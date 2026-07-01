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Вышел новый трейлер «Битвы моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым

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«Централ Партнершип» показал новый трейлер приключенческого фильма «Битва моторов», в котором главные роли исполнили Иван Янковский и Юра Борисов.

В основу сюжета легла реальная история. В 1908 году автолюбитель Андрей Нагель и инженер Дмитрий Бондарев вместе разрабатывают первый российский автомобиль «Руссо-Балт». Чтобы доказать конкурентоспособность машины, команда отправляется со своей разработкой на престижное ралли Монако. Однако прежде Нагелю с напарником нужно добраться к Лазурному Берегу из зимнего Санкт-Петербурга.

В актерский состав также вошли Паулина Андреева, Алексей Гуськов, Дарья Муреева, Алексей Розин. Фильм поставил Илья Маланин («Ненормальный»), а сценарий написал Андрей Курганов, работавший над «Пророк. История Александра Пушкина» и «Мерзлой землей».

«Битва моторов» выйдет в российский прокат 8 октября.

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