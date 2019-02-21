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Лысина, заячья губа и скалка: чем отметился Мадс Миккельсен в фильмах Андерса Томаса Йенсена

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Многолетнее знакомство актера Мадса Миккельсена и режиссера Андерса Томаса Йенсена началось с драки, а продолжилось пятью полнометражными картинами. Мы проследили, как развивался творческий дуэт двух датчан, и проанализировали их фильмы, составив галерею всегда чем-то травмированных персонажей Мадса, его врагов, а также упомянули оружие и еду, которые фигурируют в картинах.

Они встретились на вечеринке в 1999 году. Миккельсен к тому времени снялся в нескольких не слишком известных картинах, из которых выделялся разве что «Дилер», а вот Йенсен уже успел написать пару сценариев для фильмов «Догмы 95» и получить «Оскар» за короткометражку «Вечер выборов». О причинах конфликта оба умалчивают, но спустя несколько минут после знакомства они уже дрались на лестничной клетке, а две актрисы лупили их сумочками, пытаясь разнять. Через пару месяцев Йенсен предложил Миккельсену одну из главных ролей в своем полнометражном режиссерском дебюте. Мадс сыграл мелкого бандита, который не в состоянии сдерживать свою агрессию — то лезет в драку, то хватается за оружие.

В итоге Миккельсен появился во всех пяти полнометражных фильмах Андерса Томаса. Для Йенсена, всегда снимающего картины об искалеченных душах в поисках рая, он оказался идеальным актером. Там, где многие режиссеры предпочитают видеть фактуру для ролей психопатов с мертвыми глазами, Андерсу Томасу удалось разглядеть человека, который, как никто, может сыграть хрупкость, страх, отчаяние и веру во что-то светлое. Миккельсен с Йенсеном ни разу не повторяются, и в некоторых фильмах Мадс меняет грим, костюмы, пластику и, кажется, даже голос, становясь почти неузнаваемым.

Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

«Мерцающие огни» (2000)

Четверо бандитов-неудачников крадут чемодан с четырьмя миллионами крон и едут в Барселону. Но, поскольку одного из них тяжело ранят в процессе ограбления, вся компания застревает в заброшенном ресторане посреди густого леса. Чтобы не вызывать подозрений, они убеждают местных жителей, что купили здание, и начинают там ремонт, одновременно пытаясь научиться готовить.

Персонаж

Арне, мелкий бандит с усами и длинной челкой. Ходит в майке-алкоголичке и джинсовой куртке на меху, постоянно пытаясь кого-нибудь подстрелить.

Оружие

Автомат Калашникова, пистолет Desert Eagle и вообще все, что стреляет. У Арне есть огромная сумка, набитая самым разным оружием. Впрочем, в конце концов он выбирает охотничью двустволку Georg Christensen.

Жертвы

1 человек, 1 белка, 1 корова, 12 уток и неустановленное количество лесных зверей.

Травма

Арне избивал отец, пока подросток не сбежал из дома. Кроме того, он чувствует себя виноватым в том, что его друг детства покончил с собой.

Враг

Бандит по кличке Эскимос.

Еда

Соус. Правда, как считает местный доктор, субстанция, приготовленная Арне, — это «зародыш соуса».

Цитата

«Ружье? Эта штука называется АК-47! Из нее утюг можно прострелить. Этой штукой можно весь пригород снести».

«Зеленые мясники» (2003)

Два мясника, устав от издевательств бесчеловечного работодателя, открывают собственную лавку. В один прекрасный день их запасы мяса подходят к концу, а в морозилке случайно обнаруживается свежий труп. Покупатели быстро сметают с прилавка человечину в маринаде, которую им предлагают под видом «цыплячьего мяска», но дефицит не предвидится: новые жертвы словно сами напрашиваются на то, чтобы их запихнули в холодильник.

Персонаж

Нервный и постоянно потеющий мясник Свен с высоким залысым лбом. Носит рубашку с галстуком и нежно-зеленый халат.

Оружие

Морозилка.

Жертвы

4 человека.

Травма

Ранняя смерть родителей, буллинг — в школе Свена били фонариками и зеленым велосипедным насосом, отнимая деньги на завтраки. Поэтому он такой худой.

Враг

Мясник Холгер.

Еда

На самом деле, конечно, человечина, но «цыплячье мяско» звучит отвратительнее.

Цитата

«Я срезал филе с его бедра и положил в маринад — совет директоров приехал на барбекю».

«Адамовы яблоки» (2005)

Неонациста Адама выпускают из тюрьмы и отправляют на перевоспитание к священнику Ивану, занимающемуся реабилитацией бывших заключенных, среди которых насильник-клептоман и грабящий бензоколонки араб, причем никто из них явно не встал на путь исправления. Пастор пытается спасти душу своего подопечного и помочь ему противостоять козням дьявола, а Адам задался целью пошатнуть веру Ивана. Он пытается объяснить священнику, что тот живет в аду и просто отказывается это признавать, а во всех бедах новоявленного Иова виноват Бог.

Персонаж

Бородатый священник Иван в шортах и сандалиях, надевающий по праздникам гофрированный воротник лютеранского пастора. Проповедует непротивление злу насилием, подставляя врагам другую щеку и прочие части тела.

Оружие

Слово божье и редкое занудство.

Жертвы

0.

Травма

В детстве — отец, насиловавший Ивана и его сестру, потом — все несчастья мира.

Враг

Дьявол.

Еда

Яблочный пирог, который должен приготовить ему Адам, если спасет от происков дьявола яблоню и духовку.

Цитата

«Если бы все прислушивались к голосу разума, мир был бы тоскливейшим местом».

«Мужчины и цыплята» (2015)

Двое сводных братьев хотят узнают тайну своего происхождения и отправляются на остров Орк, где должен жить их биологический отец, ученый-генетик Танатос. На острове, в заброшенном санатории, они обнаруживают еще троих своих братьев и странных животных, над которыми кто-то явно ставил эксперименты. Внезапно обретенные родственники избивают героев чучелами, запирают в клетке и читают книжки на ночь.

Персонаж

Старший брат Элиас, вдохновенный мастурбатор с усами и заячьей губой, считающий себя мечтой всех женщин.

Оружие

Скалка.

Жертва

1 бык-осеменитель по кличке Исаак VIII.

Травмы

Смерть матери, повышенное либидо, проблемы с женщинами.

Враг

Собственные гены.

Еда

Цыплята (настоящие, только генетически модифицированные), сыр.

Цитата

«Ты ведь не могла это сказать всерьез, правда? По-твоему, я специально назначаю свидания психотерапевтам, чтобы сэкономить 875 крон в час плюс НДС? Нужно быть чокнутой, чтобы такое спросить! Это крайне оскорбительно».

«Рыцари справедливости» (2020)

Датский военный возвращается домой из не до конца умиротворенной пустыни, узнав, что жена погибла в железнодорожной катастрофе, а дочь чудом осталась жива. Вскоре на пороге его дома появляется троица безумных ученых, которые уверены, что авария была подстроена — таким образом банда байкеров избавилась от свидетеля, готового дать против них показания. Поскольку воин-интернационалист все равно не умеет ни горевать, ни утешать, он с воодушевлением начинает сворачивать шеи тем, кого считает виновным в смерти жены.

Персонаж

Седобородый воин Маркус с короткой военной стрижкой и неожиданно мощными для Мадса мускулами.

Оружие

Пистолет-пулемет М10, но герой может свернуть шею и голыми руками.

Жертвы

Около 15 человек.

Травма

Служба в армии, смерть жены.

Враг

Банда байкеров «Рыцари справедливости» и мироздание.

Еда

Пельмени, приготовленные Бодашкой Литвиненко, которого Маркус случайно спас из сексуального рабства.

Цитата

«Не заткнешься — я сломаю тебе нос».

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