Второй сезон «Теда Лассо»: футболисты уходят в терапию

23 июля на Apple TV+ стартует продолжение сериала о тренере по американскому футболу, который перебрался через океан, чтобы работать с британской командой, играющей в обычный футбол. Кинокритик «Коммерсанта» Юлия Шагельман рассказывает о том, что ждет зрителей и персонажей шоу в новом сезоне и удалось ли авторам сохранить его уникальную интонацию.



Предыстория

Неунывающий Тед Лассо в исполнении комика Джейсона Судейкиса, выпускника Saturday Night Live, впервые появился на экранах в 2013 году в серии роликов, снятых каналом NBC Sports для продвижения трансляций матчей Английской Премьер-лиги. Смешной простачок, американец с дурацкими усами, ставший тренером команды «Тоттенхэм Хотспур», не понимал, что такое офсайд, удивлялся тому, что в футболе бывают ничьи, и из солидарности со своими новыми подопечными пытался провести целый день, не пользуясь руками (некоторые из этих гэгов, например диалог про офсайд, потом вошли и в сериал).

Неудивительно, что в конце концов его увольняли, и в следующем сезоне Тед возвращался в новой серии роликов, демонстрировавших его попытки применить полученный в Британии опыт к тренировкам девичьей школьной команды уже в США.

Промовидео стали вирусными, набрав в совокупности более 20 млн просмотров, и у Судейкиса появилась идея сделать на их основе полноценное ТВ-шоу. Вместе со сценаристами Джо Келли и Бренданом Хантом (он также сыграл в шоу верного друга и напарника Теда Лассо, тренера Бороду) они набросали сценарий пилота и примерный план первого сезона будущего сериала. Но окончательно идея оформилась в 2017-м, когда к команде присоединился Билл Лоуренс, сценарист «Клиники», «Друзей» и «Города хищниц». В 2019-м проект подхватил Apple TV+, а в августе 2020-го сериал начал выходить на стриминге, став настоящим подарком зрителям в безрадостные ковидные времена.

Что было в первом сезоне

Джейсон Судейкис

Первый сезон «Теда Лассо» тоже стартовал с вирусного видео: тренер университетской команды по американскому футболу из Канзаса так зажигательно отметил победу вместе со своими спортсменами, что стал героем интернета. Неожиданная слава приносит ему новый контракт с английским ФК «Ричмонд» (в отличие от «Тоттенхэма», клубом вымышленным). Тед соглашается, хотя ничего не смыслит в соккере (новые коллеги довольно быстро ему разъяснят, что слово это ругательное и употреблять его не стоит). Но он твердо убежден, что добрым словом и оптимизмом можно добиться многого, а кроме того, хочет немного дистанцироваться от сложной семейной ситуации: заскучавшая от Тедовой безупречности жена подала на развод. И вот Лассо едет в Британию, захватив с собой верного друга Бороду и неиссякаемый запас шуток, основанных на цитатах и отсылках к американской поп-культуре, которые в Лондоне, разумеется, никто не понимает.

Он еще не знает, что владелица «Ричмонда» Ребекка (Ханна Уэддингхэм) наняла его специально для того, чтобы отомстить бывшему мужу, потопив клуб, доставшийся ей после развода. Да и в самом «Ричмонде» тоже не все гладко. Капитан Рой Кент (Бретт Голдстин) — все еще футбольная легенда, но уже не такой блистательный игрок, как раньше — приближается к пенсионному возрасту, что никак не улучшает его характер. Восходящая звезда Джейми Тартт (Фил Данстер) — туповатый красавчик, которого авторы явно придумали по следам Роналду и Уэйна Руни — всех бесит. Назначенный Ребеккой директор команды Хиггинс (Джереми Свифт) разрывается между лояльностью боссу и симпатией к новому тренеру, и все срываются на безответном Нейтане (Ник Мохаммед), отвечающем за уборку и экипировку.

Разумеется, за десять эпизодов все они (кроме Джейми, хотя и он пытался, и мужа Ребекки — пожалуй, единственного по-настоящему отрицательного персонажа в сериале) преодолеют свои разногласия и превратятся в истинную команду. Тед Лассо сумеет убедить всех, в том числе и неистовых британских болельщиков, называющих его не иначе как «обсосом», в том, что его неортодоксальные методы действительно работают, а умение понимать людей для тренера важнее, чем знание, что такое офсайд.

Персонажи, которые поначалу казались ходячими типажами, по ходу действия обросли объемом и нюансами. Под стальным панцирем Ребекки обнаружилось вполне чувствительное сердце, у каждого футболиста проявился богатый внутренний мир, а подружка Джейми, Кили (Джуно Темпл) — на первый взгляд, типичная безмозглая девушка футболиста — оказалась едва ли не самой здравомыслящей героиней и, кроме того, талантливым маркетологом. Однако самый удивительный фокус проделал Судейкис, умудрившийся сделать насквозь положительного протагониста совсем не скучным.

Что нас ждет во втором сезоне

Джейсон Судейкис, Брендан Хант и Ник Мохаммед

В новом сезоне «Ричмонд», вылетевший из Премьер-лиги, оказывается во втором по важности дивизионе — чемпионате Английской футбольной лиги. Команда застряла в беспрецедентной серии ничьих. Это по-своему иронично, ведь в финале первого сезона Тед так надеялся именно на ничью в решающем матче с «Манчестер-Сити», что как будто сглазил команду. Застой не способствует укреплению спортивного духа, и тренер неохотно соглашается позвать в команду психолога — деловитую, прямолинейную и не любящую фамильярности Шэрон Филдстоун (Сара Нилс). Тед начинает испытывать профессиональную ревность, ведь теперь со своими печалями игроки бегут не к нему, а к доктору Шэрон, которая обладает непробиваемым иммунитетом к его фирменным методам завоевания людей. Простодушное обаяние и домашнее печенье на нее не действуют. Напряженное противостояние с психологом в новом сезоне заменяет основную коллизию прошлого — конфронтацию Теда и Ребекки.

Хотя Тед Лассо остается сердцем шоу, авторы расширяют присутствие на экране второстепенных персонажей. Нейт, ставший тренером, осваивается в новом качестве и, кажется, не замечает, что третирует нового ассистента так же, как раньше третировали его самого. Рой Кент выясняет, есть ли жизнь после спорта (есть и даже вполне интересная, хоть и не такая, какой он ее себе представлял). Ребекка открывает полный подводных камней и темных заводей мир онлайн-дейтинга с помощью приложения Bantr, промоушеном которого параллельно с работой в «Ричмонде» занимается Кили. Новая звезда команды Сэм Обисания (Тохиб Джимо), любимец публики Дани Рохас (Кристо Фернандес) и Джейми тоже ищут свое место в разрастающейся и все более детальной вселенной сериала. Во втором сезоне создатели также начали позволять себе эксперименты с формой: отдельные эпизоды обыгрывают жанровые стандарты ромкома и рождественского фильма.

Но необычно в сериале по-прежнему не развитие сюжета, а то, как, играя по традиционным правилам душевного ситкома, авторы умудрились остроумно обойти все клише и штампы. Неподдельно эмоциональные, они ни разу не свалились в сахарную сентиментальность. «Тед Лассо» — умное шоу, которое при этом, как и его главный герой, не стесняется быть добрым и теплым, не прячется за удобную маску саркастической иронии.