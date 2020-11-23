Поцелуй Ганнибала и унизительное прослушивание. Что мы узнали из интервью Мадса Миккельсена

Актер сериала «Ганнибал», звезда голливудских блокбастеров и датских психодрам недавно получил роль в «Индиане Джонсе 5», а «Еще по одной» с ним в главной роли претендует на «Оскар» в двух номинациях. КиноПоиск говорил с Мадсом Миккельсеном в феврале, но, кажется, разговоров с ним много не бывает. Из большого интервью Vulture мы узнали о том, как ему живется в Дании, и о его унижениях на прослушиваниях. Пересказываем самые интересные моменты.

О родителях и взрослении в 1980-х

Отец Миккельсена был профсоюзным деятелем, а мать — медсестрой. Его семья жила в рабочем районе Копенгагена. Друзья и родственники Миккельсена не стремились к высшему образованию, он и его брат стали первыми членами семьи, которые окончили старшие классы. В юности актер работал уборщиком и барменом, затем начал зарабатывать танцами. В конце 1980-х он полгода был членом танцевальной труппы Марты Грэм в Нью-Йорке. Его брат Ларс тоже стал актером. Родители гордились сыновьями и не пытались заставить их найти «нормальную работу».

О жизни и карьере в Дании

На съемках «Дилера» Николаса Виндинга Рефна Мадс впервые начал беспокоиться о развитии своего персонажа и смысле сцен. Криминальный фильм стал культовым только в Копенгагене, так как его редко показывали за пределами столицы. В городе актера начали узнавать после выхода полицейского сериала «Спецподразделение» в 2000 году. На его съемках Миккельсен чувствовал себя неуютно, потому что ему хотелось участвовать в более рискованных проектах вроде «Таксиста» и «Злых улиц» Мартина Скорсезе. Однако роль в «Спецподразделении» стала работой, которая позволила ему задуматься о покупке «самого маленького дома в мире». Миккельсен утверждает, что с приходом славы реакции датчан на него разделяются на два типа. Теперь продавцы говорят ему либо «Вот ваша кола, мастер Мадс», либо «Бери свою чертову колу и проваливай из моего магазина». Ему кажется, что его не воспринимают как личность, люди видят в нем его экранных злодеев. Сейчас он попеременно живет в Копенгагене и на Майорке.

О «Казино Рояль»

Серия о Бонде 2006 года запустила международную карьеру Миккельсена. Перед прослушиванием актер получил сценарий шпионского боевика, на каждой странице которого было напечатано его имя — так продюсеры пытались застраховаться от утечек. Он забыл текст в самолете и запаниковал, однако Мадсу повезло: видимо, сценарий просто выбросили, и он не всплыл на первой полосе The Sun.

О кастинге в «Фантастической четверке»

После съемок в бондиане у него появился американский агент, который назначал ему множество встреч и прослушиваний в США. Актер не успевал задуматься, хочет ли он сниматься в том или ином проекте, а ходил на все пробы. «Кастинг зависит от первого впечатления, — рассказывает Миккельсен о прослушивании на роль Рида Ричардса, Мистера Фантастика в «Фантастической четверке». — Продюсеры и режиссеры пытаются понять, есть ли в актере то, что им нужно для персонажа. Но мне кажется грубым просить войти в комнату и произнести всего одну реплику, притворившись человеком из резины с 25-метровыми руками. Они с ума сошли? Это даже не сцена. В общем, было весьма унизительно». В итоге роль супергероя получил друг актера Йоан Гриффит, с которым он снимался в «Короле Артуре».

О рамках в работе над блокбастерами

Снимая сцену пытки агента 007, Миккельсен и Дэниэл Крэйг хотели попробовать более жестокий подход и предложили нанести Бонду резаные раны, чтобы он больше страдал. На что режиссер Мартин Кэмпбелл улыбнулся и сказал: «Мальчики, это кино про Бонда. Нам такое нельзя». Мадс оправдывается тем, что они с Крэйгом еще не перестроились после свободы независимого кино, а впоследствии он понял, что нужно уважать рамки больших постановок.

Однажды на съемках неназванного блокбастера Миккельсену наотрез отказали менять реплики, показавшееся ему бессмысленными, несмотря на согласие режиссера. «Для этого нужно было звонить какому-то парню, который еще не проснулся в Майами, чтобы он все обсудил с продюсером и дал разрешение. В итоге было проще все оставить как есть. Сложно быть креативным, когда ты в наручниках», — описывает ситуацию актер.

О «Ганнибале»

Миккельсен не хотел браться за роль Ганнибала Лектера, потому что маньяка блестяще сыграл Энтони Хопкинс. Согласился он, когда осознал, что сериал не имеет ничего общего с «Молчанием ягнят». Тем не менее ему не понравилось, что канал NBC готов был принять решение только после кастинга. Датчанин прочитал несколько сцен на пару с Хью Дэнси, и химия между актерами стала очевидна. Фанаты сериала выдумали множество гомоэротичных фанфиков об отношениях между Лектером и агентом ФБР Уиллом Грэмом. Миккельсен соглашается, что между героями есть некая связь, хотя речь необязательно идет о физическом притяжении. Он предлагал на всякий случай снять для финальной серии поцелуй героев, но шоураннер сериала Брайан Фуллер решил, что это будет слишком.