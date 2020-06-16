7 лучших моментов «Обратной стороны Земли» для тех, кто скучает по «Рику и Морти»!

Монструозный Фанбакет

В пилотной серии герои смотрят шоу про инопланетянина Фанбакета. Решив, что рыжий зверек может починить их корабль, Корво и Терри начинают его искать. Вскоре они понимают, что это вымышленный персонаж, и создают его копию. Клон быстро смекает, что его используют, и сбегает тусоваться с людьми. После этого на свет появляется второй двойник Фанбакета — более глупый, но зато послушный. Позже он сливается с первой копией в большое монструозное существо, которое в ярости разносит город, прямо как в лучших фильмах про кайдзю!

К слову, внешне Фанбакет подозрительно похож на Скуончи, антропоморфную кошку из «Рика и Морти», а его имя отсылает нас к Фазбакету — пушистому существу из одноименного фильма 1986 года.