Кинопоиск

Семен Серзин снимает фильм о поэте Борисе Рыжем. Что о нем известно?

Обсудить0

В конце января в соцсетях появилась информация, что главную роль в фильме о екатеринбургском поэте Борисе Рыжем (1974–2001) сыграет Евгений Алехин — писатель, режиссер, актер и вокалист групп «Ночные грузчики», «Макулатура» и «Шляпа Шаляпина». В комментарии Кинопоиску режиссер Семен Серзин официально подтвердил выбор Алехина на главную роль. Рассказываем, что еще известно о фильме на данный момент.

Что нужно знать о Борисе Рыжем

Уральский поэт Борис Рыжий родился в Челябинске в 1974-м, а в 6 лет вместе с родителями переехал в Свердловск (сейчас Екатеринбург), в район Вторчермет, известный предприятием по сбору и переработке металлолома. Стихи начал писать в 14 лет, а их героями в основном становились жители довольно неблагополучного Вторчермета. В 1999-м получил премию «Антибукер», в 2000-м поехал в Роттердам на международный фестиваль поэтов. С тех пор творчество Рыжего в Нидерландах популярно так же (если не сильнее), как и в России, местная группа De Kift даже записала две песни на его стихи. В 26 лет Рыжий покончил с собой, оставив предсмертную записку, которая заканчивалась словами «Я всех любил. Без дураков».

В 2008 году документальный фильм о поэте поставила голландский режиссер Алена ван дер Хорст, которая родилась в Москве. Ленту снимали в екатеринбургском районе Вторчермет, где жил поэт, а героями стали его жители, знакомые с Рыжим. Фильм получил награды на фестивале документального кино в Амстердаме, а еще на смотре в Эдинбурге.

Байопик поддержит Минкультуры

Фильм с рабочим названием «Рыжий» участвовал в питчинге министерства культуры в октябре. Проект представили продюсер Илья Стюарт (производством занимается его кинокомпания Hype Film) и режиссер Семен Серзин. Для него это второй полнометражный фильм после «Человека из Подольска». Серзин больше известен как театральный режиссер, его постановки шли в московском Театре Пушкина и «Гоголь-центре» и в екатеринбургском Ельцин-центре. В прошлом году вышел фильм «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова, где Серзин исполнил главную роль.

История посвящена эпизоду из жизни Бориса Рыжего, после того как он узнает, что получил престижную премию «Антибукер». «Нормальную» работу он оставляет, испытания славой проходит с трудом, но все еще надеется наладить свою жизнь. На питчинге уточнили, что съемки планируют провести в Екатеринбурге. Съемки еще не начались, сейчас идет подготовка к ним.

На главную роль рассматривался сам Серзин

Такой вариант предложило жюри питчинга. Как рассказал режиссер, он действительно записал пробы с собой в роли Бориса Рыжего, которые в итоге никому не показывал. Посмотрев их, он пришел к выводу, что лучше искать другого актера. В 2018 году Серзин придумал спектакль «Как хорошо мы плохо жили» по мотивам стихотворений и дневников Рыжего и говорил, что его интересует жизнь рано или трагически погибших поэтов (у него также были постановки, посвященные Шпаликову и Башлачеву). Его любимое стихотворение Бориса Рыжего — «Мальчишкой в серой кепочке остаться…». «Это просто я прочитал, и так получилось, что оно само выучилось наизусть», — рассказал режиссер.

Исполнителя роли Бориса Рыжего искали полгода

Евгений Алехин

По словам Серзина, на главную роль «было много интересных проб, но все это было рядом». В итоге после полугода поисков остановились на кандидатуре Евгения Алехина; ранее он снимался в драме Бориса Гуца «Арбузные корки» и хорроре Романа Каримова «Черная вода». «Возможно, Алехин дальше всего от реального Рыжего, и он не актер, но есть в нем какое-то совпадение на уровне ощущений человека/персонажа/истории. Пока рано говорить, мы еще ничего не сняли, но, я надеюсь, все сработает», — поделился режиссер.

На одну из ролей рассматривали музыканта Алексея Никонова

Об этом рассказал сам Никонов, поэт и вокалист панк-группы «Последние танки в Париже». Он выложил скриншот переписки с ассистенткой кастинг-директора, которая прямолинейно и неожиданно для музыканта сообщила ему, что он утвержден на роль бомжа. При этом Никонов не проходил пробы и не знал о картине. Судя по опубликованной переписке, от роли он отказался, однако чем закончились переговоры с ним, в Hype Film не прокомментировали.

Фото: фотография Семена Серзина предоставлена пресс-службой Hype Film; Alyohin Evgenij, 2020 © CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

Кинопоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Конь Юлий и Князь случайно меняются телами: новая часть богатырской мультсаги уже в подписке на Кинопоиске
В главных ролях:Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов
Режиссер:Дарина Шмидт, Константин Феоктистов
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

7 лучших трейлеров: Колин Фаррелл спасает робота, а Евгений Цыганов встречает Воланда

7 лучших трейлеров: Колин Фаррелл спасает робота, а Евгений Цыганов встречает Воланда

4 февраля1
Наши в Роттердаме: три русскоязычных фильма из фестивальной программы
Фестивали

Наши в Роттердаме: три русскоязычных фильма из фестивальной программы

4 февраля5
В Москве продают «обертку лампы» и «пирошки». Вы все правильно поняли: это ошибки из зарубежных фильмов!

В Москве продают «обертку лампы» и «пирошки». Вы все правильно поняли: это ошибки из зарубежных фильмов!

2 февраля13
В прокате — байопик футболиста Златана Ибрагимовича. Вот еще 15 спортсменов, о которых нужно снять фильм

В прокате — байопик футболиста Златана Ибрагимовича. Вот еще 15 спортсменов, о которых нужно снять фильм

1 февраля64

Главное сегодня

«Смерть на Ниле»: режиссер Брана портит фильм Бране-актеру

Сегодня10
«Смерть на Ниле»: режиссер Брана портит фильм Бране-актеру
Семен Серзин снимает фильм о поэте Борисе Рыжем. Что о нем известно?

Семен Серзин снимает фильм о поэте Борисе Рыжем. Что о нем известно?

Сегодня, 15:583
Что посмотреть в День святого Валентина? Критики советуют российские фильмы

Что посмотреть в День святого Валентина? Критики советуют российские фильмы

Сегодня1
Берлинале-2022: «Петер фон Кант». Франсуа Озон смеется над Фассбиндером

Берлинале-2022: «Петер фон Кант». Франсуа Озон смеется над Фассбиндером

Сегодня0
Голливуд любит аферистов — это доказывает и сериал «Изобретая Анну». А чьи еще истории ему понравились?

Голливуд любит аферистов — это доказывает и сериал «Изобретая Анну». А чьи еще истории ему понравились?

Сегодня1
12 лучших трейлеров недели: Крис Пратт усмиряет динозавров, а Райан Рейнольдс спасает будущее

12 лучших трейлеров недели: Крис Пратт усмиряет динозавров, а Райан Рейнольдс спасает будущее

Сегодня, 15:386
Apple представил новые сериалы весны с Сэмюэлем Л. Джексоном, Джаредом Лето и Мэджиком Джонсоном
Сериалы

Apple представил новые сериалы весны с Сэмюэлем Л. Джексоном, Джаредом Лето и Мэджиком Джонсоном

Сегодня2
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт