«Противостояние» по Стивену Кингу: Армагеддон в десяти сериях

С 17 декабря на стриминге CBS All Access и с 18-го — в Амедиатеке стартует мини-сериал Джоша Буна (режиссер «Новых мутантов») и сценариста Бенжамина Кэвелла («Правосудие», «Родина») — «Противостояние» по роману Стивена Кинга о мире, пережившем эпидемию убийственного вируса. О том, как шоураннеры пытаются достичь размаха самого большого романа писателя в 10-серийном шоу, рассказывает кинокритик «Коммерсанта» Юлия Шагельман.



Предыстория

Казалось бы, последнее, что нужно людям, которые уже почти год живут в обстановке глобальной пандемии, — это фильмы и сериалы про глобальную пандемию. Но в первые месяцы распространения коронавируса в Европе «Заражение» Стивена Содерберга стало настоящим хитом на стримингах, а осенью этого года российская «Эпидемия», выйдя на Netflix, две недели провела в десятке просмотров во всем мире. Чему в том числе поспособствовала похвала Стивена Кинга, еще в 1977 году сочинившего историю про вирус супергриппа, уничтоживший 99% населения Земли.

Впрочем, по словам Бенжамина Кэвелла, сам он никогда не считал «Противостояние» книгой о пандемии. И в этом он прав: Кинг сперва и не собирался писать про зловредный вирус. Он запланировал эпическую историю — что-то вроде «Властелина колец», только на современном ему американском материале. Идея о том, что группа героев отправится во владения тьмы через всю страну, опустошенную смертоносной болезнью, пришла к нему после того, как он увидел по телевизору сюжет о бактериологическом оружии. Таким образом, в романе пандемия — это только вступление, хоть подробное ее описание и занимает примерно треть внушительного тома (объем полного, несокращенного издание, вышедшего в 1990 году на английском — 1 132 страницы; это самое длинное из кинговских произведений). Все основные события разворачиваются, когда на территории США осталась только немногочисленная горстка выживших. И кульминация — это битва сил добра во главе со столетней старушкой, Матушкой Абигейл, находящейся на прямой связи с Богом (в сериале ее играет Вупи Голдберг), и зла, которое воплощает наводящий ужас Темный человек по имени Рэндалл Флэгг (Александр Скарсгард).

Об экранизации романа шли разговоры еще с 1980-х, причем Кинг был готов отдать права только Джорджу Ромеро. После нескольких попыток сдвинуть проект с мертвой точки студия Warner Bros. от него отказалась, зато телеканал АВС предложил писателю адаптировать «Противостояние» для телевидения. Результатом стал четырехсерийный мини-сериал, сценарий которого написал сам «король ужасов», значительно смягчив физиологические подробности. Шоу пользовалось довольно заметным успехом, номинировалось на шесть «Эмми», выиграло две из них и в 2014 году было включено в список десяти лучших телеадаптаций Кинга (хотя не то чтобы на этом поле была сильная конкуренция).

Джован Адепо и Хизер Грэм

В 2011 году Warner вместе с CBS Films вернулись к идее полнометражного фильма, но она снова сгинула в производственном аду. Наконец, к 2019 году проект эволюционировал в девятисерийный, Бун и Бен Кэвелл стали его сценаристами и исполнительными продюсерами. Также к команде присоединился сын Стивена Кинга Оуэн. Сам писатель не только контролировал каждый сценарный драфт и каждое изменение персонажей, но и написал сценарий финального эпизода, полностью изменив книжную концовку.

Что получилось

Создатели сериала не теряют времени на экспозицию, сразу погружая зрителей в мир после пандемии. Похоронная команда — часть колонии выживших, обосновавшихся в Боулдере, штат Колорадо — собирает трупы в окрестных населенных пунктах. Занятие это не из приятных, и одному из могильщиков, совсем молодому парню, становится дурно. Это Гарольд Лаудер (Оуэн Тиг, уже отметившийся в экранизациях Кинга «Оно» и «Оно 2», где тоже играл противного тинейджера). До супергриппа он жил в маленьком городке Оганкит в Новой Англии, мечтал стать писателем-фантастом и был влюблен на грани криповатой одержимости в свою бывшую бебиситтершу Фрэнни Голдсмит (Одесса Янг). И так совпало, что только эти двое в Оганките и оказались обладателями иммунитета. Фрэнни нам тоже представляют сразу, вместе с техасцем Стю Редманом (Джеймс Марсден), который одним из первых вступил в контакт с нулевым пациентом и выжил.

Джован Адепо и Джеймс Марсден

У сериала нелинейная структура, напоминающая «Остаться в живых»: основная сюжетная линия развивается через пять месяцев после того, как грипп опустошил Америку, но частые флешбэки отсылают к началу событий и раскрывают предысторию персонажей. Кроме Гарольда, Фрэнни и Стю, среди них есть музыкант Ларри Андервуд (Джован Адепо), похоронивший мать и добравшийся до Боулдера из Нью-Йорка. В книге эволюция этого героя заключалась в осознании, что не такой уж он хороший парень, а в сериале он хороший почти с порога (хоть поначалу и носит с собой баул, набитый стимуляторами). Есть еще профессор Глен Бейтман (Грег Кинниэр) — гедонист, скептик и интеллектуал, а также голос разума в любой непонятной ситуации; глухонемой Ник Андрос (Генри Зага), который становится «голосом» Матушки Абигейл. А также Том Каллен (Брэд Уильям Хенке), добродушный великан с ментальными нарушениями; роковая красавица Надин Кросс (Эмбер Хёрд) — она перейдет на сторону зла и станет условно Вавилонской блудницей; мелкий преступник Ллойд Хенрид (Нат Вулф), который становится подручным Флэгга; и многие, многие другие.

Судя по первым четырем эпизодам, все внимание шоураннеров сфокусировано в основном на Гарольде, Стю, Ларри и Нике. Две первые серии создают нешуточное напряжение и точными штрихами рисуют масштабы распространения вируса: сцены на военной базе, куда неуязвимый для болезни Стю попадает в качестве подопытного кролика, — одни из лучших, как и картины опустошенного супергриппом Нью-Йорка. Однако уже к третьему эпизоду постоянные прыжки во времени становятся утомительными, а шоу начинает утопать в подробностях, которых одновременно слишком много и недостаточно. Все обитатели колонии — кроме разве что юного сочинителя Гарольда, чем дальше, тем все более крипового (Кинг писал Гарольда с Бильбо Бэггинса, введенного в соблазн силой Кольца, но в сериале он форменный Голлум) — так и остаются схемами, несмотря на старания актеров их оживить. Удивительное и редкое умение Кинга делать положительных персонажей еще и интересными сценаристам «Противостояния», увы, не передалось.

Александр Скарсгард

Что касается антагонистов, то поздравить кастинг-команду с удачей можно уже с первого появления Темного человека под тихий стук каблуков. В первых эпизодах его совсем мало, буквально несколько мгновений, словно он не полноценный персонаж, а зловещее знамение. Его настоящий выход состоится только в четвертой серии, когда Флэгг, пользуясь своей удивительной дьявольской харизмой (мягкий, чуть посвистывающий голос и скользящая улыбка), начнет вводить в соблазн выживших и формировать свою команду в главном Городе греха — Лас-Вегасе. В полную силу плохиши обещают развернуться во второй половине шоу, и, хотя исход прямого столкновения света и тьмы предугадать несложно, хочется надеяться, что эта битва отвлечет нас от настоящего скучного апокалипсиса за окном.