8 веселых уроков: Что смотреть против депрессии перед школой

«Гарри Поттер и Орден Феникса»

Что украшает школьные будни: уроки самообороны

Вообще, все годы Гарри Поттера в школе волшебства Хогвартс — это история долгожданного обретения дома, где и сформировалась его личность. Друзья на всю жизнь, мудрейший ментор, спортивные достижения — все это ждало его в школе. Но в Хогвартсе учится не только Гарри. Именно в пятом фильме поттерианы эволюцию характера переживают еще десятка два студентов. Все потому, что Министерство магии отказалось признать возрождение самого страшного волшебника всех времен, лорда Волан-де-Морта, и принялось закручивать гайки.

В Хогвартс присылают профессоршу-деспота Долорес Амбридж, которая следит, чтобы ученики своих идей не высказывали, а главное, не учились защищаться от темной магии. Терпение лопается у подруги Гарри, Гермионы, и она предлагает ему самому учить желающих защищаться. Так появляется Отряд Дамблдора, который тренируется тайком, а угроза наказания, кажется, только сближает и раззадоривает подростков. Конечно, не обойдется без драматического разоблачения, но Отряд Дамблдора еще сыграет важную роль в борьбе с Темным лордом.

«Орден Феникса» — первый фильм поттерианы в фильмографии Дэвида Йейтса, который стал постоянным режиссером франшизы. До этого он снимал только для британского телевидения, и продюсерам понравилось его умение мягко говорить со зрителем о политике. Ведь, по словам одного из них, Дэвида Хеймана, «Орден Феникса» — это «политический фильм о подростковом бунте и злоупотреблении властью».

Фильм доступен для просмотра на КиноПоиск HD по подписке Плюс.

«Маленький Николя»

Что украшает школьные будни: план секретной операции

Современному российскому школьнику очень хорошо понятны проблемы маленького парижанина Николя, героя рассказов Рене Госинни (в фильме к его сюжетам добавились и элементы биографии самого писателя). Николя живет в 1960-е, и прогрессивные идеи еще не добрались до начальной школы. Реки Франции нужно заучить просто потому, что так полагается, а если, скажем, двоечник Клотер мыслит ассоциациями (и чудом запоминает название Сены — только потому, что катался там на речном трамвае), то горе ему.

Но кто всерьез воспринимает этих учителей? Ведь в школе есть верные друзья, вместе с которыми можно полностью погрузиться в игру и мир фантазий. Вот Николя из обрывков разговоров вдруг делает страшный вывод: он больше не желанный ребенок, скоро его отвезут в лес и оставят там насовсем! Вместо того чтобы поговорить с мамой и папой (да разве они признаются?), он с мальчишками разрабатывает план спасения и немедленно приступает к его исполнению. В процессе друзья пытаются связаться с гангстером, заработать на игре в рулетку и угоняют машину. Незабываемый опыт.

«Сестричка, действуй 2»

Что украшает школьные будни: хоровое пение

Вупи Голдберг отлично удаются роли с двойным дном. Что в «Привидении», что в обеих частях «Сестричка, действуй» ее персонажи, выдающие себя за других, обеспечивают половину очарования фильмов. В «Сестричка, действуй 2» Вупи играет успешную певицу из Лас-Вегаса, которая приходит на выручку своим подругам-монахиням из первой части. Те умоляют ее помочь спасти католическую школу, в которой она сама когда-то училась. Дети из бедных районов ни во что не ставят учителей, и школу вот-вот закроют. И вот певица надевает платье монахини и превращается в новую учительницу музыки.

Ясно, что ей приходится очень постараться, чтобы заслужить авторитет у класса, особенно у главной заводилы, которую сыграла совсем юная тогда Лорин Хилл (фильм дал старт ее взлету на музыкальной сцене в следующие 10 лет). Но, когда подростки слышат сами себя на сцене (а голоса у них и правда потрясающие) и видят восторг зрителей, они вдруг понимают, что способны на многое.

Фильм, как ни странно, был очень прохладно принят зрителями, а вот саундтрек попал в хит-парады и хорошо продавался.

«Внимание, черепаха!»

Что украшает школьные будни: зоозащита и влюбленность

Фильм Ролана Быкова — настоящий гимн детству. Кажется, даже смешной сюжет (спасение черепахи, которую меленькие горе-экспериментаторы хотят подложить под танк) тут не главное. Главное — это лица детей-актеров, отражающие невероятную гамму чувств. Первоклассники размышляют о своем, переживают, удивляются, тихо влюблены в соседа по парте, не знают, что делать с влюбленностью соседки, увлеченно играют в куклы и солдатики под партой, пока нарядная молоденькая учительница читает Пушкина. Как и в «Маленьком Николя», здесь очень хорошо показано: у детей совсем другой мир, другие интересы, но не менее важные, чем у взрослых. Вопрос вопросов: какой вес выдержит панцирь черепахи? А портфель выдержит? А много портфелей выдержит? А стол выдержит? А танк?

Сериал «Повторная жизнь»

Что украшает школьные будни: взрослая мудрость

Обойтись без аниме в школьной подборке никак нельзя. Тем более что герои этого сериала — старшеклассники, которые очень хотят внимания, понимания и успеха у сверстников, но зачастую скрывают одиночество под маской самоуверенности. В общем, очень знакомая картина. Но есть момент: одному из них, Арате Каидзаки, на самом деле 27, однако он получил шанс вернуться в жизнь семнадцатилетнего парня, правда всего на год. Во взрослой жизни Арате отчаянно не везло, и он согласился пойти на такой эксперимент, чтобы разобраться в себе и, возможно, измениться.

Он уже и забыл, как нелегко быть подростком: полно учебы, сигарету просто так не выкуришь, никто не признается в своих настоящих мыслях и чувствах. Но Арата помогает новым друзьям открываться друг другу, что дает начало одной дружбе и одной любви. Сам Арата тоже встречает любовь, но вот смогут ли они быть вместе, ведь его волшебный год скоро закончится?

«Общество мертвых поэтов»

Что украшает школьные будни: уроки литературы

Середина XX века. Отправить сына в частную школу для мальчиков, где превыше всего ставят традицию, дисциплину, честь, выдающиеся успехи, — это очень престижно, это открывает путь в лучшие университеты страны. Поэтому родители, прощаясь с сыновьями в первый учебный день, только и твердят, как важно хорошо учиться, не подвести семью, быть на высоте. Никакого пространства для своих желаний и самовыражения, вся жизнь расписана наперед.

И вдруг новый учитель английской литературы открывает юношам, что вообще-то они могут думать самостоятельно, решать за себя, «сделать свою жизнь удивительной». Другими словами, carpe diem, лови момент! Этот лозунг окрыляет его учеников. Твердя его, они организуют тайное общество, начинают высказывать в школьной газете смелые идеи, идут за своей мечтой. Правда юношеский энтузиазм быстро натыкается на консерватизм социума.

Здесь удивительно харизматичны все — не только Робин Уильямс, который сыграл учителя, но и его молодые партнеры: Итан Хоук, Роберт Шон Леонард (его сейчас знают как доктора Уилсона из «Хауса»), Джош Чарльз (а его — как Уилла из «Хорошей жены»). В рейтинге из ста самых вдохновляющих фильмов всех времен Американского института киноискусства «Общество» стоит на 52-м месте и даже 30 лет спустя после выхода продолжает вдохновлять на борьбу с рутиной.

Фильм доступен для просмотра на КиноПоиск HD.

«Клуб «Завтрак“»

Что украшает школьные будни: неожиданная искренность

Фильм отмечен маркировкой 16+, и его на самом деле стоит смотреть тогда, когда откровенные темы перестают вызывать неконтролируемый смех и становятся созвучны личным переживаниям зрителя. Пятеро старшеклассников встречаются в 7 утра в субботу в школьной библиотеке и обязаны просидеть здесь весь день, размышляя над своей жизнью, чтобы изложить выводы в сочинении на листочке. Каждый из них за что-то наказан, каждый представляет один из ярких типажей американской школы. Так их воспринимает замдиректора, скучающий в соседнем кабинете, так поначалу воспринимают друг друга они сами. Хулиган Бендер начинает провоцировать остальных отборными гадостями, всех дико злит и получает новое наказание. Но эмоциональная турбулентность заставляет всех постепенно сбросить маски и исповедоваться. Что на самом деле чувствуют популярная девочка, круглый отличник, спортсмен, мрачная неформалка и сам бунтарь?

Парадокс: Джон Хьюз наглядно показал, как тяжело подросткам существовать в навязанных им школьным обществом ролях, но эту структуру персонажей до сих пор продолжают воспроизводить в молодежных фильмах!

Фильм доступен для просмотра на КиноПоиск HD.





Сериал «Школа «Саммерхилл“»

Что украшает школьные будни: небывалая свобода

Напоследок не совсем честная рекомендация, потому что от этого мини-сериала можно и затосковать — так эта школа не похожа на привычную общеобразовательную. Тем более что школа «Саммерхилл» существует в реальности в Великобритании и в следующем году отпразднует свое столетие. Здесь нет жесткой программы, оценок и вызовов к директору, дети сами решают, какие уроки им интересны и когда они начнут их посещать. Правила школы предлагают и принимают все вместе — дети и взрослые на общем совете.

Вот в такую непривычную обстановку попадают Мэдди и Райан, оба не прижившиеся в обычной школе. Она — невротизированная мамой прилежная ученица, а он мечтает забить на учебу навсегда. Поначалу дети совершенно не понимают, что им делать со всей этой свободой, и им предстоит открыть свои настоящие таланты и стремления. А взрослые герои будут бороться с чиновниками, которые считают школьный эксперимент пустой тратой денег налогоплательщиков и вообще опасной для общества затеей.

И пусть эта история не богата на резкие сюжетные твисты (моментами сериал смахивает на дотошный док), смотреть ее ужасно приятно — такое теплое и спокойное чувство вызывает атмосфера «Саммерхилла».