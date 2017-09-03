В Москве продают «обертку лампы» и «пирошки». Вы все правильно поняли: это ошибки из зарубежных фильмов!

На прошлой неделе в сети появились фото со съемок сериала Marvel «Секретное вторжение», где сыграют Эмилия Кларк, Оливия Колман и Сэмюэл Л. Джексон (он вернется к роли Ника Фьюри). Герои будут бороться со скруллами — инопланетной расой, получившей контроль над жизнью землян. Судя по декорациям, скруллы заглянут в Россию: на съемочной площадке поставили надувную матрешку, машины ДПС с двуглавым орлом и флаги с надписью «День народного единства». Только вот надписи проверили не все: в марвеловской версии Москвы вместе с шашлыком продаются неизвестная «обертка лампы» и три вида пирожков: сладкие пирошки, пирожки с мясом и овощные порошки.

Конфузы с русским языком случаются в американском кино не впервые (вспомнить хотя бы героя Мэтта Дэймона в «Идентификации Борна», которого по поддельному паспорту зовут Ащьф Лштшфум). Мы нашли еще 11 странных надписей на русском из зарубежных фильмов и сериалов.

В конце фильма побежденного антагониста Доктора Дума увозят на корабле в его родную страну Латверию — вымышленное государство в Восточной Европе. Он уплывает туда на корабле со странным названием «Головка пальца ноги». Скорее всего, это дословный перевод слова Towhead, небольшого речного острова.

В 22-й серии восьмого сезона Губка Боб в поисках любимого лакомства для улитки Гэри облетает на дирижабле весь земной шар. В том числе он посещает Россию, где зоомагазин называется «Пэт сторэ» (Pet store на кириллице).

Мультфильм — редкий случай, где русский язык использован правильно. Среди вывесок на разных языках, которые встречаются Гомеру, можно встретить «Учись говорить по-английски или убирайся».

В пятом фильме франшизы Джон Макклейн отправляется в Россию, чтобы спасти сына от тюрьмы. Большинство надписей из боевика на русском языке вполне можно представить на столичных улицах, хотя съемки проходили в Будапеште. Но одна неточность все же есть: номера машины, на которой ездит герой Брюса Уиллиса, состоят из букв латинского и кириллического алфавитов.

Супергерои вселенной Marvel Лэнс Хантер и Бобби Морс отправляются на заброшенный объект в Сибири, который они хотят сделать убежищем для Нелюдей. У входа их предупреждает суровая надпись: «Нет ходят за этой точкой. Запретная зона. Использование смертоносной силы разрешено». Агентов Щ.И.Т. это, конечно, не остановило.

Сериальный спин-офф одноименного фильма 1995 года. В седьмой серии главный герой попадает в Чечню, чтобы остановить операцию «Троя». Там он видит указатель: «Главная проспект Гагарин улица». Несмотря на топографические сложности, он справляется.

Еще один спин-офф, на этот раз сериалов DC «Стрела» и «Флэш». Тут команда супергероев пытается победить бессмертного диктатора и спасти Землю. В пятой серии первого сезона они узнают секреты проекта «Огненный шторм» от его руководителя, доктора Мартина Штейна, который находится в советской тюрьме. Она красноречиво называется «Кошмар».

В пятой серии третьего сезона наемница Вилланель (Джоди Комер) отправляется на родину, в Россию, чтобы найти свою семью. На празднике урожая в небольшой деревне она выигрывает конкурс по метанию навоза, а в качестве приза ей вручают вентилятор с высокой ножкой. На его коробке так и написано: «Стоять вентилятор».

В боевике Люка Бессона о девушке, работающей на КГБ в конце 1980-х, прекрасно все: современные автомобили, цифровые светофоры и советский банкомат, откуда герой Александра Петрова снимает деньги избитого иностранца. Последний кадр фильма – проверка зрителя на уровень знания английского. Там одновременно появляются надпись «Deleted» и перевод «Удалить», а правильнее было бы «Удалено». Не самая грубая ошибка, но мы заметили!

Наташа Романофф (Скарлетт Йоханссон) и Елена Белова (Флоренс Пью) решают вытащить Красного Стража (Дэвид Харбор) из российской тюрьмы, которая снова находится где-то посреди непроходимых лесов и гор. Для спецоперации им предоставляют вертолет Ми-8, который называется «Соловьев Эйр».

Снова голливудский боевик и снова побег из российской тюрьмы. Герои Дуэйна Джонсона и Райана Рейнольдса в ходе неравной схватки с тюремщиками улетают из лагеря на вертолете, на котором красуется надпись «Смотреть свою голову».

Автор: Алим Шакиров

