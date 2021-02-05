Фильм недели: «Девятаев». Тимур Бекмамбетов устраивает авиашоу на экранах страны

Павел Пугачев посмотрел самый головокружительный патриотический экшен последних лет и остался в восторге.



1957 год, Казань. По главной улице с оркестром в гуще первомайской демонстрации шагает Михаил Девятаев (Павел Прилучный) с женой и маленьким сыном. Цвет воздуха — красный, вечность пахнет кинопленкой: «Девятаев» начинается изящно стилизованными под хронику кадрами. Но, хоть на вступительных титрах и играет песня «Любимый город» из «Истребителей» 1939 года, сходство с советским кино заканчивается на первых минутах. Визуально и драматургически новый проект Тимура Бекмамбетова обязан всем не оборонному кино конца 1930-х, а видеоиграм. Недаром при разработке батальных сцен создатели прибегли к помощи профессиональных геймеров, а во время съемок актеры смотрели не на зеленый экран, а на мониторы с заранее записанными воздушными боями на авиасимуляторах.

При этом Девятаев — абсолютно реальная фигура, а не патриотический симулякр. Вкратце его история звучит так: летчик-ас Михаил Петрович Девятаев (родился в 1917-м) прошел всю войну, но в 1944-м был подбит в районе Львова, попал в плен на остров Узедом, а после сбежал из концлагеря на угнанном у нацистов самолете вместе с несколькими заключенными, передал советским военным координаты базы запуска баллистических ракет дальнего действия «Фау-2» (нацисты собирались направить их на Лондон и Москву) и их чертежи, а в 1957 году получил звание Героя Советского Союза. Между этими датами сотрудники советских силовых ведомств пристально интересовались беглецом и даже на некоторое время отправили его обратно на остров Узедом — бывший концлагерь стал пересыльным лагерем НКВД. Есть и более безумные подробности. В частности, до попадания в Заксенхаузен он провел некоторое время на тренировочной базе люфтваффе, где нацисты якобы хотели переманить летчика на свою сторону. Есть легенда, что попал он туда вовсе не случайно, а чуть ли не по наводке спецслужб. В любом случае история не без белых пятен, но как минимум увлекательная.

Хотя создатели консультировались с родными Михаила Петровича (также в титрах фигурирует Российское военно-историческое общество), буквальное воспроизведение биографии прототипа главного героя явно не было их целью. Девятаеву придумали боевого товарища — летчика Николая (Павел Чинарев), который тоже оказался в плену, но выбрал другой путь. Отношения эти очень двусмысленны и навевают на самые разные мысли не только о проблеме коллаборационизма. Последний совместный полет товарищей вызывает в памяти самые пылкие сцены расставаний мирового кино. А чего стоит интимный разговор полушепотом о важности жизненного выбора!

Впрочем, любоваться такими моментами зрителю тут некогда. «Девятаев» оглушает, шарахает и не дает передохнуть ни на минуту. Батальные эпизоды в начале и финале оформляют нечто среднее между тюремным боевиком и фильмом-ограблением: миссия за миссией, локация за локацией; герой собирает союзников и подбирается к заветной цели — немецкому истребителю, стоящему в ангаре. Для этого надо несколько раз выйти на разведку, достать оружие, разобраться с охраной, выиграть время и наконец угнать летательный аппарат. Не хватает только джойстика. Образцовый киноаттракцион. Без мозгов, но с сердцем.

Образная система предельно прямолинейна. Девятаев не может жить без неба, поэтому во всех интерьерах окна будут под самый потолок. Девятаев находится на распутье — кадр заливает кроваво-красным светом от нацистских знамен, развешанных вместо штор. Из-за контрастного освещения и обилия ракурсной съемки фильм напоминает комикс. Замкнутость пространства лагеря подчеркивается крупными и сверхкрупными планами. Экшен-сцены Бекмамбетов, его сорежиссер Сергей Трофимов (сам по основной профессии оператор) и оператор Елена Иванова предпочитают снимать на длинном фокусе и активно используют зумирование. Но привычного для современного боевика визуального хаоса тут нет, напротив, по монтажу это на редкость выверенная работа.

«Девятаев» ровно встает на полочку нынешнего казенного российского военно-патриотического кино, от которого он отличается только тем, что снят намного лучше. Идеологически же фильм едва отличим от танково-окопного экшена последних лет. Патриотизм как объективная ценность, женщина как служебный инструмент (единственная героиня здесь — произносящая пару реплик в прологе и эпилоге супруга Девятаева, сыгранная Дарьей Златопольской), война как способ закалки характера, механическая зачистка уровней как единственный путь к победе.