Опасен ли для зрителей сериал «Триггер»? Мнения за и против

На Первом канале идет сериал «Триггер», в котором эксцентричный психолог Артем Стрелецкий работает с пациентами, используя эффектный, но спорный метод провокации. Он выводит своих подопечных из зоны комфорта, оскорбляя их и заставляя обнажить глубоко спрятанные травмы. Естественно, в финале каждого эпизода такая терапия приводит к разрешению психологических проблем пациента, но зачастую она шокирует зрителя. Например, в первой серии Стрелецкий провоцирует пациента, который периодически себя калечит, и тот разрезает свою ногу осколком бутылки. Психолог-провокатор также излечивает пациента с клаустрофобией, заперев его в горящем сарае (так он прорабатывает забытую детскую травму). Мы уже писали о самом сериале, а сейчас решили обратиться к специалистам и дать оценку «Триггеру» с профессиональной точки зрения.

Художественное преувеличение

Консультантом сериала выступил психолог и коуч Сергей Насибян, который сам использует провокативный метод в работе с пациентами и ведет бизнес-тренинги (в частности, является программным директором клуба персонального развития «Forbes Ontology»). Он отвечал за достоверность диалогов, работу с актерами (рассказывал, как разговаривает терапевт, как он живет, что делает до и после сеанса, как ему реагировать на те или иные выпады клиентов, угрозы, истерики) и сами кейсы, частично основанные на собственном профессиональном опыте (разумеется, ситуации и обстоятельства были гиперболизированы для большей зрелищности).

В интервью КиноПоиску Насибян призвал не судить главного героя по первым сериям и заметил, что провокативный метод — «всего лишь один из видов орудия производства» и был выбран им и шоураннером Александрой Ремизовой как наиболее кинематографичный. Действия главного героя тоже не стоит сравнивать с практикой реального специалиста.

Сергей Насибян / Фото из личного архива

«По меркам работы психолога такое, конечно, не делается, потому что провокативный метод используется исключительно в помещении, в безопасном пространстве, в присутствии группы, и он исключительно словесный», — отмечает Насибян. — Все-таки провокативная методика идет бок о бок с логотерапией, поэтому такого быть не может. Но просто разговор двух людей зрители смотреть не стали бы. Попыток показать, как работает психотерапевт, было уже много, но они все скучные».

«Хотелось бы, чтобы все детективы были психологами, но нет желания, чтоб все психологи становились детективами. Схожи они в аналитических способностях и интуиции — двух вещах, которые должны быть присущи обеим профессиям. Но поскольку в данном случае мы говорим о драматургической работе над сериалом, зрители находят сходства с этими двумя героями. Могу сказать, что, когда мы писали „Триггер“, я не смотрел „Шерлока“ и „Доктора Хауса“. Сходство между героями заключается в том, что все три персонажа выходят за границы нормы, которая присуща тем или иным профессиям».

Конечно, психолог не имеет права оскорблять пациентов, поэтому не стоит забывать о художественных условностях — все-таки это сериал, а не реальная жизнь. Однако Насибян считает, что в основе метода героя лежит «глубочайшее сострадание к людям»; аморальные поступки Артема Стрелецкого сделаны во благо пациентов. «Нашей задачей было показать, что Артем выходит за пределы морали и становится аморальным. Его дерзость заключается в том, что он осознает себя в этой аморальности». Своей же основной задачей Насибян видит популяризацию не конкретно провокативной терапии, а профессии психолога в целом.

Неправильная репрезентация

Амина Назаралиева, врач-психотерапевт, сексолог Mental Health Center, отнеслась к «Триггеру» с изрядным скепсисом, начиная с самых первых минут:

«Может, так и задумано — показать неэтичного и непрофессионального специалиста. Тогда эта цель была достигнута. Но в терапии не дается никаких советов, а главный герой успел дать несколько советов пациенту и посмеяться над религиозными убеждениями. Психотерапевт может быть атеистом или иметь противоположные взгляды на вещи, но не должен навязывать своего мнения ни в коем случае».

Амина Назаралиева / Фото из личного архива

Назаралиева отмечает необоснованные клише в сериале — например, что женщина принимает решения о том, готова ли она переспать с мужчиной, за семь секунд. Также ее смущает агрессивное поведение героя «Триггера». Назаралиева считает, что такой человек не имеет права работать с людьми. Саму провокативную терапию психотерапевт тоже считает спорной:

«Я не нашла публикаций о ее безопасности и эффективности. В сериале показано просто хамство и неуважение, а не психотерапия. Особенно опасно то, как показывается работа с самоповреждениями и суицидальным поведением. Для таких проблем требуется комплексная терапия: психиатр + психотерапевт (диалектическая поведенческая терапия, когнитивно-поведенческая терапия, схема-терапия) + группа. Ничего даже и близкого к тому, что показано в фильме, на сеансах настоящей терапии не происходит. Поведение героя во время встречи с пациентом в кризисе (намерение нанести самоповреждение и собственно нанесение) в высшей степени непрофессионально и опасно».

Кадр из сериала «Триггер»

Назаралиева считает, что правильная репрезентация пала жертвой зрелищности: большинству зрителей работа психотерапевта могла бы показаться скучной. Однако у такой репрезентации могут быть последствия. Пациенты решат, что так работать допустимо, и могут пропустить злоупотребления в свой адрес. В таком случае «Триггер» укрепит миф о том, что насилие — это норма. «У нас в стране и без того не регулируется эта сфера, много насилия в психотерапевтической среде в частности, а люди не понимают, что нормально, а что — нет. Боюсь, что такой сериал может спровоцировать неправильное поведение по отношению к близким, особенно тех, кто любит манипуляции и контроль».

«Вообще, поведение Стрелецкого агрессивное (сцена в самолете, у отца в кабинете, у бывшей жены); у него серьезные проблемы с границами. Сам он, вероятно, страдает расстройством личности. Такой человек не должен работать с людьми. Я не смотрела „Шерлока“, но неважно, похож он или нет. Так работать нельзя».

Как же тогда смотреть «Триггер»?

И консультант сериала, и сторонние специалисты сходятся в том, что сами события, показанные в «Триггере», не стоит воспринимать как реальное руководство к действию. Если вынести за скобки этический вопрос, то «Триггер» можно смотреть как эффектный психолого-детективный сериал (тем более что его создатели не отрицают схожести с британским «Шерлоком»). Исполнитель главной роли Максим Матвеев поддерживает точку зрения Насибяна: «Более человеколюбивого персонажа у меня еще не было. Он никогда не погрузит своего клиента в какие-то шоковые обстоятельства, не попробовав их сам. Как говорили индейцы: „Не судите человека, пока не проходили две луны в его мокасинах“. Вот он из тех людей, что смело надевает чужие мокасины. На мой взгляд, Артем — очень мудрый парень с широкой душой, которому я очень сочувствую».

Кадр из сериала «Триггер»

Актер уверяет, что лично он после работы над ролью стал гораздо более внимательным и бережным по отношению к своим близким, и предлагает не навешивать на героя ярлыки, а оценивать сериал с кинематографической точки зрения.

«Мой герой — человек, который может помочь другим, но не самому себе. У Артема тоже много любопытных проблем, которые потом раскроются в сериале, и он также будет пытаться с ними справиться и каким-то образом изменить свою жизнь. В этом и есть прелесть моего персонажа — мы видим неидеального героя со своими тараканами. На этом и держится интерес (в том числе мой личный) к этой истории».

Так что, несмотря на красочную методику главного героя «Триггера», не стоит воспринимать всерьез ролевые модели из сериала и пытаться самолично играть в психолога-провокатора со своими близкими. Тот же «Шерлок» от BBC вряд ли спровоцировал резкий рост сыщиков-любителей, анализирующих людей по одному взгляду на их часы, а «Доктор Хаус» не стал причиной появления огромного количества врачей-хамов. Поэтому и «Триггер» не руководство к действию: рядовой зритель не детектив, не врач и не психолог. В жизни такое «лечение» может привести к неприятным последствиям. Работой с ментальными расстройствами должны заниматься специалисты. При необходимости следует обращаться за помощью к ним и не ждать мгновенного исцеления за один-два сеанса.