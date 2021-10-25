В кинотеатрах вышел 26-й фильм Marvel — «Вечные» — об инопланетной расе суперлюдей, которые вот уже 7000 лет тайно защищают землян от чудовищных девиантов. Среди тех, кто снялся в фильме Хлои Чжао, оказалась Сальма Хайек, для которой «Вечные» стали дебютом в супергеройском кино. Мексиканская актриса играет Аяк — лидера и материнскую фигуру для остальных героев. Вот что она рассказала нам об особенностях работы с Чжао, любимых фильмах Marvel и курьезах на премьере фильма.

— «Вечные» — ваш дебют в экранизациях комиксов. А вы сами следили за киновселенной Marvel?

— Боюсь, я вас разочарую. Не особо следила, совсем чуть-чуть. Всех героев по именам не назову. Пожалуй, мне понравился «Доктор Стрейнджлав» (Хайек имеет в виду «Доктора Стрэнджа». — Прим. ред.). Большую часть фильмов я видела мельком, но не была в курсе, что происходит во всей вселенной. А вот с работами Хлои Чжао я была хорошо знакома со времен ее дебюта «Песни, которым меня научили братья». Он и еще «Наездник» мне очень понравились. Когда работаешь с людьми, которыми восхищаешься, на съемках легко разочароваться. Но Хлоя не тот случай. Сильная, четкая, знает, чего хочет. Таких режиссеров очень мало. Хотя она раньше снимала малобюджетные фильмы, масштаб фильма Marvel ее совершенно не смутил.

— Правда, что вы ругались с ней на съемках?

— Не сильно! Мы просто спорили открыто и жарко. В Голливуде обычно нельзя страстно разговаривать и прямо говорить, что ты думаешь, не фильтруя. Но с Хлоей я могла быть прямолинейной и настоящей, потому что она легко выдерживает мою страсть. С каждым ее ответом я все больше и больше влюблялась в ее чудесный ум и сильнее горела своей ролью. У нас обеих было четкое видение персонажа, которое с нашими разговорами развивалось, то есть мы не просто упрямились. Мы просто всегда страстно обсуждали наши идеи, а все вокруг думали, что мы сейчас убьем друг друга. Классно, что с Хлоей можно чувствовать себя в безопасности и открыто выражать свое мнение. Творчество должно быть полным жизни, энергии и эмоций.

Джемма Чан и Хлоя Чжао на съемках фильма

— Свои предыдущие работы Хлоя снимала преимущественно с непрофессиональными актерами. Как эта ее привычка сказалась на работе с вами и вашими коллегами?

— Дело в том, что она взяла нас на роли за наши человеческие качества, за наш настоящий характер. Не за наши предыдущие работы. Она видела в нас то, что хотела увидеть в персонажах. Ей было важно работать с людьми, а не актерами. Мне она сказала, что я ей показалась сильной, но открытой и уязвимой. Хлоя чувствовала во мне какую-то теплую силу. Она давала очень конкретные и понятные указания. С каждым из нас она вела себя по-своему, а это качество хорошего режиссера.

— Кажется, такого многонационального актерского состава, как в «Вечных», в Marvel еще не было.

— Зачем они решили сделать ставку на разнообразие? Мне кажется, что география не играет никакой роли. Просто твой бэкграунд наделяет тебя определенными качествами. Представители разных национальностей делают человечество гораздо интереснее. Различия помогают нам всем расти, получать новый опыт и меняться. Когда мы делимся тем, что имеем, мы влияем друга на друга. В этом красота и богатство разнообразия. Аяк родом не из Мексики, все Вечные не с этой планеты. Но как женщина мексиканских и ливанских кровей я привнесла в роль свои особенности. Может быть, это та самая теплая сила, которую увидела во мне Хлоя, или отношение к семье и лидерству.

Кастинг и делает этот фильм особенным. Хлоя смогла очень органично подобрать актеров. И это разнообразие касается не только этноса. Хотя меня поразило, сколько на премьере было латиноамериканских фанаток, одетых как Аяк. Там даже была мама с тремя дочерьми, и все одеты как Аяк. Я не ожидала такого.

— А еще «Вечные» — самый мелодраматичный фильм Marvel. Какая сцена в фильме была для вас самой эмоциональной?

— Уф, тут же спойлеры! На ум приходит сцена, где кое-что происходит с Финой, героиней Анджелиной Джоли, и Аяк приходится вести себя очень жестко, потом это влечет за собой определенные последствия для моей героини. Аяк приходится принимать тяжелые решения и в то же время не терять самообладание. Ей вообще тяжело, ведь она знает секреты, о которых другие Вечные не в курсе. Думаю, это одна из самых эмоциональных сцен во всем фильме и поворотная точка для Аяк. Здесь она поступает неожиданно для самой себя. Правда, зрителям это станет понятно только в конце фильма. Вообще, только когда ты сама себя можешь удивить, появляется возможность измениться. «Вечные» — это главным образом фильм о любви. Но он также рассказывает о внутренних изменениях. Думаю, это очень актуальная история.

— Вашей дочери понравилось, что ее мать играет не просто супергероиню, а лидера супергероев?

— Валентина вообще очень спокойная и держит себя в руках, поэтому не ходила и не кричала: «Ой, моя мать снимается у Marvel!» Но сказала, что это очень круто. Мой муж (бизнесмен Франсуа-Анри Пино — Прим. ред.) такой же, он самый невозмутимый человек, которого я знаю. Хотя он, правда, дико обрадовался, когда узнал, что я играю супергероиню в фильме Marvel. Еще больше, чем дочь. Она-то выросла с фильмами Marvel, и ей было очень интересно наблюдать за съемками «Вечных».

Валентина предпочитает не светиться на публике, она не хотела выходить со мной на красную дорожку, но на премьере попросила взять ее за руку. Это было безумно трогательно и мило: она знала, как я два года ждала выхода этого фильма.

Но самый эмоциональный человек у нас — мой отец. На премьере он достал телефон, чтобы сфотографировать мое имя в титрах. Я ему кричу в темноте: «Немедленно убери телефон. Это Marvel, тут нельзя так делать!» И уже спустя пять секунд к нему подошел очень вежливый мужчина и попросил пройти вместе с ним. Отцу пришлось ему показывать, что он сфотографировал только титры. Причем там даже не было моего имени!