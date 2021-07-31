Пятерка по экологии: актеры сериала «Зеленый мэр» рассказывают, как беречь природу в кино и в жизни

На КиноПоиск HD выходит «Зеленый мэр» — сериал про друзей, бросивших вызов чиновникам и бизнесу в маленьком городке, где фабрика сливает отходы в реку. Мы спросили у пятерых молодых актеров, как проходили съемки первого российского сериала на экоповестку и какие они сами выработали экопривычки.
Призыв начать бережнее относиться к природе и уменьшить потребление с трудом закрепляется в сознании россиян, в отличие от жителей больших городов Европы и Америки, где экологическая сознательность в порядке вещей и серьезно воспринимают предупреждения Греты Тунберг. Возможно, новый сериал, в котором компания приятелей запускает зеленое движение, чтобы побороться за кресло мэра, демонстрирует, что ситуация в России меняется: тема экологии проникает в повседневность и молодежные сериалы, а не только звучит в тревожных статьях и документальных расследованиях.
В первой серии «Зеленого мэра» Кирилл (Илья Маланин) возвращается в Краснохолмск из Москвы. В родные края он приехал, потому что его отчислили из института, да и с работой не складывалось. В городе его встречают друзья — Ярик (Филипп Ершов) и Миха (Василий Копейкин). Оба работают на текстильной фабрике: Ярик дизайнером, Миха — начальником пусконаладочного цеха. Этим градообразующим предприятием управляет Зуев (Григорий Сиятвинда), у которого секретарем трудится Настя (Екатерина Каратеева). Жизнь в регионе протекает в заботах о себе: Ярик с невестой Таней (Вероника Мохирева) готовятся к свадьбе, Миха выплачивает кредит за новенький квадроцикл, но всех тревожит состояние местной природы. В реку сбрасывают отходы с фабрики — это известно, но никто ничего не делает. Кирилл с приятелями становятся зелеными активистами и решают поучаствовать в выборах мэра.
Про взбалмошных героев и цепляющую историю
Маланин: Как и мой персонаж Кирилл, я вырос в небольшом провинциальном городе — он называется Майский, — так что его переживания мне близки. Мы не думали, что как-то можем изменить экологию региона, вообще об этом не задумывались. А в «Зеленом мэре» мне удалось примерить образ персонажа, который действует иначе в схожих обстоятельствах. Хотя мотивация Кира быстро меняется: сначала он принимает вызов баллотироваться, чтобы защищать экологию, а к финалу… Впрочем, сами увидите!
Копейкин: Я в повседневной жизни стараюсь быть экологичным, и сценарий мне понравился своей темой. Плюс история попросту здорово написана — я читал ее и смеялся в голос!
Каратеева: Мне всегда нравились фильмы про борьбу за справедливость и стремление к мечте. Героиня Насти, которую я играю, — секретарша Зуева, директора той самой текстильной фабрики, которую обвиняют в отравлении реки. В сериале Настя постепенно раскрывается как волевая и целеустремленная девушка. Можно сказать, я многому у нее научилась.
Про фабрики в русской провинции и экопривычки
Маланин: У нас в Кабардино-Балкарии все градообразующие предприятия обветшали и закрылись еще до моего рождения. Но если говорить об общероссийской проблеме экологии, то существуют две причины бедствий: во-первых, есть предприятия, которые наносят непоправимый ущерб экологии в регионах, и, во-вторых, это сам человек. Ведь мало беспокоиться о том, что делают промышленные компании в наших городах. Мне больно видеть обыкновенный мусор, который оставляют люди, отдыхающие в лесах. Загрязнения от заводов и фабрик все-таки регулируют соответствующие ведомства, а вот людей, которые оставляют мусор на улицах, никто не штрафует.
Копейкин: В моем Иркутске люди держатся за работу: у них семьи, ипотека, кредиты. Многие трудятся в «Русале» и других компаниях-гигантах. Мне кажется, экологические изменения в России произойдут, только если мы начнем отвечать за себя, станем своим примером показывать и детям, и другим взрослым, что можно быть лучше. Кричать об этом на каждом углу не надо — стоит делом заниматься.
Мохирева: Я вот недавно заметила появление контейнеров для раздельного сбора мусора, так что мы определенно движемся в сторону экологической сознательности, только очень медленно. Сегодня важно воспитание не потребительского, а бережного отношения к природе. Многие мои друзья перестали использовать пластиковые трубочки и стаканчики — они берут многоразовые стаканы или фляжки и просят в кофейнях наливать напитки в них. Я сама сортирую мусор, не выбрасываю старую одежду и обувь — или несу на переработку, или отдаю в детские дома и благотворительные фонды.
Каратеева: Восхищаюсь людьми, которые ради экологичности изменили привычки. Стремлюсь к этому маленькими шажками. Пять лет не ем мясо, хожу в магазин с шопером, таскаю с собой многоразовую бутылку. Недавно мне подарили складную бутылку для горячих напитков. Стараюсь уменьшить потребление продуктов. Но глобально в России сложно что-либо изменить: все криминализировано, люди не хотят меняться, все привыкли. Чтобы решить проблему экологии в стране, нужны жесткие законы и штрафы, хотя, скорее всего, и это не поможет. Несколько лет назад начали внедрять новую политику по обращению с отходами, которая предполагает раздельный сбор мусора и санкции за его неправильную утилизацию. Но вместо этого поощряют строительство мусоросжигательных заводов.
Хочется надеяться, что страна пойдет по пути других государств, которые смогли превратить переработку мусора в источник дохода. Проблема еще в том, что нужно вложить огромные деньги в строительство технологичных заводов. Но финансировать это не хотят: другие приоритеты. У нас все так: на производство и закупку огромного количества масок и средств гигиены деньги есть, а о том, как все это утилизировать, никто не задумывается.
Про экологичность зумеров и бумеров
Маланин: Сегодня все понимают, что человечество наносит огромный вред природе — без разницы, к какому поколению человек принадлежит. Поколение моих родителей пережило сложные времена, быть может, поэтому экология для них в списке приоритетов не на первом месте.
Копейкин: В первую очередь это зависит от людей, а не от поколений. Все идет от воспитания. Не знаю, как молодежь в России относится к экологии. У нас такое потребительское общество, что многим, увы, плевать. Мои коллеги по актерскому цеху более экологичны. Например, Юра Борисов, насколько я знаю, сортирует мусор и пытается продвигать эту идею в массы.
Мохирева: Я знакома с молодыми семьями, в которых даже дети знают о раздельном сборе мусора. Если взрослые люди относятся к проблемам экологии без внимания, это происходит из-за неправильно расставленных приоритетов, а не от безграмотности.
Каратеева: Если эту проблему не решать, через 20 — 30 лет мы столкнемся с непоправимыми проблемами. Сейчас началась новая эпоха осознанности, пошла мода на здоровый образ жизни, медитации и связь с природой. Дело еще в экономической ситуации: когда нечего есть и люди пытаются выжить, как в 90-е, им не до экологических проблем. Когда ситуация налаживается, можно задуматься о более комфортной жизни. Сейчас это распиарили, все стали говорить об этом, но говорить — не значит делать. В мире катастрофическая ситуация, нужно отнестись к проблеме серьезно и менять свою жизнь. Надеюсь, наш сериал немного изменит к лучшему отношение людей к природе.
Смотрите сериал на КиноПоиск HD по подписке.