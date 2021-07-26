В новой серии «Рика и Морти» ищут Птича, а чистый «разуморт» сияет «рикчно»!

В восьмом эпизоде мы узнаем важные эпизоды из биографии Рика, который встречает молодого себя и отправляется в бессознательное искать своего друга Птича. Редактор проекта «Люмос» Марат Шабаев продолжает препарировать пятый сезон мультсериала.

Что происходит в серии?

Смиты уезжают в круиз, а Рик остается дома один. Но не отдыха ради — он наливает себе виски со льдом и собирается воскресить своего лучшего друга, Птичью Личность. Напомним, что тот погиб, был воскрешен Федерацией в качестве киборга, а затем отправился в гараж Рика в качестве металлолома. Внешне он выглядит неплохо, но его сознательное переместилось в бессознательное. Рик решает рискнуть и переместиться внутрь черепной коробки своего друга.

Он проваливается вглубь разума Птича, здесь проходит веселый фестиваль. На самом деле, ученый видит что-то вроде ретроспективы своих отношений с Птичьей Личностью. Они познакомились на фестивале, где обдолбались какой-то дряни, а после пошли мстить другим футуристичным Рикам за некую личную потерю. Рик объединяется с более молодой версией себя и ищет настоящего Птича, который в этот момент с тоской наблюдает, как обменивался пошлыми репликами с Тэмми.

Увы, Птичья Личность устраивает диверсию, превращая этот уровень бессознательного в ад. Поэтому двум Рикам придется погрузиться еще глубже, в воспоминания о битве на Кровавой Гряде. «Террористы» (среди них есть всеми любимый Сквончи) дают жесткий бой солдатам Федерации. Там и выясняется, что в свое время Рик предлагал Птичу бесконечное количество крутых приключений, но тот отказался. В конце концов настоящему Рику удается найти Птича и уговорить его снова вернуться в сознание и начать жить; ученый знает, что у его друга и Тэмми есть ребенок, о котором Птичья Личность ничего не знал.

Каноничный подарок

Пятый сезон не баловал фанатов сериями, которые раскрывают прошлое Рика или как-то влияют на основную сюжетную линию (при всей ее иллюзорности). Зато сейчас мы узнаем слишком много. Например, о существовании дочери Тэмми и Птича; от мамы она взяла черты лица, от папы — характерные брови.

Куда более шокирующей звучит реплика молодого Рика из воспоминаний. Он с презрением относится к взрослому себе, потому что тот живет с Бет. А она — внимание — «версия нашей мертвой дочери». Что?! Фанатам снова подбросили пищу для размышлений. Хотя на деле ничего удивительного тут нет. Как мы помним еще из серии «Напиток Рика № 9!» (1-й сезон, 6-я серия), ученый способен сбежать из одной реальности в альтернативную. Так что даже на нашей памяти он сменил одну дочь на другую. Но молодой Рик также не знает ничего о Морти. Видимо, «оригинального» внука никогда не существовало; скорее всего, настоящая Бет умерла до того, как успела родить Морти.



А отсылки в серии были?

Название серии «Рикчное сияние чистого разуморта» (Rickternal Friendshine of the Spotless Mort) пародирует название фильма «Вечное сияние чистого разума» (Eternal Sunshine of the Spotless Mind). В один момент Рик даже упоминает, что их приключения напоминают дичь в духе сюжетов сценариста Чарли Кауфмана.

В конце эпизода Птич и Тэмми находятся в поселении, которое расположено на стволах толстых деревьев. Это явная отсылка к деревне эвоков из шестого эпизода «Звездных войн».

Искусственный интеллект Рика знакомится со случайный прохожим, который сравнивает его с Джарвисом из «Железного человека». Ох уж эти фанаты Marvel!

Битва на Кровавой Гряде построена на клише американских фильмов про войну во Вьетнаме.

Вердикт

Этот эпизод не запомнится предельным количеством отсылок — по сути, здесь обыгрывается лишь концепт из фильма Мишеля Гондри и Чарли Кауфмана, — зато точно войдет в копилку каноничных, а не филлерных сюжетов. Увы, мультсериал Дэна Хармона и Джастина Ройланда кормит нас интересными фактами о Рике крайне редко, ведь до конца далеко: еще в 2018 году шоу продлили на 70 эпизодов (с тех пор вышло лишь 18), так что интерес фанатов надо чем-то поддерживать. Признаемся, что заинтригованы и с надеждой ждем следующие две серии — вдруг и там среди череды отсылок обнаружится что-то важное для мифологии персонажей.