Второй сезон мультсериала «Солнечные противоположности» увидит свет не раньше 2021 года, а Hulu уже продлил проект на третий сезон. Кроме этого, видеосервис заказал производство продолжения сериала «Скрестив мечи», премьера которого состоялась 12 июня.

Новые сезоны двух проектов Hulu анонсировал специальными роликами:

«Солнечные противоположности» — мультсериал Джастина Ройланда, соавтора «Рика и Морти». В центре сюжета — команда из четырех пришельцев. Спасаясь со своей умирающей планеты, они потерпели крушение на Земле и теперь вынуждены жить среди землян. Человеческая цивилизация вызывает у гостей из другого мира немало вопросов, и они никак не могут до конца решить, хорошая она или нет. Точно известно только одно: они должны защищать Пупу — живой суперкомпьютер, который однажды эволюционирует, поглотит их и терраформирует Землю.

Главный герой сериала «Скрестив мечи» — добросердечный крестьянин Патрик, который мечтает стать рыцарем. Однажды ему удается получить заветную работу оруженосцем в королевском замке, но работа мечты быстро превращается в сущий кошмар, когда он узнает, что его любимое королевство управляется гнездом алчных и разнузданных монархов. Хуже того, доблесть Патрика сделала его белой вороной в семье, где преступные братья хотят сделать его жизнь адом.

Оба мультсериала — отличная замена для «Рика и Морти» в ожидании пятого сезона. О других проектах, которые можно посмотреть прямо сейчас, КиноПоиск рассказывал здесь.

Источник: Deadline