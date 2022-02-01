Туризм по-русски: актеры фильма «Орел и решка. Кино» делятся историями о путешествиях

В 2012 году у меня была командировка в Барселону на международный фестиваль Promax. За несколько дней до вылета мы с коллегой заменили двух сотрудников, которые не смогли полететь. Билеты на самолет, увы, поменять не вышло, поэтому их покупали отдельно. Планировали лететь транзитом через Женеву, чтобы погулять по городу, переночевать в гостинице и утром вылететь в Испанию.

На стойке регистрации оказалось, что билетов на наш рейс продано больше, чем мест в самолете. Предложили лететь во Франкфурт, плюс 200 евро в качестве компенсации. Мы отправились в зал ожидания, но планы снова изменились: представитель авиакомпании пришел через час и сказал, что мы все-таки летим в Женеву, но в бизнес-классе.

Выйдя из аэропорта в Швейцарии, мы поехали в центр города на такси. Но оказались в странном квартале с темными улочками. Местные смотрели на нас словно на чужаков. Поспешили убраться оттуда на своих двоих и вернуться — наверняка рядом с аэропортом есть гостиница. Добрались до нее, но свободных номеров там не было. Аэропорт в полночь превратился в закрытый торговый центр. Некоторые укладывались на пол прямо там, организовав постельное место.

Выяснилось, что после терактов 9/11 аэропорт Швейцарии работает только до полуночи. Позже нет ни рейсов, ни транспорта — вообще ничего, в город не вернуться. И вот картина: два представителя федерального канала, направляющиеся на международный фестиваль, устроились спать на стульях в закрытом кафе. Проснулся от того, что уборщик в 5 часов утра дернул меня за ногу и попросил освободить спальные места.

Наконец, мы улетели в Барселону, где встретились с нашими коллегами, которые летели прямым рейсом. Дойдя до центра города, я попросил ребят остановиться у набережной, прилег на пирсе и уснул. Коллеги в это время наслаждались ранней испанской весной и нежились под солнцем, оберегая мой сон!