7 лучших моментов «Обратной стороны Земли» для тех, кто скучает по «Рику и Морти»!

3 апреля на КиноПоиск HD вышел второй сезон «Обратной стороны Земли» — мультсериала Hulu про семейку чудаковатых пришельцев. Вспоминаем самые ударные моменты из первых серий.
«Обратную сторону Земли» придумали Джастин Ройланд и Майк МакМэхан, соавторы «Рика и Морти». В центре истории — четверо инопланетян (взрослые Корво и Терри и юные Юмьюлак и Джесси), чью родную планету уничтожил астероид. В поисках спасения они прибыли на Землю и поселились среди людей. Но не факт, что навсегда. Например, Корво ненавидит новое место и пытается починить космической корабль, чтобы поскорее улететь.
1
Монструозный Фанбакет
В пилотной серии герои смотрят шоу про инопланетянина Фанбакета. Решив, что рыжий зверек может починить их корабль, Корво и Терри начинают его искать. Вскоре они понимают, что это вымышленный персонаж, и создают его копию. Клон быстро смекает, что его используют, и сбегает тусоваться с людьми. После этого на свет появляется второй двойник Фанбакета — более глупый, но зато послушный. Позже он сливается с первой копией в большое монструозное существо, которое в ярости разносит город, прямо как в лучших фильмах про кайдзю!
К слову, внешне Фанбакет подозрительно похож на Скуончи, антропоморфную кошку из «Рика и Морти», а его имя отсылает нас к Фазбакету — пушистому существу из одноименного фильма 1986 года.
2
Гуманоиды в «Зеленой комнате»
Из-за травли в школе Юмьюлак ненавидит людей, и Джесси решает переубедить его (правда, обманным путем). Она тайно устанавливает их знакомым чипы, которые делают их добрее к собеседникам, в том числе к ее брату. И трюк срабатывает! Поверив сестре, Юмьюлак бежит знакомиться с нацистами, но, когда Джесси упоминает при них межрасовую любовь, те приходят в бешенство и хватаются за оружие.
Финальная стычка с нацистами происходит в загородном панк-рок-клубе, чем напоминает «Зеленую комнату». Триллер Джереми Солнье существует и в мире шоу — по крайней мере, его вспоминает Джесси.
3
Фокус Корво
Друзья Корво все время игнорируют его, поэтому он решает их удивить и становится... фокусником! Сначала у него ничего не получается, но потом гуманоид приходит к успеху: его зовут в Лас-Вегас, где Корво должен на глазах у всех прыгнуть в черную дыру и выжить. Сначала кажется, что трюк не удался и герой умер после падения в воронку. На деле это была часть фокуса: Корво инсценировал свою смерть с помощью двойника (как в «Престиже» Кристофера Нолана!), чтобы другие как следует соскучились и поняли, что он им дорог.
4
Зомби-вечеринка
Юмьюлак и Джесси замечают, что у них на головах появились растения, выделяющие странную пыльцу — вдохнув ее, окружающие резко добреют. Сначала это упрощает героям жизнь, но однажды их пыльца смешивается и производит на людей совсем другой эффект — лишает рассудка и пробуждает агрессию. В итоге вечеринка, где гуманоиды хотели завести друзей, превращается в локальный зомби-апокалипсис: тусовщики начинают бить и убивать друг друга, а также преследовать Юмьюлака и его сестру.
5
Школьный лабиринт
Директор школы настолько не любит Юмьюлака и Джесси, что угрожает перевести их в военное училище. Испугавшись, те обещают исправно посещать занятия. Правда, пришельцы не знают про летние каникулы и продолжают ходить даже в опустевшую школу, решив, что это тест на дисциплину. Но поняв, что никаких уроков давно нет, парочка решает как следует оторваться. Они уничтожают учебники световым мечом, бьют стекла, рассекают по коридорам на спидерах и разносят стены гигантским магнитом.
6
Робот-убийца
Корво и Терри переоборудуют свой подвал в игровую комнату, где можно тусоваться днями напролет. Но для полного счастья им не хватает одного — сварливой домохозяйки, которая есть в соседских домах. Вместо нее они создают женщину-робота в духе Мардж Симпсон и Глории из «Американской семейки». В начале андроид ведет себя безобидно — готовит, стирает, заботится о гуманоидах, — но однажды его программа сбивается, и в этот момент идеальная жена начинает эффектно убивать всех мужчин в округе (да к тому же под «Roar» Кэти Перри!).
7
Битва за стену
У Юмьюлака есть хобби — уменьшать неприятных людей и помещать в многоэтажный террариум, расположенный в стене его комнаты. Со временем там возникает свое мини-государство с междоусобицами, социальным неравенством и мощной тоталитарной системой, где всем заправляет деспотичный Герцог. По законам антиутопии против вождя назревает бунт, который приводит к большой битве. Финальное сражение вполне тянет на отдельный блокбастер — тут вам и взрывы, и огненные стрелы. Эпизод вообще богат на насилие: все кровавые сцены показаны крайне натуралистично, а Герцог в какой-то момент вообще затопил террариум, разом убив сотни человек.
Кроме параллелей с антиутопиями (от «1984» до «Сквозь снег»), в серии также есть отголоски «Куба» — психологического триллера, где люди оказались в гигантской ловушке с кубическими комнатами.
Второй сезон «Обратной стороны Земли» уже доступен на КиноПоиск HD.
Автор: Алексей Дарбинян