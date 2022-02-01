Туризм по-русски: актеры фильма «Орел и решка. Кино» делятся историями о путешествиях

14 февраля на Кинопоиске выходит комедия «Орел и решка. Кино», основанная на популярной телепередаче о путешествиях. В фильме она переживает сложные времена: все страны уже изучены не по одному разу, рейтинги падают, а ведущие (их играют Александр Молочников и Саша Бортич), которые когда-то на ней и сошлись, находятся в шаге от развода. Генеральный продюсер «Орла и решки» Валерия Репина (Екатерина Варнава) решается на масштабную авантюру — отправиться с командой в страну, где недавно сменилась власть, чтобы добыть эксклюзив со свадьбы его нового королевского величества.
У группы фильма и в обычной жизни бывали приключения. О некоторых из них команда картины рассказала Кинопоиску.
Вазген Каграманян
режиссер фильма
В 2012 году у меня была командировка в Барселону на международный фестиваль Promax. За несколько дней до вылета мы с коллегой заменили двух сотрудников, которые не смогли полететь. Билеты на самолет, увы, поменять не вышло, поэтому их покупали отдельно. Планировали лететь транзитом через Женеву, чтобы погулять по городу, переночевать в гостинице и утром вылететь в Испанию.
На стойке регистрации оказалось, что билетов на наш рейс продано больше, чем мест в самолете. Предложили лететь во Франкфурт, плюс 200 евро в качестве компенсации. Мы отправились в зал ожидания, но планы снова изменились: представитель авиакомпании пришел через час и сказал, что мы все-таки летим в Женеву, но в бизнес-классе.
Выйдя из аэропорта в Швейцарии, мы поехали в центр города на такси. Но оказались в странном квартале с темными улочками. Местные смотрели на нас словно на чужаков. Поспешили убраться оттуда на своих двоих и вернуться — наверняка рядом с аэропортом есть гостиница. Добрались до нее, но свободных номеров там не было. Аэропорт в полночь превратился в закрытый торговый центр. Некоторые укладывались на пол прямо там, организовав постельное место.
Выяснилось, что после терактов 9/11 аэропорт Швейцарии работает только до полуночи. Позже нет ни рейсов, ни транспорта — вообще ничего, в город не вернуться. И вот картина: два представителя федерального канала, направляющиеся на международный фестиваль, устроились спать на стульях в закрытом кафе. Проснулся от того, что уборщик в 5 часов утра дернул меня за ногу и попросил освободить спальные места.
Наконец, мы улетели в Барселону, где встретились с нашими коллегами, которые летели прямым рейсом. Дойдя до центра города, я попросил ребят остановиться у набережной, прилег на пирсе и уснул. Коллеги в это время наслаждались ранней испанской весной и нежились под солнцем, оберегая мой сон!
Екатерина Варнава
актриса
в фильме — Валерия Репина,
продюсер «Орла и решки»
Наверное, запоминающимися были все гастроли Comedy Woman, которые у нас проходили за границей, особенно в Америке. Мы гастролировали около месяца по городам Соединенных Штатов. Еще был заезд в Канаду. Там на границе нам сказали, что в следующий раз, когда мы будем выезжать из Канады и захотим задержаться в Америке, нам необходимо поехать на границу с Мексикой и показать, что мы были в Канаде.
Это связано со сложной системой разрешительных документов, действующих в Северной Америке. В итоге после большого концерта в Лос-Анджелесе мы поехали в Мексику. Ночью сидели там на границе 5 часов, чтобы объяснить представителям правоохранительных органов, что нам нужно специальное разрешение. На что они сказали: «Ребята, мы не понимаем, почему в Канаде вам это сказали. Все окей, езжайте обратно!» Вот такое приключение.
Саша Бортич
актриса
в фильме — ведущая «Орла и решки»
Фавориты моих путешествий — Венесуэла, Колумбия и, конечно же, Африка, остросюжетные и экстремальные. В Венесуэле я смотрела вверх на самый высокий водопад в мире Анхель, смотрела вниз с горы Рорайма и была беспощадно заворожена подобной красотой.
Африка — это настоящее рождение природы, ландшафты фантастические. Я участвовала в пешем маршруте сквозь джунгли, встречала змей, животных и птиц, мы были на территории их естественной среды обитания. Это супер, так круто и сложно забыть!
Александр Гудков
актер
в фильме — режиссер «Орла и решки»
В нынешних условиях любая поездка за пределы МКАД для меня воспринимается как дикая и необузданная. В связи с ограничениями коронавременем и коронаэпохой любой выезд — уже праздник. Скажу больше, не просто выезд, а даже выход из дома можно считать событием.
Пунктом назначения моей последней поездки, если брать зарубежье, был турецкий Стамбул. Там было очень классно: солнце, море, бассейн, знаменитые турецкие коты гуляют по улочкам старого города. Атмосфера что надо!
Кирилл Каганович
актер
в фильме — оператор «Орла и решки»
Каждый раз, когда я приезжаю в Индию, со мной происходит нечто особенное. Путешествия именно в эту страну — одни из самых необыкновенных. Недавно я побывал там уже в четвертый раз. Я в восторге от города Варанаси в штате Уттар-Прадеш. В последнюю поездку прожил там несколько дней, пропитался тамошней атмосферой. Каждый раз, когда оказываюсь в Индии, испытываю колоссальные эмоции.
Такая особая связь обусловлена тем, что мое первое сознательное путешествие было как раз в эту страну. В той поездке я вместе со своей на тот момент возлюбленной побывал в секретном месте, куда с тех пор каждый раз возвращаюсь. На то путешествие я заработал деньги тяжелым трудом — работал промышленным альпинистом, мыл окна, убирал снег с крыши и менял фасад во Внуково!
Автор: Тимур Алиев