В Twitter призывают запретить «Бората». Комедию обвиняют в неуважении к Казахстану

После выхода первого трейлера комедии «Борат: Последующий кинофильм», сиквела картины 2006 года, в Twitter быстро набрал силу хештег «Отменить Бората» (Cancel Borat). Под ним публикуются посты с критикой фильма Саши Барона Коэна, который играет телеведущего из Казахстана Бората Сагдиева. Ленту обвиняют в неуважении к Казахстану и его культуре.

«Люди моментально готовы отменить любого, кто написал в Twitter что-то оскорбительное в 10-летнем возрасте 100 лет назад. Но есть целый фильм, высмеивающий и опускающий целую страну. Очень грустно знать, что людям нравится этот мусор».

«Это не смешно. Это расизм».

«Это одна из самых отвратительных вещей, которые когда-либо совершались по отношению к моей стране. Но, конечно, никого это не волнует. Они сказали, что это просто шутка. Что ж, если вы думаете, что это смешно и безобидно, тогда вам стоит отказаться от своих двойных стандартов».

«Так легко поднять бунт за толерантность, против расизма, но в то же время высмеять иностранный народ и страну».

«Казахстан — это не вымышленная страна, это настоящая страна, и смеяться над целой нацией совсем не смешно, но вы слишком глупы, чтобы понять».

«Вы должны перестать ассоциировать Бората с Казахстаном. Это неуважение и издевательство над казахской культурой».

«О, здорово, что расистский мусор „Борат“ вернулся».

«Черные жизни имеют значение, а казахские — нет?»

«Нормальные режиссеры: читают, изучают другую культуру, разговаривают с представителями других стран, чтобы максимально четко передать идею и никого не обидеть. Режиссер „Бората“: придумывает оскорбительную чушь, даже не погуглив ни одного казахского имени».

«Послушайте, я не казах, но мне понадобилось ДВЕ МИНУТЫ этого фильма, чтобы увидеть, насколько он оскорбительный, я не могу представить, что чувствуют люди из Казахстана, смотрящие его. Я просто хочу поддержать вас, ребята, очень важно не молчать, когда тебя так оскорбляют».

В том же хештеге людям напомнили, что «Борат» — это комедия, в которой Коэн в первую очередь издевается над американцами.

Отдельно также отметили, что первый «Борат» вышел еще в 2006 году, и уже тогда скандал вокруг него быстро сошел на нет.

«Борат 2» выйдет на стрим-сервисе Amazon 23 октября.