Решили вспомнить, почему зрителям так полюбилось шоу про психолога-провокатора. Осторожно: в тексте есть спойлеры!

Харизматичный хам в центре внимания

Главный герой «Триггера» — психолог Артем Стрелецкий (Максим Матвеев), который практикует метод провокации. В затяжные и долгие сессии с аналитиками он не верит, а предпочитает действовать радикально, предлагая решение всех проблем за пару сессий. Пациент страдает клаустрофобией? Тогда нужно запереть его в горящем сарае! По этому же принципу психолог лечит болезненную геронтофилию (инсценирует смерть пенсионера) и онемение (закрывает пациента в ящике и прикапывает землей).

Стрелецкий — персонаж точно не положительный, но по-своему обаятельный. Он хамит клиентам, а на критику со стороны близких отвечает исключительно остротами. Типичный высокоактивный социопат в духе доктора Хауса или Шерлока Холмса в интерпретации Бенедикта Камбербэтча — сравнение не случайное, ведь у Стрелецкого даже есть верный помощник Матвей (Владислав Тирон), пубертатный аналог доктора Ватсона. А каждый новый кейс превращается в настоящее расследование, иногда со слежкой за людьми и незаконным проникновением в полицейские архивы — для поиска триггеров своих пациентов Стрелецкий готов на все.

Интерес к психологии

Максим Матвеев

Идея сериала родилась, когда шоураннер Александра Ремизова («Топи») познакомилась с психологом Сергеем Насибяном, сторонником того самого провокативного метода. Насибян выступил консультантом «Триггера», а некоторые истории основаны на его собственной практике. Правда, в жизни этот метод выглядит не так зрелищно: сессии, как правило, групповые, а специалист не имеет права оскорблять пациентов или погружать их в экстремальные ситуации (вроде того же горящего сарая). Поэтому не стоит рассматривать «Триггер» как руководство к действию или реалистичную репрезентацию профессии психолога. Мы уже рассказывали о художественных преувеличениях сериала и про мнения самих психологов о сериале.

Российские звезды на первом плане и в эпизодах

Актерский состав «Триггера» состоит сплошь из узнаваемых лиц. Конечно, ярче всего блистает Максим Матвеев — его герой получился удивительно неприятным, но одновременно и ранимым. Но Матвеев далеко не единственная звезда шоу. Роли его пациентов исполнили Леонид Бичевин, Ян Цапник, Алексей Розин, Николай Шрайбер и другие. Есть и более молодые звезды: во втором сезоне сквозными персонажами становятся девушка с суицидальным наклонностями Саша (Лена Тронина из Happy End) и мутноватый следователь Игорь (Сергей Гилев из «Чик»).

Сквозной сюжет

Первый сезон «Триггера» стартовал с момента, когда Стрелецкий покинул тюрьму по УДО. Причина заключения довольно жесткая: один из его пациентов, Леонид (Леонид Бичевин), покончил с собой, а психолога осудили за доведение клиента до самоубийства. Впрочем, сам Стрелецкий свою вину не признал как на процессе, так и после освобождения и, вернувшись к своей практике, параллельно пытался понять, что же на самом деле произошло с Леонидом.

«Триггер» — это процедурал (каждая серия — новый кейс), но с горизонтальным сюжетом. Так что Стрелецкий не только лечит внезапно онемевших бизнесменов или разруливает конфликт поколений в семье криминального авторитета, но и пытается очистить свою репутацию. В финале первого сезона герою удается докопаться до истины, но начало второго сезона обещают ему задачку покруче: кто-то убил его знакомую Валерию (Виктория Маслова), а среди подозреваемых оказывается сам психолог.

Напряженная семейная драма

Игорь Костолевский

Хамоватый и неприятный Стрелецкий сам явно нуждается в профессиональной помощи. Его отец Александр (Игорь Костолевский) — тоже психолог, который выглядит как типичный заботливый родитель, но постепенно раскрывается с другой стороны. Так что нестабильное поведение главного героя можно объяснить не только сложностями социализации после тюремного срока, но и нездоровыми семейными отношениями.

Другая травма Стрелецкого — мучительный разрыв с женой Дашей (Светлана Иванова), не оценившей выбор мужа, который мог остаться на свободе, если бы частично признал вину. Даша воспитывает сына Кирюшу (Марк Юсеф) и не хочет подпускать к нему бывшего супруга и даже рассказывать, является ли он отцом ребенка. В финале первого сезона Стрелецкий все-таки это выясняет и в новых сериях пытается примириться с шокирующей правдой.

Автор: Марат Шабаев