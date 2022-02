В прокате — байопик футболиста Златана Ибрагимовича. Вот еще 15 спортсменов, о которых нужно снять фильм

27 января вышел «Я — Златан», фильм о великом шведском футболисте Златане Ибрагимовиче — любителе сравнивать себя со львом, давать скандальные интервью и забивать акробатические голы. Из картины зрители узнают о его трудном детстве в криминальных районах Мальмё и о заносчивости, которая мешала ему адаптироваться, после того как он стал нападающим футбольного клуба «Аякс».

Мы выбрали еще 15 спортсменов, истории которых стоило бы экранизировать или переснять — от олимпийских чемпионов и абсолютных рекордсменов до андердогов и неудачников, — рассказали про их спортивные победы и предположили, какие события биографии могли бы фигурировать в их байопиках.

Тай Кобб, бейсбол

Достижения: один из величайших бейсболистов в истории, член бейсбольного Зала славы; в свое время установил свыше 90 рекордов лиги, часть из них до сих пор не побита.

Почему заслуживает фильма: Примечательно, что в 1994 году на большие экраны уже выходил фильм «Кобб», но он был посвящен внезапной дружбе пожилого бейсболиста и спортивного журналиста, которому поручили написать о нем книгу. Однако Тай Кобб заслуживает фильма о подвигах и выходках, произошедших на поле.

Успех «Тони против всех» зафиксировал зрительский интерес к историям атлетов-антигероев, и Тай Кобб — как раз редкий пример выдающегося спортсмена с трагической биографией и отвратительным характером. Когда он начал профессиональную карьеру, его мать случайно застрелила отца (тот был уверен в изменах супруги, поэтому караулил за окном спальни, а женщина приняла его за грабителя). Кобб признался, что после случившегося отдавал всего себя на поле, чтобы отец им гордился. Ради этого он, например, писал восхваляющие его письма журналистам (разумеется, анонимно), чтобы те обратили на него внимание и помогли ему чаще выходить на поле. Во время матчей Кобб старался играть как можно грязнее — оскорблял и провоцировал соперников, часто на скорости влетал в них обувью с шипами. Его ненавидели фанаты, и это взаимно: Кобб мог позволить уйти с поля, чтобы выяснить отношения с болельщиком. Однажды он начал избивать оскорбившего его фаната и не остановился, даже когда увидел, что у того нет кисти и трех пальцев на другой руке.

Лариса Латынина и Вера Чаславска, спортивная гимнастика

Лариса Латынина Вера Чаславска

Достижения: Латынина — девятикратная олимпийская чемпионка, неоднократная чемпионка мира и Европы по спортивной гимнастике; в течение 48 лет была рекордсменкой по общему количеству олимпийских медалей — ее рекорд в 2012 году побил пловец Майкл Фелпс. Чаславска — семикратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка Европы.

Почему заслуживают фильма: Лариса Латынина помогла превратить СССР в доминирующую силу в спортивной гимнастике. Во второй половине 1950-х ей не было равных — например, в 1957 году она выиграла все золотые медали на чемпионате Европы, а после Олимпийских игр 1956 и 1960 годов уже была семикратной олимпийской чемпионкой. Как это часто бывает, короткая доминация перешла в напряженное соперничество: в начале 1960-х у Латыниной появилась талантливая конкурентка Вера Чаславска из Чехословакии, которая моментально стала новой звездой. На играх в Токио 1964 года она взяла золото в трех личных дисциплинах, на чемпионате Европы следующего года — во всех пяти. В 1966 году Латынина закончила карьеру и стала тренером советской женской сборной по гимнастике, а вот Чаславске пришлось уйти на пике, всего-то в 24 года. В 1968-м, в год Пражской весны, она сначала подписала письмо «Две тысячи слов» с критикой режима и одобрением реформ Дубчека, а во время очередной триумфальной для нее Олимпиады в знак протеста против сомнительного судейства (первое место поделили между ней и советской гимнасткой) демонстративно опустила голову во время исполнения гимна СССР. После этого ей запретили представлять страну на международных соревнованиях и выезжать из страны.

Александр Карелин, греко-римская борьба

Достижения: трехкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира, двенадцатикратный чемпион Европы. Занесен в Книгу рекордов Гиннесса за то, что в течение 13 лет не проиграл ни одной схватки.

Почему заслуживает фильма: Очевидно, борец, который за спортивную карьеру одержал победу в 888 поединках и проиграл лишь пять раз, заслуживает сольного фильма, и одного сегмента в отечественной антологии «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» явно мало. Вопрос в том, как его сокрушительную статистику конвертировать в удачный сценарий? Как заставить зрителя сопереживать непобедимому герою? Можно, например, сфокусироваться на самом драматичном моменте в карьере чемпиона. Он пришелся на последний бой: на Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году он уступил одно очко в финале и впервые за 13 лет проигрывал схватку. Да, это обидный и несправедливый финал выдающейся карьеры, но, с другой стороны, то поражение кажется таким человечным. Даже непобедимым порой приходится чувствовать себя обычными смертными!

Сборная Дании по футболу 1992 года

Достижения: чемпионы Европы по футболу 1992 года.

Почему заслуживают фильма: Еще до сенсационных побед «Лестера» в Английской Премьер-лиге и «Монпелье» в чемпионате Франции главным триумфом андердогов считалась победа сборной Дании на чемпионате Европы 1992 года. О ней активно вспоминали и в 2021 году, когда Кристиан Эриксен лежал в больнице, а омраченные этим событием датчане дошли до полуфинала турнира, где уступили англичанам. Впрочем, в 1992 году все было куда кинематографичнее. Тут тоже оговоримся: после прошлогоднего Евро и всеобщей любви к датчанам хотелось бы, чтобы появился более удачный фильм, чем посвященный триумфу 1992 года «Андердог».

Вообще-то, команда тогда не пробилась на турнир, а приглашение сыграть получила за 10 дней до начала из-за того, что выбыла сборная Югославии (распад страны и гражданская война). Вернувшиеся из отпуска футболисты не успели натренировать нужную форму и надеялись только на то, чтобы не опозориться. Вместо этого они обыграли сборные Франции, Нидерландов и Германии, впервые став чемпионами Европы.

Главная драма разворачивалась вне поля: один из лидеров сборной, полузащитник Ким Вильфорт, не хотел ехать на турнир, потому что в больнице лежала его семилетняя дочь Лин, больная лейкемией. Перед началом Евро ей стало лучше, поэтому Вильфорт смог отыграть два групповых матча, но все же был вынужден вернуться обратно к дочери перед решающей игрой с Францией. После сенсационной победы 2:1 дочь попросила отца выйти на поле, в полуфинале он забил важнейший послематчевый пенальти в игре с Нидерландами, а в финале с Германией — один из двух голов, не сдержав слез во время празднования. Через шесть недель после финала Лин умерла.

Хаким Оладжьювон, баскетбол

Достижения: двукратный чемпион НБА, двукратный MVP финала, MVP регулярного сезона, включен в список 50 величайших игроков в истории НБА.

Почему заслуживает фильма: Невероятный успех документального сериала «Последний танец», во-первых, утвердил Майкла Джордана в статусе величайшего баскетболиста в истории, а во-вторых, дал зеленый свет множеству связанных с баскетболом фильмов и сериалов (см. Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty). Хочется верить, что однажды свою минуту славы получит и Хаким Оладжьювон, которому не повезло играть в одно время с Джорданом. Его история — обратная сторона того же «Последнего танца»: он, как и многие великие баскетболисты той эпохи, был вынужден сидеть в тени главной звезды. Не случайно, когда Джордан ушел в 1994 году из баскетбола и переквалифицировался в бейсболиста, одной из главных звезд НБА стал как раз Оладжьювон. Ему удалось прервать гегемонию Chicago Bulls и привести родной Houston Rockets к первому в истории чемпионству. Команда выиграла чемпионат и в следующем году, но к серии плей-офф в баскетбол вернулся Майкл Джордан. Летом он набрал лучшую форму и привел Чикаго ко второму трипиту, три раза подряд завоевав чемпионство.

Эрик Муссамбани, плавание

Спортивный достижения: участник Олимпийских игр в Сиднее 2000 года.

Почему заслуживает фильма: В истории Олимпийских игр есть не только сумасшедшие рекорды, но и скромные сюжеты о целеустремленности, доказывающие правильность олимпийского принципа: участие и правда важнее победы. Про некоторые из таких эпизодов уже сняты фильмы — например, о ямайской сборной по бобслею («Крутые виражи») или про первого за много лет британского прыгуна на лыжах с трамплина («Эдди Орел»). К таким же на первый взгляд нелепым, но, конечно, духоподъемным историям относится и биография Эрика Муссамбани. Спортсмен из Экваториальной Гвинеи начал заниматься плаванием за восемь месяцев до старта Олимпийских игр 2000 года: сначала он тренировался в местном озере, позже в 20-метровом гостиничном бассейне, а на первенство попал благодаря специальной квоте для развивающихся стран.

Лишь на самой Олимпиаде он впервые в жизни увидел огромный 50-метровый бассейн. Муссамбани с трудом проплыл 100-метровую дистанцию и показал тогда худший результат, хотя тот официально стал новым рекордом для Экваториальной Гвинеи. Атлет заметно улучшил время к Олимпиаде 2004 года, но не смог поехать из-за проблем с визой, зато с 2012 года он стал тренировать национальную сборную по плаванию. Интересно, что со временем изменилось отношение общества к его результату: если в 2000 году Муссамбани с легкой руки СМИ считался посмешищем, то теперь под роликами с его легендарным заплывом можно встретить только положительные комментарии, в которых пловца называют храбрецом.

Усэйн Болт, легкая атлетика

Достижения: восьмикратный олимпийский чемпион и одиннадцатикратный чемпион мира в беге на короткие дистанции, обладатель действующих мировых рекордов на дистанции 100 и 200 метров.

Почему заслуживает фильма: Во-первых, потому что Усэйн Болт — великий атлет, который с 2008 по 2016 год был объективно самым быстрым человеком в мире. Однако это слишком простая причина снимать его байопик. Менее очевидная — его жизнь с 2017 года. В том году на чемпионате мира в Лондоне в забеге на 100 метров он сенсационно занял третье место, через неделю получил травму во время эстафеты и не смог финишировать в своей последней гонке. Завершив профессиональную карьеру, Болт пытался начать играть в футбол, поучаствовал в нескольких товарищеских матчах за австралийский клуб Central Coast Mariners, после чего заявил, что ему не дали шанса показать себя, и ушел и из этого вида спорта тоже. Так о чем будет фильм? О том, что даже лучший бегун XXI века, который, казалось бы, не знает, что такое поражение, может опустить руки и довольствоваться малым.

Виктор Ан, шорт-трек

Достижения: шестикратный олимпийский чемпион и многократный чемпион Европы и мира по шорт-треку.

Почему заслуживает фильма: Жизнь Ан Хён-су (после получения российского гражданства он сменил имя на Виктор Ан) создана для нетипичного российского спортбайопика. В 2002 году на своих первых Олимпийских играх 16-летний атлет занял четвертое место и упустил медаль из-за обидного падения на последнем круге, но это поражение заставило его усерднее работать на тренировках. К следующей Олимпиаде он подошел в статусе неоднократного чемпиона мира и одного из лучших конькобежцев планеты. В Турине он взял три золота и одну бронзу. В 2008 году Ан повредил колено, процесс восстановления затянулся и привел к ссоре с Федерацией конькобежного спорта Кореи, которая исключила его из олимпийской команды, когда он занял седьмое место в национальном отборе. После пропуска Олимпийских игр 2010 года Ан вместе с отцом начал думать о смене гражданства. В 2011 году он переехал в Россию и начал готовиться в составе сборной к грядущей Олимпиаде. Там он вновь завоевал три золотые и одну бронзовую медаль, а еще заставил граждан и правительство Южной Кореи задуматься о том, почему выдающийся атлет был вынужден покинуть родину и представлять чужую страну.

Мартен Фуркад, биатлон

Достижения: пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира и 7-кратный обладатель Большого хрустального глобуса.

Почему заслуживает фильма: на этом месте мог быть и вечно молодой Уле-Эйнар Бьёрндален, но такой выбор кажется слишком очевидным. Другое дело — француз Мартен Фуркад, еще один великий биатлонист с множеством невероятных личных рекордов. Особого внимания заслуживают последние два года в его карьере: перед началом сезона 2018/2019 Фуркад — главный биатлонист планеты, который семь лет подряд становится первым в общем зачете, причем последние три года он был лучшим во всех дисциплинах. Но в том сезоне спортсмен часто промахивается на трассе, допускает обидные ошибки, после чего отказывается от двух этапов Кубка мира, чтобы подготовиться к чемпионату. Однако и там его ждет неудача за неудачей: в последней гонке он финишировал на 24-м месте, после чего решил досрочно закончить сезон. Межсезонье Фуркад провел, активно тренируясь и обещая фанатам вернуться на прежний уровень. Он сдержал слово: в сезоне 2019/2020 он навязал серьезную борьбу действующему чемпиону норвежцу Йоханнесу Тиннесу Бё, но, когда отрыв сократился до двух очков, из-за пандемии коронавируса было решено отменить последний этап и завершить сезон досрочно. Пускай Фуркад не вернул себе первое место в зачете, но в последнем сезоне карьеры доказал всем, в том числе и себе, что его рано списали со счетов.

Евгения Медведева и Алина Загитова, фигурное катание

Достижения: Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном катании, чемпионка мира и Европы. Медведева — двукратная серебряная призерка Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы.

Почему заслуживают фильма: История Загитовой и Медведевой — история раскрученного СМИ соперничества, которое вышло за рамки фигурного катания. Своего пика оно, очевидно, достигло во время Олимпиады 2018 года, когда старшая из фигуристок, Евгения Медведева, проиграла золото в одиночном катании переведенной из юниоров Алине Загитовой. Позже началось противостояние за популярность: девушки комментировали количество подписчиков каждой из них, выкладывали неоднозначные скриншоты, вместе посетили шоу «Вечерний Ургант», где во время конкурса хвалили друг друга, и даже стали капитанами конкурирующих команд в Кубке Первого канала по фигурному катанию. Возможно, медиа и болельщики придумали себе соперничество спортсменок, но, кажется, оно и правда стало реальным. Увы, теперь они сражаются не за золото грядущей Олимпиады, а за аудиторию. Их история среди прочего может послужить и прекрасной иллюстрацией того, как трудно современным спортсменам оставаться сфокусированными на любимом деле, ведь вокруг так много отвлекающих факторов.

Новак Джокович, теннис

Достижения: первая ракетка мира, двадцатикратный победитель турниров Большого шлема в одиночном разряде.

Почему заслуживает фильма: К байопику об одном из величайших теннисистов в истории можно подступиться по-разному. Например, исследовать его развитие в составе так называемой большой четверки — четырех главных теннисистов конца нулевых. Перспективный серб сумел сломить доминацию Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Энди Маррея, став главным теннисистом 2010-х. Впрочем, совсем недавно зрители вновь убедились, что жизнь — лучший драматург. В январе 2022-го Новак Джокович попал в скандал: теннисист полетел на Открытый чемпионат в Австралию с медицинским отводом, объясняющим отсутствие вакцинации. Возмущенная общественность потребовала от правительства отказаться от привилегий для известного спортсмена, поэтому к тому отнеслись максимально жестко: ему аннулировали визу и запретили въезд в страну на три года. Этот, казалось бы, неприятный, но сугубо политический скандал уже вынудил аналитиков спорить о том, как он скажется на карьере Джоковича. Это ведь не только серьезный удар по репутации, но и минус три потенциальные победы в турнирах Большого шлема. Австралия считается его любимым турниром, именно там Джокович одержал девять турнирных побед из двадцати. Отсутствие серба сыграло на руку Рафаэлю Надалю, который одержал победу в Австралии и стал новым лидером по количеству побед в турнирах Большого шлема. Раскритикованный в СМИ Джокович смотрит по телевизору, как один из главных конкурентов выигрывает его любимый турнир. Кажется, отличное было бы начало для потенциального байопика.

Артем Дзюба, футбол

Достижения: лучший бомбардир в истории чемпионатов России и в истории сборной России по футболу, трехкратный чемпион России и обладатель Кубка России.

Почему заслуживает фильма: Жизнь и карьера Артема Дзюбы напоминают американские горки — кажется, он чаще остальных футболистов переживает взлеты и падения. Он начал карьеру в «Спартаке», но так и не смог окончательно пробиться в основной состав, поэтому постоянно разъезжал по арендам. Оттуда в середине 2010-х перешел в стан основного конкурента — питерского «Зенита». Дзюба открыто критиковал тренеров, вступал в словесные перепалки с фанатами, чередовал провальные сезоны и публичные скандалы с важнейшими голами, которые, например, обеспечили успех сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года или «Зениту» — в чемпионате России. Самое интересное: история Артема Дзюбы еще не закончена, даже сейчас можно прочитать про его напряженные отношения с главным тренером сборной России Валерием Карпиным и главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. Так что не сомневаемся, что до конца карьеры Артем успеет создать много потенциально интересного материала для будущего байопика, и он вполне может обойтись без эпизода, о котором вы подумали.

Лейла Али, бокс

Достижения: чемпионка мира во втором среднем весе по версии WBC; одержала победу во всех 24 боях.

Почему заслуживает фильма: Лейла Али — дочь великого боксера Мухаммеда Али от третьего брака, поэтому потенциальный байопик мог бы стать не очередной спортивной драмой о боксе, но и размышлением о попытке выйти из тени отца. Если рассуждать в этом ключе, то особого внимания заслуживает десятый бой Лейлы Али, который стал первым платным боем в истории женского бокса. Причина такого ажиотажа заключалась в том, что спортсменке противостояла Жаклин Фрейзер-Лайд, дочь Джо Фрейзера, с которым Мухаммед Али трижды встречался на ринге. Собственно, женский бой и рекламировали как четвертое противостояние великих боксеров. Как и ее отец, Али тогда одержала победу, после чего начала создавать собственное спортивное наследие. Она закончила карьеру в 29 лет в статусе абсолютной чемпионки мира и одной из лучших боксерш в истории.

Стивен Брэдбери, шорт-трек

Достижения: олимпийский чемпион по шорт-треку, первый олимпийский чемпион в зимних видах спорта из Австралии.

Почему заслуживает фильма: В английском языке есть идиома «to do a Bradbury», означающая «добиться успеха, особо не стараясь». История Стивена Брэдбери — это и правда успех, достигнутый невероятной удачей. В 18 лет австралиец стал чемпионом мира в эстафете на 5 км, в 1994-м в составе сборной завоевал бронзу на Олимпийских играх в той же дисциплине. В одиночных дисциплинах атлет выступал без побед, но и они оказались недостижимы: на чемпионате мира 1995 года ему коньком рассекли бедро, а в 2000 году он, пытаясь на скорости перепрыгнуть упавшего спортсмена, врезался в бортик и сломал шею. О грядущей Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити можно было забыть, но Стивен на удивление быстро восстановился. Черная полоса наконец-то сменилась белой.

Чудеса начали происходить с ним с первой же гонки: в четвертьфинале он финишировал третьим, но из-за дисквалификации канадского конькобежца Брэдбери получил заветное место в полуфинале, первом в его карьере. Он должен был закончить гонку на последнем, четвертом месте, но на завершающем круге идущие вторым и третьим спортсмены столкнулись и пропустили Брэдбери вперед. Так австралиец сенсационно оказался в финале. Нетрудно догадаться, что главное чудо произошло как раз в том забеге. Здесь история австралийца пересекается с историей Виктора Ана. Кореец претендовал на медали, а австралиец снова шел на последнем месте, прилично отставал от первой четверки и выглядел, как черепаха, которая пытается догнать кроликов. На финишной прямой конькобежцы столкнулись и вылетели с трассы, расчистив тем самым путь Брэдбери, который спокойно пересек черту и стал олимпийским чемпионом.

Сборная России по хоккею 2008 года

Достижения: чемпионы мира 2008 года.

Почему заслуживают фильма: На чемпионат мира 2008 года сборная Канады отправилась в статусе очевидного фаворита. Во-первых, она была действующим чемпионом, во-вторых, хозяйкой турнира. От России ждали сопротивления, но мало кто верил в то, что сборная навяжет борьбу канадцам. Наша команда на тот момент 15 лет не побеждала на чемпионатах мира и Олимпийских играх, а за последние шесть лет лишь дважды брала бронзу. В финале Россия встретилась с Канадой. После второго периода все шло к ожидаемой победе хозяев, счет был 4:2 в их пользу. Однако в последнем периоде наша сборная отыграла две шайбы и перевела игру в овертайм, в котором Илья Ковальчук забросил победную шайбу. Можно только посочувствовать кинематографистам, потому что им придется серьезно постараться, чтобы добиться у зрителей спектра эмоций, который они испытали в 2008 году. Даже сейчас, почти 14 лет спустя, запись той победной шайбы с реакцией комментаторов и игроков вызывает не просто легкую улыбку, а слезы гордости и приятное чувство ностальгии. У нас вообще в 2008 году было много поводов для гордости за российских спортсменов.