Семен Серзин снимает фильм о поэте Борисе Рыжем. Что о нем известно?

В конце января в соцсетях появилась информация, что главную роль в фильме о екатеринбургском поэте Борисе Рыжем (1974–2001) сыграет Евгений Алехин — писатель, режиссер, актер и вокалист групп «Ночные грузчики», «Макулатура» и «Шляпа Шаляпина». В комментарии Кинопоиску режиссер Семен Серзин официально подтвердил выбор Алехина на главную роль. Рассказываем, что еще известно о фильме на данный момент.

Что нужно знать о Борисе Рыжем

Уральский поэт Борис Рыжий родился в Челябинске в 1974-м, а в 6 лет вместе с родителями переехал в Свердловск (сейчас Екатеринбург), в район Вторчермет, известный предприятием по сбору и переработке металлолома. Стихи начал писать в 14 лет, а их героями в основном становились жители довольно неблагополучного Вторчермета. В 1999-м получил премию «Антибукер», в 2000-м поехал в Роттердам на международный фестиваль поэтов. С тех пор творчество Рыжего в Нидерландах популярно так же (если не сильнее), как и в России, местная группа De Kift даже записала две песни на его стихи. В 26 лет Рыжий покончил с собой, оставив предсмертную записку, которая заканчивалась словами «Я всех любил. Без дураков».

В 2008 году документальный фильм о поэте поставила голландский режиссер Алена ван дер Хорст, которая родилась в Москве. Ленту снимали в екатеринбургском районе Вторчермет, где жил поэт, а героями стали его жители, знакомые с Рыжим. Фильм получил награды на фестивале документального кино в Амстердаме, а еще на смотре в Эдинбурге.

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Фильм с рабочим названием «Рыжий» участвовал в питчинге министерства культуры в октябре. Проект представили продюсер Илья Стюарт (производством занимается его кинокомпания Hype Film) и режиссер Семен Серзин. Для него это второй полнометражный фильм после «Человека из Подольска». Серзин больше известен как театральный режиссер, его постановки шли в московском Театре Пушкина и «Гоголь-центре» и в екатеринбургском Ельцин-центре. В прошлом году вышел фильм «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова, где Серзин исполнил главную роль.

История посвящена эпизоду из жизни Бориса Рыжего, после того как он узнает, что получил престижную премию «Антибукер». «Нормальную» работу он оставляет, испытания славой проходит с трудом, но все еще надеется наладить свою жизнь. На питчинге уточнили, что съемки планируют провести в Екатеринбурге. Съемки еще не начались, сейчас идет подготовка к ним.

На главную роль рассматривался сам Серзин

Такой вариант предложило жюри питчинга. Как рассказал режиссер, он действительно записал пробы с собой в роли Бориса Рыжего, которые в итоге никому не показывал. Посмотрев их, он пришел к выводу, что лучше искать другого актера. В 2018 году Серзин придумал спектакль «Как хорошо мы плохо жили» по мотивам стихотворений и дневников Рыжего и говорил, что его интересует жизнь рано или трагически погибших поэтов (у него также были постановки, посвященные Шпаликову и Башлачеву). Его любимое стихотворение Бориса Рыжего — «Мальчишкой в серой кепочке остаться…». «Это просто я прочитал, и так получилось, что оно само выучилось наизусть», — рассказал режиссер.

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Евгений Алехин

По словам Серзина, на главную роль «было много интересных проб, но все это было рядом». В итоге после полугода поисков остановились на кандидатуре Евгения Алехина; ранее он снимался в драме Бориса Гуца «Арбузные корки» и хорроре Романа Каримова «Черная вода». «Возможно, Алехин дальше всего от реального Рыжего, и он не актер, но есть в нем какое-то совпадение на уровне ощущений человека/персонажа/истории. Пока рано говорить, мы еще ничего не сняли, но, я надеюсь, все сработает», — поделился режиссер.

На одну из ролей рассматривали музыканта Алексея Никонова

Об этом рассказал сам Никонов, поэт и вокалист панк-группы «Последние танки в Париже». Он выложил скриншот переписки с ассистенткой кастинг-директора, которая прямолинейно и неожиданно для музыканта сообщила ему, что он утвержден на роль бомжа. При этом Никонов не проходил пробы и не знал о картине. Судя по опубликованной переписке, от роли он отказался, однако чем закончились переговоры с ним, в Hype Film не прокомментировали.

Фото: фотография Семена Серзина предоставлена пресс-службой Hype Film; Alyohin Evgenij, 2020 © CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons