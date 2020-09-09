10 самых дерзких моментов «Бората», которые всех оскорбили

На Amazon 23 октября появится «Борат: Последующий кинофильм» — сиквел мокьюментари-комедии с Сашей Бароном Коэном. Первая часть вышла в 2006 году и рассказывала о Борате Сагдиеве, журналисте из Казахстана, который летит в США снимать документалку. Вспоминаем самые безумные моменты из фильма.

Фильм Ларри Чарльза высмеивает культурную пропасть, которая отделяет главного героя от американцев. Борат дурачится на улицах и непотребно шутит, а однажды вообще забывает о работе и едет в Калифорнию к Памеле Андерсон, в которую влюбился после «Спасателей Малибу».

Многие сцены «Бората» — импровизированные встречи с реальными американцами, которые не знали, что их разыгрывают. Саша Барон Коэн действительно ездил по стране и в образе Бората общался с разными людьми. Так, в фильм попали пьяные студенты, которые смотрят порно и оскорбляют меньшинства. После премьеры юноши пытались засудить продюсеров. Они уверяли, что их напоили и пообещали, что картина никогда не выйдет в США. Продолжение же заочно бойкотируют за неуважение к Казахстану.

1 Жизненный уклад Казахстана Фильм открывается сценой в небогатом городке Казахстана — Кушкеке, на родине главного героя. Пока местные жители семенят за Боратом, тот с довольной улыбкой рассказывает про земляков. Одного он представляет как «местного насильника», другой, с его слов, работает одновременно механиком и акушером. Свою жену Борат называет унылой и сообщает зрителям, что его сестра — «четвертая лучшая проститутка в Казахстане». Сам Кушкек напоминает страны третьего мира: люди живут почти в бараках вместе со скотом, дети играют с оружием, а у взрослых странные хобби (Борат, например, ходит на странные танцы и фотографирует женщин в туалетных кабинках). Дерзкое вступление «Бората» задело политиков Казахстана. Посол страны в Великобритании Ерлан Идрисов написал в колонке для The Guardian, что Казахстан показан в фильме «примитивным, жестоким и гнетущим местом, что не имеет отношения к реальности». Самого Бората он назвал «глупым и враждебным». При этом в Казахстане фильм официально не запрещен.

2 Борат и феминизм В Америке Борат почти с порога начинает обсуждать вопросы равноправия. Сперва он заявляет на камеру, что в Казахстане «более пяти женщин не могут находиться в одном помещении, если это не бордель или могила». Затем следует встреча с феминистками, где Борат говорит, что мозг женщины меньше, чем у мужчины, ссылаясь на ученого из Казахстана. Невежество туриста доходит до крайности, когда он называет одну из собеседниц «киской», а затем резко уводит разговор в сторону своих сексуальных фантазий. У Бората вообще непростые отношения с феминизмом. Он предлагает американскому телеведущему «попользоваться его сестрой», радуется смерти жены и смеется, когда ему говорят, что секс возможен только по взаимному согласию. По словам одной из феминисток из «Бората», она думала, что участвует в документалке о трудностях женщин. Про розыгрыш она поняла только на интервью, но было поздно: контракт на 450 долларов включал отказ от претензий за оскорбления.

3 Неприкрытая гомофобия

В Вашингтоне Борат замечает уличный фестиваль с танцующими мужчинами в броской одежде. Заметив, что те очень приветливы, путник знакомится с двумя парнями и приглашает их к себе в номер. Дальше все как в родном Казахстане: шутки, выпивка, дружеская борьба. Только потом Борат с ужасом понимает, что встретил геев — ему объясняет это местный политик. Несмотря на совместный душ и фистинг резиновым кулаком, герой ни о чем не догадывался. Вероятно, это тоже привет вымышленному Казахстану, где геев толком не видели, но заочно не любят (со слов Бората, их там арестовывают и казнят).

4 Гимн Казахстана на манер американского По пути в Калифорнию Борат и его продюсер Азамат Багатов делают остановку в Салеме и заглядывают на местный фестиваль родео. В какой-то момент Сагдиев выходит на стадион в звездно-полосатой куртке и обращается к публике с открытой поддержкой боевых действий США в Ираке и Джорджа Буша в частности — его речь встречают овациями. Затем Борат «в знак дружбы народов» начинает петь гимн Казахстана на мотив американского. Из него следует, что «Казахстан — величайшая страна в мире, а всеми остальными странами управляют маленькие девочки». После этих строк Бората «забукали», а стоявшая рядом лошадь и сидевший на ней человек с американским флагом в руках рухнули на землю. После съемок сцены Коэн и его коллеги быстро покинули стадион. По словам очевидцев, толпа разозлилась не на шутку и чуть не набросилась на кинематографистов.

5 Стереотипы о цыганах После неудачи на родео Борат заезжает в пригород и видит темноволосую женщину, которая проводит дворовую распродажу. Герой принимает ее за цыганку: ему кажется, что разбросанные по лужайке вещи на самом деле награбленное (или сокровища, как их называет Борат), а ее книги — сборники заклинаний. Борат просит женщину поделиться своей слезой в надежде, что трофей положит конец его неудачам (еще он верит, что цыганские слезы защищают от СПИДа). Настоящие цыгане тоже обиделись на Коэна, но за другую сцену. Под родину Бората Ларри Чарльз замаскировал румынскую деревню Глод. Местные цыгане согласились сыграть казахов, думая, что Коэн хочет их поддержать. После просмотра фильма они жаловались, что комик просто высмеял их бедность.



6 Быть как афроамериканец

В ночной Атланте Борат первым делом натыкается на местную шпану. Он хочет походить на чернокожих парней и просит их научить его двум вещам — носить спущенные штаны и говорить на сленге. После пары советов и безобидных насмешек горе-турист отправляется в отель. Комично приспустив брюки, из-под которых видны то ли памперсы, то ли трусы, Борат сообщает администратору, что им с Азаматом «нужно где-то приткнуть их черные задницы на ночь». После «бэнг-бэнг, скит-скит, нигер», разумеется появляется охрана.

7 Антисемитизм с налетом хоррора Неприязнь Бората к евреям очевидна уже с первых кадров, где он называет их главной проблемой Казахстана наравне с экономикой. Перед этим он освещает местную игру, где евреев показывают как гоблиноподобных существ. Ближе к середине антисемитизм героя становится до комичного странным. Борат и Азамат решают переночевать в гостинице, и, когда они узнают, что дом принадлежит еврейской паре, приятелей охватывает ужас. В этот момент фильм напоминает камерный хоррор (здесь даже играет тревожная музыка!). Испугавшись, что его хотят отравить, Борат с опаской берет еду у хозяев и даже боится трогать дверные ручки. Ночью гости замечают у себя в комнате тараканов, в которых, как им кажется, обратилась еврейская чета. Решив откупиться, Борат и Азамат швыряют в насекомых купюры и бросаются наутек. А после побега покупают себе охранника — большого черного медведя. Евреи, по крайней мере в Израиле, не бойкотировали «Бората» и даже нашли его остроумным. Дело в том, что герой Коэна говорит не на казахском, а на иврите, поэтому часть шуток поняли только носители языка. К слову, сам актер родился в еврейской семье и исповедует иудаизм.

8 Этикет американского Юга Следующую остановку Борат снова делает на Юге США. Он просит тренера по этикету научить его американским манерам и вскоре практикует их в обществе местных интеллигентов. Попытка сразу проваливается: за ужином Борат принимает одного из гостей за «умственно отсталого», удивляясь, почему тому позволили сесть за один стол со всеми, и называет окрестности дома деревней. Еще он буквально понимает совет тренера про честные комплименты и говорит незнакомке, что в его стране она бы никому не понравилась. Напоследок Борат уходит в туалет и возвращается за стол с мешком фекалий, а узнав, что с собой можно было привести друзей, вызывает в дом темнокожую секс-работницу.

9 Драка голышом Уже в отеле голый Азамат находит тот самый журнал с Памелой Андерсон и начинает на него мастурбировать. Внезапно из ванной возвращается обнаженный Борат. Он кидается на приятеля и в ярости признается, что влюблен в Памелу и что вся поездка в Калифорнию нужна ему только ради встречи с ней. Ссора переходит в неуклюжую драку с хватанием за гениталии и надкусыванием сосков, в ходе которой грузный Азамат буквально садится Борату на лицо. Потасовка заканчивается в банкетном зале, где главных героев — по-прежнему без одежды — на глазах у десятков людей разнимает охрана.