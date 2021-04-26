Сериал «Мейр из Исттауна»: Кейт Уинслет в городе разбитых фонарей

В Амедиатеке и на КиноПоиск HD идет новый детективный сериал HBO про тайны маленького городка. О том, как шоураннер-дебютант Брэд Ингелсби превращает «Твин Пикс» и сканди-нуары в кухонный детектив, рассказывает Татьяна Алешичева.



О чем это

Мейр Шиэн (Кейт Уинслет) служит в полиции родного Исттауна не за страх, а за совесть. Ее мобильный названивает с раннего утра. Пожилой соседке кажется, что за ее внучкой кто-то подглядывает с улицы, и тогда она звонит не в полицейский участок, а прямо по номеру Мейр. Целыми днями Мейр приходится разбираться с мелкими проблемами соседей, которых она знает всю жизнь. Но настоящими расследованиями это не назовешь. Сосед-наркоман крадет деньги у собственной сестры и улепетывает через дворы — вот и весь детектив. Единственное серьезное дело офицер Шиэн провалила: когда у ее одноклассницы пропала дочь-подросток, полиции так и не удалось найти девочку. Мейр считает это своим личным провалом. Она перевернула вверх дном полгорода, опросила всех, кого могла, рыла землю носом, но безрезультатно. И вот год спустя в Исттауне происходит ужасное преступление: в лесном ручье обнаружено обнаженное тело еще одной старшеклассницы. Последней, кто видел эту девушку живой, оказывается Шивон, несовершеннолетняя дочь Мейр.

Кто это сделал

«Мейр из Исттауна» — первая работа сценариста Брэда Ингелсби («Вне игры», «Ночной беглец») для телевидения. Он сам родом из Пенсильвании, знает провинциальный быт не понаслышке и изображает его в сериале во всех живописных подробностях. Отношениям и дрязгам обитателей Исттауна в сценарии отдано куда больше времени, чем детективному расследованию, и это его главная фишка.

Фон тут переливается всеми оттенками бедности и неустроенности, характерной для сюжетов о провинциальной жизни. И такой незаурядной актрисе, как Кейт Уинслет, есть где развернуться. Ее Мейр — усталая тетка с потухшим взглядом и вечным пивом в руке, взвалившая на свои плечи больше ответственности, чем может вынести. Но делиться этой ответственностью она не желает ни с кем. Когда начальство приставляет к ней молодого помощника Колина Зейбла (Эван Питерс), Мейр принимает его в штыки. Она так упорно стремится сделать все сама, что впору заподозрить за этой решимостью неуверенность в собственных силах.

Кейт Уинслет, Эван Питерс и Джастин Хёртт-Данкли

Так и есть: Мейр надломлена семейной трагедией. Ее сын умер от передозировки, а теперь его бывшая, пройдя курс реабилитации, хочет отобрать у Мейр последнее, что той дорого, — внука. Это будет означать полный крах для женщины, которая и без того считает себя неудачницей; самым большим достижением в ее жизни так и останется решающий бросок в баскетбольном матче, который позволил «Ястребам Исттауна» победить в областном турнире четверть века назад. Здесь Ингелсби отчасти повторяет сюжетную линию из своего самого известного фильма — спортивной драмы «Вне игры», где Бен Аффлек сыграл спивающегося бывшего баскетболиста. В сериале целых две линии таких сбитых летчиков — история самой Мейр и похожая биография ее случайного любовника (Гай Пирс), писателя, у которого лет двадцать назад вышла единственная книга.

Из чего состоит сценарий

«Мейр из Исттауна» — очередной пример «престижного телевидения», которым славится канал HBO (предыдущий сериал с Уинслет и Пирсом — «Милдред Пирс» — вышел тоже на HBO ровно 10 лет назад). Иными словами, перед нами история с хорошо прописанной драматургией и звездами первой величины в главных ролях. Другое дело, что Питерс и Пирс здесь, скорее, суетятся на подпевках, оттеняя главную звезду шоу; их характеры не показаны в развитии, и в сценарии Ингелсби им практически нечего играть.

Джин Смарт

Зато мастерство сценариста проявилось в другом: в сериале огромное количество персонажей и побочных сюжетных линий, которые очень ловко сопрягаются друг с другом, сообщают сериалу эмоциональное напряжение и совсем не кажутся лишними. Кого тут только нет: и бывший муж Мейр (Дэвид Денман), живущий через двор от ее дома со своей новой женой; и ее строптивая мамаша (Джин Смарт), которая страшно любит пререкаться; и целое семейство, связанное кровными узами с убитой школьницей, которая родила ребенка от одноклассника (а может, и не от него — слухи ходят разные). В финале каждой серии Ингелсби сочиняет клиффхэнгеры, которые могут не отсылать к разгадке преступления, но всякий раз поворачивают историю в новую неожиданную сторону. Здесь все очень ловко закрючковано, и даже сюжетная линия ребенка-инвалида (дочь лучшей подруги Мейр родилась с синдромом Дауна) оказывается не формальным инклюзивным жестом, а работает как внезапный драматический триггер, толкающий сюжет в неожиданную сторону.

На что это похоже

Нетрудно заметить, что Ингелсби в основном идет исхоженными тропами и строит повествование из хорошо знакомых сценарных клише. Главное такое клише — описание небольшого городка как закрытого социума, пребывающего во власти тайных пороков. Когда все персонажи — родственники и свойственники, причина для мести, неприязни и преступления может найтись едва ли не у каждого. На этом приеме часто бывают построены скандинавские нуары («Убийство»), им пользуются британские детективщики («Убийство на пляже»), да и голливудский телевизионный мейнстрим постоянно обыгрывает такой сюжет («Чужак»). Сама Мейр — этакий Раст Коул в юбке, надломленный коп с тяжестью на сердце — такой же популярный штамп, как и «опасный маленький городок». Не говоря уже об «убитой Лоре Палмер», тайные связи которой обнаруживаются после ее смерти и постоянно перезапускают сюжет. Но самое очевидное заимствование в сериале обнаружит даже неискушенный зритель: ближе к финалу Ингелсби и режиссер Крэйг Зобел покажут очевидный оммаж «Молчанию ягнят»! Который ничуть не портит фактуру, а скорее, подчеркивает, насколько полнокровная и хорошо сыгранная история Мейр отличается от таких мертворожденных проектов, как недавний сериал «Кларисса».

Вердикт

Кейт Уинслет

Это детектив-слоубёрнер, уделяющий куда больше внимания зловещей атмосфере Исттауна и драме главной героини, чем полицейскому расследованию. На фоне шокирующих открытий о подлинных взаимоотношениях персонажей сериала его главная тайна «Кто убил Лору Палмер?» отступает на задний план — да вы и убили! Убила провинциальная мораль, вынуждающая подростков вести скрытую жизнь, о которой понятия не имеют их родители. А еще повсеместная нищета и отсутствие социальных благ (убитой школьнице позарез нужны были деньги на лечение ребенка и совершенно неоткуда было получить помощь). Правила жизни в закрытом социуме, где за внешней благопристойностью скрыты пороки, породили трагедию и, похоже, даже не одну. Тем любопытнее будет узнать, как со всем этим справится Мейр. Конечно, после того, как найдет преступника, которым запросто может оказаться кто-то из своих.