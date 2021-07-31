Пятерка по экологии: актеры сериала «Зеленый мэр» рассказывают, как беречь природу в кино и в жизни

Про фабрики в русской провинции и экопривычки

Маланин: У нас в Кабардино-Балкарии все градообразующие предприятия обветшали и закрылись еще до моего рождения. Но если говорить об общероссийской проблеме экологии, то существуют две причины бедствий: во-первых, есть предприятия, которые наносят непоправимый ущерб экологии в регионах, и, во-вторых, это сам человек. Ведь мало беспокоиться о том, что делают промышленные компании в наших городах. Мне больно видеть обыкновенный мусор, который оставляют люди, отдыхающие в лесах. Загрязнения от заводов и фабрик все-таки регулируют соответствующие ведомства, а вот людей, которые оставляют мусор на улицах, никто не штрафует.

Копейкин: В моем Иркутске люди держатся за работу: у них семьи, ипотека, кредиты. Многие трудятся в «Русале» и других компаниях-гигантах. Мне кажется, экологические изменения в России произойдут, только если мы начнем отвечать за себя, станем своим примером показывать и детям, и другим взрослым, что можно быть лучше. Кричать об этом на каждом углу не надо — стоит делом заниматься.

Василий Копейкин, Филипп Ершов, Григорий Сиятвинда

Мохирева: Я вот недавно заметила появление контейнеров для раздельного сбора мусора, так что мы определенно движемся в сторону экологической сознательности, только очень медленно. Сегодня важно воспитание не потребительского, а бережного отношения к природе. Многие мои друзья перестали использовать пластиковые трубочки и стаканчики — они берут многоразовые стаканы или фляжки и просят в кофейнях наливать напитки в них. Я сама сортирую мусор, не выбрасываю старую одежду и обувь — или несу на переработку, или отдаю в детские дома и благотворительные фонды.

Каратеева: Восхищаюсь людьми, которые ради экологичности изменили привычки. Стремлюсь к этому маленькими шажками. Пять лет не ем мясо, хожу в магазин с шопером, таскаю с собой многоразовую бутылку. Недавно мне подарили складную бутылку для горячих напитков. Стараюсь уменьшить потребление продуктов. Но глобально в России сложно что-либо изменить: все криминализировано, люди не хотят меняться, все привыкли. Чтобы решить проблему экологии в стране, нужны жесткие законы и штрафы, хотя, скорее всего, и это не поможет. Несколько лет назад начали внедрять новую политику по обращению с отходами, которая предполагает раздельный сбор мусора и санкции за его неправильную утилизацию. Но вместо этого поощряют строительство мусоросжигательных заводов.

Хочется надеяться, что страна пойдет по пути других государств, которые смогли превратить переработку мусора в источник дохода. Проблема еще в том, что нужно вложить огромные деньги в строительство технологичных заводов. Но финансировать это не хотят: другие приоритеты. У нас все так: на производство и закупку огромного количества масок и средств гигиены деньги есть, а о том, как все это утилизировать, никто не задумывается.