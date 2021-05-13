«А еще гном-матершинник к нам приходил»: Антон Комолов, Юлия Ауг, Елена Новикова и другие — о жизни в пионерлагерях

Меня родители часто отправляли в пионерлагеря — видимо, чтобы немножко отдохнуть. И мне на самом деле там нравилось. У нас были совершенно сумасшедшие смены, а я хорошо рисовала, и меня как человека, обладавшего дополнительными способностями, привлекали к культмассовой работе, поэтому мне можно было не спать в тихий час и не ложиться после отбоя, чтобы заниматься оформлением. Мне это дико нравилось, потому что я себя чувствовала избранной. В подмосковном пионерлагере у нас пионервожатые были из МИФИ — люди, которые занимались астрофизикой; их рассказы о космосе и звездах были интереснее любых страшилок.

Я все еще поддерживаю отношения с другом, с которым мы познакомились в санаторном лагере в Железноводске, где мы пили полезную воду и поправляли работу организма. Нам было по 13 лет. Он из Москвы, я — из Эстонии. Мы писали письма часто, присылали друг другу фотографии. В 9-м классе зимой Витя приехал ко мне в гости, мы ездили в Таллин, ходили по музеям, а потом на летних каникулах я приехала к нему в Москву, и он тоже меня водил по городу, в том числе в ресторан «Огни Москвы».

И еще помню, в том лагере был парень Вадик из Краснодарского края, сын высокопоставленных родителей. Нам всем было 13—14 лет, а ему уже 16. Он был какой-то невероятной красоты, с синими глазами, прекрасно знал это и вел себя, естественно, как говно. Он говорил, что на спор может соблазнить любую девчонку. У нас в палате была девочка из Риги — очень нежная, какая-то невероятная, воздушная. И вот она влюбилась в этого Вадика прям по-настоящему. И он с ней стал крутить роман, а потом стал крутить роман еще с девчонкой из Киева, потом с ленинградской девочкой, потом еще с одной... И она ужасно переживала, потому что в первый раз в жизни она поцеловалась с ним в беседке. Для нее это была реальная трагедия — она лежала на кровати, не вставала и плакала. У этого Вадика сразу появились шестерки — парни, которые во всем ему угождали, вплоть до того, что носки ему стирали. Помню, один из этих шестерок во время тихого часа ворвался к нам в палату и начал над той рижской девочкой издеваться, срывать с нее одеяло, кричать обидные вещи. А я всегда умела хорошо драться, и я дала ему в морду. Он вернулся уже с тем красавчиком и стал меня избивать мокрым полотенцем. В палате была дверь с непрозрачным стеклом, и я увидела, что этот Вадик стоит напротив стекла: он не бил — били два других парня. Я согнулась, голову обхватила руками и со всего разбега ударила ему головой в живот. Он отлетел в стеклянную дверь, и помню, как стекло потрескалось, он вывалился вместе с ним в коридор, порезался об осколки. Кровища хлестала по всему коридору. Собрали совет отрядов, потом совет дружины, потом все воспитатели вместе с врачами и медсестрами ругали меня и говорили, что девочка так себя вести не должна, что я опозорила и себя, и звание пионера.